حلول منصة DataOps

بياناتك في كل مكان، وهذا جزء من المشكلة. تصبح البيانات المنعزلة في صومعات مشكلة أكبر عندما تعمل فرق البيانات والتطوير لديك أيضًا في صوامع، ما يتسبب في بطء الاستجابة لأي حادث. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص التعاون هذا في مجالات أخرى من أعمالك، بدءًا من إصلاح الأخطاء وحتى تحديد الأهداف، ما يجعل استخدام البيانات والعمليات غير فعَّال بصفة عامة.
باستخدام منصة DataOps من IBM، يمكنك التخلص من التمييز بين الفرق التي تركز على البيانات والفرق التي تركز على التطوير من خلال العمل التعاوني لإعداد نظرة عامة على رحلة الحصول على البيانات. وكنتيجة لذلك، تتسارع وتيرة الاستجابة للحوادث، ويمكن إصلاح الأخطاء بشكل أسرع، ويستطيع الفريق المتماسك تحديد أهداف الأداء وتحديثها في الوقت الفعلي. ومن ثَمَّ تصبح بياناتك ذكية ودقيقة وفعالة من البداية إلى النهاية.
الوصول إلى برامج مرنة تعمل على تنسيق البيانات وحوكمتها وإدارتها وتوفيرها — متصلة ومحسّنة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات — عبر سلسلة التوريد بأكملها.
تطبيق عناصر رقابة لجودة البيانات المؤتمتة القابلة للتخصيص، وإخفاء البيانات، والترميز، وغير ذلك الكثير، بحيث تتم حماية البيانات والتحقق من امتثالها في كل خطوة من خطوات رحلتها.
عرض الوصول إلى الخدمة الذاتية للأطراف المعنية. ستجعل هذه الجودة من السهل اكتشاف البيانات واختيارها وتوفيرها إلى أي وجهة مع تقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وتسريع النتائج التحليلية وخفض تكاليف البيانات.
الامتثال للوائح التنظيمية المعقدة وحماية البيانات الحساسة بفعالية أكبر من خلال أتمتة وتكامل إدارة البيانات وجودتها وإدارة السياسات.
اكتشف حلول DataOps التي يمكنها استثمار بياناتك وتحقيق وفورات تصل إلى 87% في تكاليف التطوير من خلال أتمتة التصميم.
فهرسة جميع أنواع البيانات وحمايتها وحوكمتها، وتتبع دورة حياة البيانات، وإدارة بحيرات البيانات.
دمج البيانات ونسخها ووضع تصور لها في الوقت الفعلي لتلبية احتياجات الوصول إليها وتسليمها عبر سحابات متعددة.
الحصول على عرض واحد شامل للبيانات موثوق به بزاوية 360 درجة وتمكين المستخدمين من معرفة بياناتهم.
إتاحة إمكانية التقاط تغييرات البيانات ومزامنتها في الوقت الفعلي لإتاحة البيانات بسرعة.
بفضل تطبيق ممارسات خصوصية بيانات العملاء كجزء من حوكمة البيانات، أصبحت Vanguard شركة رائدة في مجال التحول الرقمي.