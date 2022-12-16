يُعَدّ جمع البيانات وتنظيمها وإدارتها وتخزينها تحديًا معقّدًا. تشكل بنية البيانات ملائمة للغرض الأساس الذي تستند إليه المؤسسات الفعّالة القائمة على البيانات. وبناءً على متطلبات الأعمال، تُحدِّد هذه البنية كيفية تدفُّق البيانات عبر النظام البنائي، من التجميع إلى المعالجة ثم الاستهلاك. تدعم بنى البيانات الحديثة المعتمدة على السحابة توفّرًا عاليًا، وقابلية للتوسّع، وقابلية للنقل؛ كما تدعم مهام سير عمل ذكية، وتحليلات، وتكاملًا في الوقت الفعلي؛ إضافةً إلى الاتصال بالأنظمة القديمة عبر واجهات برمجة تطبيقات قياسية. يمكن أن يؤثّر اختيارك لبنية البيانات تأثيرًا كبيرًا في إيرادات مؤسستك وكفاءتها، وقد تكون تكاليف الاختيار غير المناسب كبيرة للغاية.

ويمكن لبنية البيانات المناسبة أن تُمكِّن المؤسسات من تحقيق توازن بين التكلفة والبساطة وخفض نفقات تخزين البيانات، مع تسهيل وصول علماء البيانات والمستخدمين في خطوط الأعمال إلى بيانات موثوقة. كما يمكنها المساعدة في التخلص من الجزر المنعزلة، ودمج مزيج معقَّد من أنظمة وتطبيقات المؤسسة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات الحالية والمستقبلية. ولزيادة العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ينبغي للمؤسسات النظر في عمليات ومنهجيات وأدوات مؤتمتة لإدارة استخدام المؤسسة للذكاء الاصطناعي من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي.

