مؤلف

Inderpal Bhandari

IBM Global Chief Data Officer

Dinesh Nirmal

SVP

IBM Software

يُتوقَّع من قادة البيانات اليوم أن يجعلوا المؤسسات تعمل بكفاءة أعلى، وأن يُحسِّنوا قيمة الأعمال، وأن يعزّزوا الابتكار. وقد توسَّع دورهم من توفير تحليلات الأعمال للإدارة إلى ضمان إتاحة البيانات عالية الجودة وجعلها قابلة للاستخدام على مستوى المؤسسة بأكملها. بمعنى آخر، يجب عليهم ضمان اتساق استراتيجية البيانات مع استراتيجية الأعمال. ومن هذا الأساس فقط يمكن لقادة البيانات تعزيز ثقافة قائمة على البيانات، بحيث تتمكّن المؤسسة بأكملها من الاستفادة من الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العائد على الاستثمار (ROI). هذه المجالات قادرة على تحويل المؤسسة، بدءًا من خفض التكاليف ووصولًا إلى زيادة الإيرادات وفتح فرص أعمال جديدة.

 

بناء الأساس: بنية البيانات

يُعَدّ جمع البيانات وتنظيمها وإدارتها وتخزينها تحديًا معقّدًا. تشكل بنية البيانات ملائمة للغرض الأساس الذي تستند إليه المؤسسات الفعّالة القائمة على البيانات. وبناءً على متطلبات الأعمال، تُحدِّد هذه البنية كيفية تدفُّق البيانات عبر النظام البنائي، من التجميع إلى المعالجة ثم الاستهلاك. تدعم بنى البيانات الحديثة المعتمدة على السحابة توفّرًا عاليًا، وقابلية للتوسّع، وقابلية للنقل؛ كما تدعم مهام سير عمل ذكية، وتحليلات، وتكاملًا في الوقت الفعلي؛ إضافةً إلى الاتصال بالأنظمة القديمة عبر واجهات برمجة تطبيقات قياسية. يمكن أن يؤثّر اختيارك لبنية البيانات تأثيرًا كبيرًا في إيرادات مؤسستك وكفاءتها، وقد تكون تكاليف الاختيار غير المناسب كبيرة للغاية.

ويمكن لبنية البيانات المناسبة أن تُمكِّن المؤسسات من تحقيق توازن بين التكلفة والبساطة وخفض نفقات تخزين البيانات، مع تسهيل وصول علماء البيانات والمستخدمين في خطوط الأعمال إلى بيانات موثوقة. كما يمكنها المساعدة في التخلص من الجزر المنعزلة، ودمج مزيج معقَّد من أنظمة وتطبيقات المؤسسة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات الحالية والمستقبلية. ولزيادة العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ينبغي للمؤسسات النظر في عمليات ومنهجيات وأدوات مؤتمتة لإدارة استخدام المؤسسة للذكاء الاصطناعي من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي.

الاستفادة من الأتمتة لأنشطة LOB وتكنولوجيا المعلومات

يمكنك استخدام البيانات لإحداث رقمنة شاملة لمؤسستك باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي في جمع كل هذه العناصر معًا وتنفيذها عبر خطوط الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

ولوظائف خطوط الأعمال، فيما يلي خمس قدرات رئيسية يجب أخذها في الاعتبار:

  1. عملية التعدين: لتحديد أفضل المرشحين للأتمتة وتوسيع نطاق مبادرات الأتمتة قبل تنفيذ الاستثمارات.
  2. أتمتة العمليات الروبوتية (RPA): لأتمتة المهام اليدوية التي تستهلك وقتًا كبيرًا.
  3. محرك سير العمل لأتمتة مسارات العمل الرقمية.
  4. إدارة القرارات التشغيلية: لتحليل وأتمتة وحوكمة القرارات التجارية القائمة على القواعد.
  5. إدارة المحتوى: لإدارة الحجم المتزايد من محتوى المؤسسة المطلوب لتشغيل الأعمال ودعم القرارات.
  6. معالجة المستندات: لقراءة المستندات واستخراج البيانات وتنقيحها وتخزينها لاستخدامها لاحقًا.

وفي ما يتعلق برقمنة تكنولوجيا المعلومات، توجد ثلاث مجالات قدرات رئيسية يجب تقييمها:

  1. قابلية الملاحظة على مستوى المؤسسة: لتحسين مراقبة أداء التطبيقات وتسريع مسارات CI/CD.
  2. إدارة موارد التطبيقات: لتوفير موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الأكثر كفاءة للتطبيقات استباقيًا.
  3. الذكاء الاصطناعي: لتحديد المخاطر المحتملة أو مؤشرات الأعطال مبكرًا عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات.

ساعد في زيادة عائد الاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة من خلال جعل أخلاقيات البيانات والذكاء الاصطناعي جزءا من ثقافتك

لكن لا يمكن إغفال العمليات والأفراد. إذا لم تُدمَج تقنيات الذكاء الاصطناعي على النحو الصحيح في إحدى العمليات الرئيسة داخل المؤسسة، فقد لا يتحقق أي أثر فعلي. ينبغي التفكير في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات المشتريات في سلسلة التوريد، والتسويق، والمبيعات، والمالية، وتكييف تلك العمليات وفقًا لذلك. وبما أن الأشخاص هم من يديرون العمليات، فإن الإلمام بالبيانات عامل محوري في المؤسسات القائمة على البيانات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الرؤى التي يقدمها نظام الذكاء الاصطناعي، ومراجعتها وانتقادها عند الحاجة. وإذا لم يقتنع مستخدمو البيانات بالخيارات المطروحة أو لم يفهموا كيفية تفسيرها، فقد لا يلتزمون بالعملية. وقد يمثّل ذلك مخاطرة كبيرة على نحو خاص إذا أخذنا في الاعتبار آثاره على ترسيخ ثقافة لأخلاقيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والامتثال لمعايير خصوصية البيانات.

يُعَدّ بناء مؤسسة قائمة على البيانات مهمة متعددة الأبعاد تشمل تكنولوجيا المعلومات والقيادة ووظائف خطوط الأعمال. إلا أن عوائدها واضحة. فهي تهيئ الوضع للأتمتة الشاملة ولتكنولوجيا المعلومات، ويمكن أن توفّر ميزة تنافسية للمؤسسات من خلال قدرتها على تحديد فرص خفض التكاليف والنمو بسرعة، بل وابتكار نماذج أعمال جديدة.
