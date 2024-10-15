يضمن توفر النسخ الاحتياطية التلقائية على مستوى الأعضاء وإنشاء إصدارات مجمعة من أعضاء الموارد المحمية لتحسين أمان البيانات وإدارة الإصدارات. كما يوفر IBM z/OS Change Tracker أيضًا إمكانية الاسترداد على مستوى الأعضاء من خلال سرد الإصدارات المجمعة في جدول مرفق إنتاجية النظام التفاعلي. يمكن للمستخدمين عرض الإصدارات عبر الإنترنت ومقارنتها واستعادة إصدارات محددة لحل التغييرات غير المرغوب فيها.