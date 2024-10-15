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IBM z/OS Change Tracker

احصل على عرض كامل لأصول التكوين في الوقت الفعلي — تحديد تغييرات التكوين وتتبعها ونسخها احتياطيًا باستخدام أداة إدارة ®z/OS القوية

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IBM® z/OS Change Tracker هي أداة لإدارة التغيير لتتبع التغييرات في البرامج والتحكم بها وإدارتها، ما يعزز أمن بيئات تشغيل IBM z/OS.

يمكن لمبرمجي النظام تحديد المئات من ملفات التكوين وتتبعها واستعادتها في الوقت الحقيقي باستخدام IBM z/OS Change Tracker. ويمكن مراقبة بيانات تكوين برامج النظام والتطبيقات ذات المهام الحساسة تلقائيًا في الوقت الفعلي لبيئات z/OS. يمكن لـ IBM z/OS Change Tracker تدقيق سلامة تكوين البرامج وفحصها وحماية المكتبات الحساسة وتتبع التغييرات من خلال مسارات قابلة للتدقيق ولقطات لمجموعات البيانات الرئيسية المحددة.
ما الجديد؟

تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة
اقرأ الأسئلة الشائعة
المزايا تحكم محسّن

تتبع تغييرات تكوين البرامج على مستوى النظام في الوقت الفعلي وتحكم فيها.

 عمليات استرداد محسّنة

استمتع بالإصدار التلقائي لمجموعات بيانات التحكم في النظام المحددة.

 قدرات موسعة

استمتع بقدرات التراجع الفورية للتراجع عن الترقيات غير المخطط لها أو غير الناجحة.
المزايا
المراقبة في الوقت الحقيقي

احصل على مراقبة في الوقت الفعلي للتغييرات في النظام وبرامج التطبيقات الحساسة. فهو ينشئ إصدارات أساسية لأعضاء المكتبة وينشئ تلقائيًا إصدارات جديدة عند حدوث تغييرات، ما يعزز إدارة التغيير والتحكم في الإصدار.

 حماية أصول البرامج
النسخ الاحتياطي التلقائي وإمكانية الاسترداد

يضمن توفر النسخ الاحتياطية التلقائية على مستوى الأعضاء وإنشاء إصدارات مجمعة من أعضاء الموارد المحمية لتحسين أمان البيانات وإدارة الإصدارات. كما يوفر IBM z/OS Change Tracker أيضًا إمكانية الاسترداد على مستوى الأعضاء من خلال سرد الإصدارات المجمعة في جدول مرفق إنتاجية النظام التفاعلي. يمكن للمستخدمين عرض الإصدارات عبر الإنترنت ومقارنتها واستعادة إصدارات محددة لحل التغييرات غير المرغوب فيها.

 استكشف مرافق الخدمات
التحكم على مستوى الأعضاء

يقيد تغييرات المكتبة من خلال السماح بالوصول إلى مجموعات محددة من الأعضاء حصريًا من خلال معرفات TSO المصرح بها أو مجموعة RACF، ما يعزز الأمان والتحكم في الوصول.

 حماية المكتبات الحساسة وإنشاء إصدارات الأعضاء تلقائيًا
توثيق التغييرات

يطالب المستخدمين بتوثيق أسباب التعديلات على الأعضاء المهمين للموارد المحمية. تضمن هذه الميزة، التي تُنشط لموارد محددة، توثيق التغييرات بشكل شامل وتعزز المساءلة.

 التدقيق والتحقق من سلامة البرامج
مراقبة مكتبة تحميل الإنتاج

يستخدم تقنية الترميز للكشف عن التغييرات في مكتبات تحميل الإنتاج، ما يضمن توافر برامج النظام والتطبيقات وسلامتها.

 التحقق من النزاهة لبيئة محلية كبيرة الحجم
مقارنة البيئة

يقارن بيئات z/OS المحلية أو البعيدة المتعددة، ويحدد التغييرات في مجموعات البيانات والأعضاء والمسارات والملفات. ويسلط التقرير الضوء على الاختلافات ويؤكد على تكوينات متطابقة مع RC=0 لبيئات متطابقة.

 التحقق من التكامل بين بيئتين
حالات الاستخدام تتبع التغيير

استكشف الطرق المختلفة لتتبع التغيير وتعرف على كيفية تحديد التغييرات ونسخها احتياطيًا وإدارة تعديلات المكتبة ومقارنة البيئات وضمان سلامة برامج النظام من خلال حالات الاستخدام التفصيلية وإجراءات الأوامر.

 استكشاف تتبع التغيير حماية مجموعة البيانات

تعرف على حماية مجموعة البيانات على IBM z/OS، بما في ذلك أفضل الممارسات والأدوات لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال الأمني على منصة الكمبيوتر المركزي.

 استكشف حماية مجموعة البيانات الترميز

تعرف على الترميز على IBM z/OS وهو طريقة لتعزيز أمان البيانات من خلال استبدال المعلومات الحساسة برموز مميزة غير حساسة، ما يضمن الخصوصية والامتثال التنظيمي في بيئات المؤسسات.

 استكشاف الترميز استكشف ترميز دلائل UNIX على z/OS UNIX
المكون الإضافي z/OSMF
واجهة أمامية تفاعلية لواجهة مستخدم رسومية يمكن الوصول إليها من سطح مكتب z/OSMF يتضمن المكون الإضافي طريقة عرض الموارد المراقبة لإدارة الموارد في قائمة الحماية وميزات أخرى مثل عرض سجل تغييرات مجموعات البيانات والنسخ الاحتياطي والاسترداد على مستوى الأعضاء وتسجيل الدخول والخروج للأعضاء. استكشف الاعتبارات الخاصة بالمكون الإضافي z/OSMF
الموارد إصدار تجريبي مجاني لمدة 90 يومًا

جرّب z/OS Change Tracker باستخدام الإصدار التجريبي المجاني لمدة 90 يومًا. لديك 90 يومًا من يوم بدء الإصدار التجريبي لاستخدام الميزة وتقييمها.

 تفعيل ترخيص الإصدار التجريبي لمدة 90 يومًا

يضيف تقرير تحليل البرنامج المرخص هذا دعمًا لترخيص الإصدار التجريبي لمدة 90 يومًا لـ z/OS Change Tracker.

 احصل على المكون الإضافي z/OSMF

يُدعم z/OS Change Tracker الآن كمكون إضافي z/OSMF. استخدم الواجهة الرسومية الخاصة بنا لأداء المهام ومراقبة الموارد.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف واجهة التحكم البسيطة لـ IBM z/OS Change Tracker وحدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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