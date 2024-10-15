احصل على عرض كامل لأصول التكوين في الوقت الفعلي — تحديد تغييرات التكوين وتتبعها ونسخها احتياطيًا باستخدام أداة إدارة ®z/OS القوية
IBM® z/OS Change Tracker هي أداة لإدارة التغيير لتتبع التغييرات في البرامج والتحكم بها وإدارتها، ما يعزز أمن بيئات تشغيل IBM z/OS.
يمكن لمبرمجي النظام تحديد المئات من ملفات التكوين وتتبعها واستعادتها في الوقت الحقيقي باستخدام IBM z/OS Change Tracker. ويمكن مراقبة بيانات تكوين برامج النظام والتطبيقات ذات المهام الحساسة تلقائيًا في الوقت الفعلي لبيئات z/OS. يمكن لـ IBM z/OS Change Tracker تدقيق سلامة تكوين البرامج وفحصها وحماية المكتبات الحساسة وتتبع التغييرات من خلال مسارات قابلة للتدقيق ولقطات لمجموعات البيانات الرئيسية المحددة.
تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة
تتبع تغييرات تكوين البرامج على مستوى النظام في الوقت الفعلي وتحكم فيها.
استمتع بالإصدار التلقائي لمجموعات بيانات التحكم في النظام المحددة.
استمتع بقدرات التراجع الفورية للتراجع عن الترقيات غير المخطط لها أو غير الناجحة.
احصل على مراقبة في الوقت الفعلي للتغييرات في النظام وبرامج التطبيقات الحساسة. فهو ينشئ إصدارات أساسية لأعضاء المكتبة وينشئ تلقائيًا إصدارات جديدة عند حدوث تغييرات، ما يعزز إدارة التغيير والتحكم في الإصدار.
يضمن توفر النسخ الاحتياطية التلقائية على مستوى الأعضاء وإنشاء إصدارات مجمعة من أعضاء الموارد المحمية لتحسين أمان البيانات وإدارة الإصدارات. كما يوفر IBM z/OS Change Tracker أيضًا إمكانية الاسترداد على مستوى الأعضاء من خلال سرد الإصدارات المجمعة في جدول مرفق إنتاجية النظام التفاعلي. يمكن للمستخدمين عرض الإصدارات عبر الإنترنت ومقارنتها واستعادة إصدارات محددة لحل التغييرات غير المرغوب فيها.
يقيد تغييرات المكتبة من خلال السماح بالوصول إلى مجموعات محددة من الأعضاء حصريًا من خلال معرفات TSO المصرح بها أو مجموعة RACF، ما يعزز الأمان والتحكم في الوصول.
يطالب المستخدمين بتوثيق أسباب التعديلات على الأعضاء المهمين للموارد المحمية. تضمن هذه الميزة، التي تُنشط لموارد محددة، توثيق التغييرات بشكل شامل وتعزز المساءلة.
يستخدم تقنية الترميز للكشف عن التغييرات في مكتبات تحميل الإنتاج، ما يضمن توافر برامج النظام والتطبيقات وسلامتها.
يقارن بيئات z/OS المحلية أو البعيدة المتعددة، ويحدد التغييرات في مجموعات البيانات والأعضاء والمسارات والملفات. ويسلط التقرير الضوء على الاختلافات ويؤكد على تكوينات متطابقة مع RC=0 لبيئات متطابقة.
استكشف الطرق المختلفة لتتبع التغيير وتعرف على كيفية تحديد التغييرات ونسخها احتياطيًا وإدارة تعديلات المكتبة ومقارنة البيئات وضمان سلامة برامج النظام من خلال حالات الاستخدام التفصيلية وإجراءات الأوامر.
تعرف على حماية مجموعة البيانات على IBM z/OS، بما في ذلك أفضل الممارسات والأدوات لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال الأمني على منصة الكمبيوتر المركزي.
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جرّب z/OS Change Tracker باستخدام الإصدار التجريبي المجاني لمدة 90 يومًا. لديك 90 يومًا من يوم بدء الإصدار التجريبي لاستخدام الميزة وتقييمها.
يضيف تقرير تحليل البرنامج المرخص هذا دعمًا لترخيص الإصدار التجريبي لمدة 90 يومًا لـ z/OS Change Tracker.
يُدعم z/OS Change Tracker الآن كمكون إضافي z/OSMF. استخدم الواجهة الرسومية الخاصة بنا لأداء المهام ومراقبة الموارد.
استكشف واجهة التحكم البسيطة لـ IBM z/OS Change Tracker وحدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.