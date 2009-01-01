يشير انحراف النموذج إلى تدهور أداء النموذج بسبب حدوث تغيرات في البيانات والعلاقات بين متغيرات المدخلات والمخرجات. من الشائع نسبيًا أن يؤثر انحراف النموذج سلبًا على المؤسسة بمرور الوقت أو فجأة في بعض الأحيان. ولاكتشاف الانحراف والتخفيف من آثاره بفاعلية، يمكن للمؤسسة مراقبة الأداء وإدارته كجزء من منصة البيانات والذكاء الاصطناعي. ويساعدك هذا النهج المتكامل للبيانات والذكاء الاصطناعي:
كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
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فهم تأثير انحراف النموذج.
تعرَّف على كيفية اكتشاف الانحراف في نماذج الذكاء الاصطناعي.
يمكنك إلقاء نظرة في الداخل لمعرفة كيفية عمل مراقب الانحراف.
احصل على نظرة عامة تقنية للتحقق من صحة النموذج ومراقبته.
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