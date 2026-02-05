عند التسجيل في Passport Advantage، يتم تزويدنا باسم "جهة الاتصال الأساسية". تعيين جهة الاتصال هذه إلزامي.

تقوم IBM بإبلاغ "جهة الاتصال الأساسية" بجميع التغييرات التي تطرأ على الاتفاقية أو أي مسائل تعاقدية أخرى. وعند اقتصار بيانات الاتصال على "جهة الاتصال الأساسية" فقط، تعتبر IBM هذه الجهة نقطة الاتصال الوحيدة لجميع المسائل الإدارية ومسائل الامتثال والمسائل التقنية.

تتولى "جهة الاتصال الأساسية" مسؤولية جميع مهام إدارة الحساب، وتشمل ما يلي:

تحديث معلومات الاتصال

الموافقة على طلبات الوصول إلى الموقع

تعيين أدوار المستخدمين

منح صلاحية الوصول إلى الأدوات وتحديد امتيازاتها

صلاحية الوصول إلى الأدوات امتيازات الأدوات 1. صلاحية الوصول إلى أدوات البرامج والخدمات لا يوجد تنزيلات البرامج فقط تنزيل البرامج مع صلاحية الوصول إلى الوسائط فقط تنزيل البرامج وصلاحية الوصول إلى الوسائط، وإعداد عروض الأسعار، وتصفح كتالوجات المنتجات، وتجديد التراخيص 2. إعداد التقارير لا يوجد | عرض 3. الاستحقاقات: مخزون الاستحقاقات وعمليات النشر لا يوجد | عرض | تحديث 4. إدارة الحسابات* 5. إدارة الوصول لا يوجد | عرض | تحديث 6. تحديث بيانات جهات الاتصال لا يوجد | عرض | تحديث 7. المستندات المرتبطة بالحساب لا يوجد | عرض

*في البداية تكون صلاحية الوصول إلى "إدارة الحساب" مقتصرة على جهة الاتصال الأساسية للموقع، وذلك لإدارة الوصول وتحديث بيانات جهات الاتصال.