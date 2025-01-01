مشاركة أجهزة الأشرطة المؤتمتة وغير الخاضعة للإشراف عبر صور متعددة
يهدف ®IBM® Tivoli® Automated Tape Allocation Manager for z/OS إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الأشرطة الحالية، وتقليل العبء التشغيلي، وتحسين كفاءة معالجة الدُفعات. يتيح لك هذا الحل مشاركة أجهزة الأشرطة والتحكم بها وأتمتتها في بيئة متعددة الأنظمة.
استفد إلى أقصى حد من موارد الأشرطة الحالية قبل الاستثمار في أجهزة إضافية.
شارك أجهزة تخزين الأشرطة عبر بيئة متعددة الأنظمة دون الحاجة إلى ملف تحكم مشترك.
قم بأتمتة إدارة موارد الأشرطة واستفد من إمكانات بوابة IBM Tivoli® Enterprise Portal للحصول على قدرات تشخيصية وإعداد تقارير شاملة.
زوّد فرق العمليات بإمكانية الاستعلام والتحكم المركزي من خلال أوامر تشغيلية عامة، واستفد من دعم مبسّط لمجموعة متنوعة من الأجهزة — بما في ذلك الأجهزة التي لا تدعم التخصيص المباشر.
يقدّم هذا الحل إمكانات لإدارة موارد التخزين العتادية والبرمجية لنظام ®z/OS، بما يشمل التخزين الخاص أو الهجين أو السحابي على z/OS.
نسخ مجموعات الأشرطة ومجموعات البيانات بكفاءة
التعرّف التلقائي على بيانات التطبيقات الحيوية، وإدارة النسخ الاحتياطية وغيرها
مشاركة أجهزة الأشرطة المؤتمتة وغير الخاضعة للإشراف عبر صور متعددة