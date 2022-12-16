يُتوقَّع من قادة البيانات اليوم أن يجعلوا المؤسسات تعمل بكفاءة أعلى، وأن يُحسِّنوا قيمة الأعمال، وأن يعزّزوا الابتكار. وقد توسَّع دورهم من توفير تحليلات الأعمال للإدارة إلى ضمان إتاحة البيانات عالية الجودة وجعلها قابلة للاستخدام على مستوى المؤسسة بأكملها. بمعنى آخر، يجب عليهم ضمان اتساق استراتيجية البيانات مع استراتيجية الأعمال. ومن هذا الأساس فقط يمكن لقادة البيانات تعزيز ثقافة قائمة على البيانات، بحيث تتمكّن المؤسسة بأكملها من الاستفادة من الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العائد على الاستثمار (ROI). هذه المجالات قادرة على تحويل المؤسسة، بدءًا من خفض التكاليف ووصولًا إلى زيادة الإيرادات وفتح فرص أعمال جديدة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يُعَدّ جمع البيانات وتنظيمها وإدارتها وتخزينها تحديًا معقّدًا. تشكل بنية البيانات ملائمة للغرض الأساس الذي تستند إليه المؤسسات الفعّالة القائمة على البيانات. وبناءً على متطلبات الأعمال، تُحدِّد هذه البنية كيفية تدفُّق البيانات عبر النظام البنائي، من التجميع إلى المعالجة ثم الاستهلاك. تدعم بنى البيانات الحديثة المعتمدة على السحابة توفّرًا عاليًا، وقابلية للتوسّع، وقابلية للنقل؛ كما تدعم مهام سير عمل ذكية، وتحليلات، وتكاملًا في الوقت الفعلي؛ إضافةً إلى الاتصال بالأنظمة القديمة عبر واجهات برمجة تطبيقات قياسية. يمكن أن يؤثّر اختيارك لبنية البيانات تأثيرًا كبيرًا في إيرادات مؤسستك وكفاءتها، وقد تكون تكاليف الاختيار غير المناسب كبيرة للغاية.
ويمكن لبنية البيانات المناسبة أن تُمكِّن المؤسسات من تحقيق توازن بين التكلفة والبساطة وخفض نفقات تخزين البيانات، مع تسهيل وصول علماء البيانات والمستخدمين في خطوط الأعمال إلى بيانات موثوقة. كما يمكنها المساعدة في التخلص من الجزر المنعزلة، ودمج مزيج معقَّد من أنظمة وتطبيقات المؤسسة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات الحالية والمستقبلية. ولزيادة العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ينبغي للمؤسسات النظر في عمليات ومنهجيات وأدوات مؤتمتة لإدارة استخدام المؤسسة للذكاء الاصطناعي من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي.
يمكنك استخدام البيانات لإحداث رقمنة شاملة لمؤسستك باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي في جمع كل هذه العناصر معًا وتنفيذها عبر خطوط الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
ولوظائف خطوط الأعمال، فيما يلي خمس قدرات رئيسية يجب أخذها في الاعتبار:
وفي ما يتعلق برقمنة تكنولوجيا المعلومات، توجد ثلاث مجالات قدرات رئيسية يجب تقييمها:
لكن لا يمكن إغفال العمليات والأفراد. إذا لم تُدمَج تقنيات الذكاء الاصطناعي على النحو الصحيح في إحدى العمليات الرئيسة داخل المؤسسة، فقد لا يتحقق أي أثر فعلي. ينبغي التفكير في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات المشتريات في سلسلة التوريد، والتسويق، والمبيعات، والمالية، وتكييف تلك العمليات وفقًا لذلك. وبما أن الأشخاص هم من يديرون العمليات، فإن الإلمام بالبيانات عامل محوري في المؤسسات القائمة على البيانات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الرؤى التي يقدمها نظام الذكاء الاصطناعي، ومراجعتها وانتقادها عند الحاجة. وإذا لم يقتنع مستخدمو البيانات بالخيارات المطروحة أو لم يفهموا كيفية تفسيرها، فقد لا يلتزمون بالعملية. وقد يمثّل ذلك مخاطرة كبيرة على نحو خاص إذا أخذنا في الاعتبار آثاره على ترسيخ ثقافة لأخلاقيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والامتثال لمعايير خصوصية البيانات.
يُعَدّ بناء مؤسسة قائمة على البيانات مهمة متعددة الأبعاد تشمل تكنولوجيا المعلومات والقيادة ووظائف خطوط الأعمال. إلا أن عوائدها واضحة. فهي تهيئ الوضع للأتمتة الشاملة ولتكنولوجيا المعلومات، ويمكن أن توفّر ميزة تنافسية للمؤسسات من خلال قدرتها على تحديد فرص خفض التكاليف والنمو بسرعة، بل وابتكار نماذج أعمال جديدة.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيف يستخدم الرؤساء التنفيذيون الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
اعرف كيف يستطيع Industry 4.0 تحويل عملياتك والتغلب على التحديات الشائعة وتعزيز نتائج الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي.
إعادة ابتكار كيفية إنجاز العمل من خلال تقاطع تحويل الأعمال والتقنيات لإطلاق العنان لمرونة المؤسسة.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
أطلق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تعمل على دمج تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في العمليات الأساسية.
تنمية أعمالك وتحويلها من خلال إعادة تصور الإستراتيجية التي تتبعها شركتك والطريقة التي تؤدي بها عملك.