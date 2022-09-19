إثبات مسار تحديث WebSphere إلى Liberty على OpenShift في Discover

هذا هو الجزء الثاني من سلسلة منشورات المدونة حول تحديث التطبيقات في Discover. تأكد من مراجعة الجزء الأول.
من الواضح أن هذا ليس هو الحال عادةً. هل تساءلت يومًا لماذا يستغرق تسجيل الوصول في المطار وقتًا طويلاً في حين أن جميع بياناتك لديهم بالفعل؟ ما هي بالضبط البيانات التي يكتبها الموظف لفترة طويلة للغاية في المكتب عند استئجار سيارة؟ لماذا يبدو أن وكيل السفر يضطر للضغط على tab-return-tab-q عشرات المرات ليجد تفاصيل رحلتك؟ السبب هو أن لديهم نظامًا لم يُعطل بعد، لكنه بحاجة إلى تحديث لتقديم تجربة أفضل للعملاء.
تمتلك Discover أنظمة تعمل وتقدم قيمة كبيرة للشركات، ولكنها بحاجة إلى تحسين لتتيح للشركة إمكانية الابتكار ودفع عجلة أعمالها بسرعة أكبر. مثل جميع المجموعات الكبيرة، لقد نمت بطريقة عضوية مع مرور الوقت لتلبية العديد من حالات الاستخدام المختلفة، ويُعد التحديث فرصة لتجميع هذه القدرات في بنية جديدة ذات أسلوب رشيق.
كان لدى Discover عدد من المجالات المحددة التي أرادوا فحصها:
وتركّز منصات التنسيق السحابي الحديثة على الأتمتة، والنشر السريع، والتوسع الديناميكي، والمرونة، والقدرة على التكيف، والدفع مقابل ما تستخدمه فقط. باختصار، التوافق المثالي لجميع احتياجات Discover.
وللحصول على كل هذه الفوائد، كان على Discover تجهيز تطبيقات tWAS لتكون جاهزة للسحابة وإدخالها في منصة التنسيق السحابي. ومع وجود مئات التطبيقات، فهذا ليس بالأمر السهل.
وفيما يلي ملخص للفوائد المثبتة لمنصة التنسيق السحابي الحديثة في Discover، عند القيام بعملية "الرفع والتصحيح" إلى Liberty على OpenShift في السحابة:
تحديث التطبيق الأول مثير للغاية. قام التطبيق بتغيير وقت التشغيل وينشر بطريقة جديدة. وقد تمت معالجة جميع مشكلات التكوين والاتصال والأمن. وهناك جولة مستحقة من التهاني على العمل الجيد المنجز. قد يبدو التطبيق الثاني المقرر تحديثه أقل شأناً، ولكنه في الواقع ليس كذلك؛ بل يمكن القول إنه أهم. يضعك تحديث تطبيق واحد ربع (أو حتى ربعين) على جدول زمني يُقاس بعقود عندما يكون لديك مئات التطبيقات. وإنه أمر بطيء للغاية، فأنت بحاجة إلى نقل عشرات التطبيقات كل شهر. وأنت بحاجة إلى تحديث جماعي.
إن أحد العناصر الحساسة للغاية في التحديث الجماعي هو أن تقوم بتحديث كل جزء من الرمز مرة واحدة فقط، وعدم إعادة إصلاح نفس المشكلة في كل مرة تظهر فيها. ما عليك سوى إصلاحه مرة واحدة والانتهاء منه.
تعمل كل مجموعة مؤسسة على إعادة استخدام الرمز نفسه مرارًا وتكرارًا عبر تطبيقاتها. كما تحدثنا في منشورات المدونة السابقة، سيكتشف IBM Transformation Advisor هذا تلقائيًا وإبلاغك به. وعندما تقوم بتحديث قطعة من الرمز المستخدم في العديد من التطبيقات، عليك إبلاغ الجميع حتى يتمكنوا من رؤيته واستخدامه. وهذا يمنع 10 فرق تطوير مختلفة من تحديث نفس الحزمة 10 مرات مختلفة واحتفاظ كل فريق بنسخته الخاصة، مما يوفر الوقت والمال.
