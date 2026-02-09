الأسئلة الشائعة حول الامتثال لترخيص السعة الفرعية

1. هل لدى IBM الحق في تدقيق حسابات العميل؟

نعم، وفقًا لشروط اتفاقيات Passport Advantage أو Passport Advantage Express، لدى IBM الحق في تدقيق العملاء.

2. كيف تحدِّد IBM إذا ما كان العميل ملتزمًا بشروط وأحكام السعة الفرعية؟

تقع على عاتق العميل مسؤولية الحفاظ على الامتثال لشروط وأحكام السعة الفرعية. تحتفظ IBM بحق تدقيق استخدام العميل لمنتجات IBM البرمجية للتحقق من الامتثال. كل حالة عميل فريدة، وسيتم تكييف طريقة التدقيق لتقييم الامتثال بما يتناسب مع بيئته الخاصة.

3. ما الذي يحدث إذا زاد العميل السعة المتاحة بإضافة نواة معالج إضافية دون إضافة أذونات تراخيص أولًا؟

سيكون العميل خارج نطاق الامتثال. تتطلب شروط الترخيص من العملاء الحصول على تراخيص قبل زيادة سعة نوى المعالج لضمان الامتثال. ستطلب IBM دفع مقابل التراخيص المطلوبة للنواة الإضافية اعتبارًا من تاريخ إضافة سعة النواة الإضافية (ويشمل ذلك تغطية خلفية لاشتراك Software Subscription and Support).

4. إذا كان لدى العميل عدة نسخ أو حِزم من منتج تعمل في قسم واحد، فكيف يتم احتساب النوى؟

يتم ترخيص النوى بناءً على سعة نوى المعالج المتاحة لبرامج IBM. من منظور الترخيص، يمكن للقسم أن يحتوي على أي عدد من "المثيلات" أو "الحزم" (ليس مصطلحًا قانونيًا محددًا) من المنتج قيد التشغيل، لكننا لا نحتسب تلك المثيلات المتعددة للمنتج، بل نرخِّص فقط بناءً على الحد الأقصى (الذروة) لنوى المعالج المخصصة لذلك القسم والمتاحة للمنتج. إذا أدى عدد المثيلات إلى زيادة سعة القسم، فإن ILMT سيلتقط "أعلى نقطة" هذه، بحيث يتمكن العميل من ضمان الامتثال لشروطنا.

5. هل تسمح تراخيص IBM بفترة سماح و/أو عمليات "تسوية دورية" لتحقيق الامتثال؟

لا، شروط ترخيص IBM لا توفِّر فترة سماح من أجل إجراء عملية "تسوية دورية". بالإضافة إلى ذلك، شروط ترخيص PVU لا تعتمد على "الاستخدام". تتطلب شروط ترخيص PVU سواءً السعة الكاملة أم الفرعية الحصول على الحد الأقصى (الذروة) لسعة نوى المعالج للخادم/مجموعة الخوادم (للسعة الكاملة) أو للقسم (للسعة الفرعية) قبل النشر أو زيادة تلك السعة. تعمل IBM License Metric Tool على مراقبة بيئة الخوادم الافتراضية لدى العميل بشكل مستمر وتُبلغ عن هذا "الحد الأعلى" من وحدات PVU حسب كل منتج برمجي ولكل قسم. يُتيح ذلك للعميل مقارنة إجماليات المنتجات في تقرير ILMT مع جرد تراخيصهم (إثباتات الامتيازات - PoEs) للتأكد من امتثالهم.

6. هل يُطلب حاليًا استخدام أداة لتتبُّع استخدام تراخيص السعة الفرعية؟

نعم، أصبح الآن استخدام IBM License Metric Tool (أو IBM BigFix Inventory أو Flexera One with IBM Observability IT Asset Management أو Flexera One IT Asset Management) مطلوبًا لترخيص السعة الفرعية.