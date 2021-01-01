تواجه الشركات ضغوطًا من أجل تحقيق الابتكار السريع وتعزيز الميزة التنافسية، مع الاستمرار في ضمان الأمان والاستدامة. ومن غير المألوف أن يكون لديك 500 تطبيق أو أكثر، حيث يحتوي معظمها على ديون تقنية مرهقة.



ومع IBM، يُمكنك الاستفادة من مجموعة شاملة من بيئات تشغيل التطبيقات، وأدوات التحديث، وعمليات التطوير التي تتيح لك تقليل تكاليف البنية التحتية، وتحسين استخدام الموارد، وزيادة إنتاجية المطورين.