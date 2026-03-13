مستودع بحيرة البيانات هو منصة بيانات تجمع بين أفضل مزايا مستودعات البيانات وبحيرات البيانات في حل موحد لإدارة البيانات.

تستند بنية مستودع بحيرة البيانات وبنية الحوكمة من IBM لبيئات السحابة الهجينة إلى منصة watsonx.data. تُمكّن هذه المنصة المؤسسات من توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي، ما يوفر مخزن بيانات فائقًا مبنيًا على بنية مخزن بيانات مفتوحة. تجمع هذه البنية بين سمات الأداء وسهولة الاستخدام في مستودع البيانات والمرونة وقابلية التوسع في بحيرة البيانات، ما يوفر حلاً متوازنًا لمهام إدارة البيانات والتحليلات.