كل مجموعة كبيرة لديها قاعدة رمز متساوية الحجم تطورها فرق مختلفة في أوقات مختلفة لتلبية حالات الاستخدام المختلفة. ويؤدي هذا حتمًا إلى ظهور الكثير من الإصدارات المختلفة قليلاً من الرموز التي تقوم بالشيء نفسه. وهذا التفرد يجعل من الصعب تغيير الرمز والحفاظ عليه. وكلما استطعت، تريد أن تكون كل رموزك متماثلة. وهذا يسمح لك بالتحديث مرة واحدة فقط لتوفير الوقت والمال.
بنفس الطريقة التي تشارك فيها المجموعات المؤسسية الرمز عبر تطبيقاتها، فإنها أيضًا تشارك تقريبًا الكثير من الرموز. وعلى سبيل المثال، إذا كان لديك رمز لإدارة الأمان الخاص بك، فإنك سترى أن كل تطبيق يستخدم إصدارًا مختلفًا قليلًا منه، مما يؤدي في بعض الأحيان وجود عشر إلى عشرين نسخة مختلفة من نفس الرمز.
ينتج Transformation Advisor تقارير تسمح لك برؤية كل نسخة من نفس الملفات التي تستخدمها. لذا بدلاً من تحديث كل واحد على حدة، انقل جميع التطبيقات إلى أحدث إصدار. وبهذه الطريقة، توفر الوقت والمال وتحصل على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. فالأمر مربح من جميع جوانبه.
انظر إلى النتائج والفوائد المثبتة في مسار تحديث WebSphere من Discover إلى Liberty على OpenShift.
عندما بدأ برنامج Transformation Advisor، كان يركز بشكل كبير على التطبيقات. لقد قام بعمل رائع في المساعدة على تحديث تطبيق واحد. وأثناء عملنا مع العملاء، رأينا أن ذلك لم يكن كافيًا. فأضفنا القدرة إلى الرمز المشترك وقدمنا وجهات نظر حول جهود التطوير لكامل البيئة البرمجية.
لقد كان العمل مع Discover هو الذي أدى إلى إعداد تقارير محسّنة ومفصّلة، وعلى وجه التحديد، نشر الحساب الشفاف بحيث يتمكن العملاء من رؤية بالضبط كيف أن تحديث كل شيء مرة واحدة سيوفر لهم الوقت والمال.
يقدم إصدار IBM WebSphere Hybrid Edition تراخيص مرنة أثناء عملية التحديث وبعد إكمال رحلتك في التحديث. عندما تنتقل التطبيقات من البيئة المحلية إلى السحابة، فإنه يمكنك نقل تراخيصها معها وتوفير المال في هذه العملية.
وعلى وجه الخصوص، تمتلك Liberty Core القدرة على تقديم كفاءات كبيرة. ويتم نشر التطبيقات التي لا تحتاج إلى القدرات الأساسية على مثيل Liberty Core بدلاً من ذلك. وهذا يعني أنك تدفع فقط مقابل القدرات التي يستخدمها تطبيقك فعليًا، وهذا يوفر عليك المزيد من المال:
لقد حاولت سلسلة المدونات هذه أن تصطحبك عبر رحلة تحديث Discover حتى الآن. ولقد تحدثنا عن الحاجة إلى التحديث، والأدوات التي تم استخدامها، والمجالات التي تحتاج إلى معالجة، والعمل الذي أثبت أن كل هذا لم يكن مجرد إمكانية نظرية، بل نتيجة مرغوبة وقابلة للتحقيق.
إذا كنت تستبعد أي شيء من هذه المقالات، نأمل أن يكون هذا:
