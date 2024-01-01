اتصال مبسط للخدمات اللوجستية

بناء منظومة رقمية لوجستية متكاملة تُتيح عمليات أكثر ذكاءً ومرونة.

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حاوية على متن سفينة شحن، تمر تحت جسر

قطاع نشط على الدوام

تنطوي إدارة الأعمال اللوجستية بكفاءة على العديد من التحديات. يتضمن كل يوم عمليات مستمرة، حيث يعمل الموظفون المتخصصون في كثير من الأحيان لساعات طويلة لضمان تسليم البضائع في الوقت المحدد. وتتنوع العقبات المحتملة بين الظروف الجوية السيئة والمشكلات الميكانيكية وحتى التغييرات التي تحدث في القطاع الصناعي. وللحفاظ على مستوى عالٍ من رضا العملاء، يجب أن تكون مؤسستك قابلة للتكيف وسريعة الاستجابة ومرنة. ويتطلب هذا استخدامًا مكثفًا للبيانات ونهجًا استراتيجيًا للتكامل. 
الفوائد
منظومة خدمات لوجستية متصلة

تواصَل بسلاسة مع جهات الشحن ووكلاء الشحن ومراكز الخدمات اللوجستية والشركاء الآخرين لجذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال عمليات فعَّالة وفي الوقت المحدد.
شحن سلس متعدد الوسائط

قدِّم تجربة شحن متعدد الوسائط متميزة مع انتقالات سلسة في كل خطوة من الرحلة، من البحر إلى السكك الحديدية ثم إلى الطرق البرية. يمكنك استخدام أصول شركتك أو إجراء مقارنة بين مختلف شركات الشحن ومزوِّدي الأصول.
دعم التجارة الإلكترونية حتى آخر مرحلة في التسليم

توفير اتصال مستمر لشحنات التجارة الإلكترونية بدءًا من التنفيذ وحتى التسليم النهائي. تمكين التوجيه الديناميكي، والطلبات في الوقت الفعلي، وخدمة أكثر مرونة وموثوقية وسرعة.
المنتج IBM webMethods توفر منصة IBM webMethods قدرات شاملة لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) لإتمام التكامل عبر واجهة واحدة مشتركة ومستوى تحكم لأنماط التكامل المتعددة - التطبيقات، وواجهات API، والاتصال بين الشركات، والملفات - لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث تطبيقاتها لأحدث مستوى من الذكاء الاصطناعي. استكشف IBM webMethods
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بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.

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