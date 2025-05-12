لعقود من الزمن، تم تعريف المشتريات من خلال قدرتها على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. وبناء عليه، حسنت تقنيات الأتمتة والمشتريات التقليدية العمليات، لكنها لم تغير بشكل جذري كيف تحقيق المشتريات للقيمة.

ولكن اليوم، يتعرض المديرون التنفيذيون للمشتريات (CPOs) وقادة المشتريات لضغوط متزايدة للقيام بما هو أكثر من مجرد تحقيق وفورات. يجب عليهم التعامل مع اضطرابات سلسلة التوريد، وتخفيف المخاطر، والمساعدة في ضمان الامتثال والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقاً. مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، تشهد هذه الوظيفة تحولاً عميقا، يتجاوز أتمتة المعاملات إلى الذكاء الاستراتيجي واستخراج القيمة.