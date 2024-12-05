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IBM Z Storage Management Suite

إدارة موارد تخزين z/OS ومراقبتها بما في ذلك مستويات السحابة

وثائق المنتج

IBM Z® Storage Management Suite هي حزمة منتجات يستخدمها مسؤولو التخزين لإدارة بيئة تخزين ®z/OS الخاصة بهم وتقييمها بشكل شامل، وتشمل كل شيء بدءًا من المراقبة والتخصيص ووصولاً إلى الكتالوج ووحدات أمن الأجهزة (HSM).

يوفر IBM Z Storage Management Suite مجموعة واسعة من القدرات لمراقبة أجهزة وبرامج تخزين z/OS وإدارتها، بما في ذلك تخزين السحابة الخاصة أو الهجينة أو تخزين z/OS السحابي.

المنتجات المضمنة في هذه المجموعة هي:

  • IBM Tivoli Advanced Allocation Management
  • IBM Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm
  • IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS
  • IBM Tivoli Advanced Reporting and Management for DFSMShsm
  • IBM Cloud Tape Connector for z/OS
  • IBM Z OMEGAMON® AI for Storage
الميزات مراقبة موارد التخزين

مراقبة موارد التخزين وإدارة أنظمة التخزين الفرعية z/OS الرئيسية من خلال إعداد تقارير مرنة وتنبيهات ذكية قابلة للتخصيص واستطلاعات تفصيلية واستجابات مؤتمتة لحل المشكلات بسرعة.

 تحسين الأداء التشغيلي للتخزين

تحسين الأداء التشغيلي لتخزين z/OS مع ضوابط عملية تخصيص التخزين الفعالة. استخدام تخزين السحابة الخاصة والهجينة والعامة للتخزين المرن والموفر للتكلفة.

 تحديد مشكلات التخزين ومنع حدوثها

تحديد مشكلات نقص التخزين والتعمق في السبب الأساسي لحلها قبل أن تتسبب في حدوث مشكلات أخرى. يمكن أتمتة الاستجابات الشائعة للمشكلات.
المنتجات المتضمنة في المجموعة
Tivoli Advanced Allocation Management

أداة تساعد على منع وتقليل تأخيرات المعالجة والانقطاعات الناتجة عن حدوث أعطال وأخطاء x37 بسبب عدم وجود مساحة كافية على القرص لتخصيص جديد. 

 IBM Tivoli Advanced Allocation Management for z/OS
Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm

يوفر مجموعة من أوامر التدقيق التي تساعد على دعم سلامة مجموعات بيانات التحكم. يحافظ على خلو بيئة z/OS من المشكلات من خلال عمليات تدقيق سريعة ودقيقة ومرنة. بفضل استخدام Advanced Audit for DFSMShsm، يمكن لمسؤولي التخزين الحفاظ على فعالية بيئات البيانات الوصفية ومنع الفقدان المؤقت أو الدائم للوصول إلى البيانات.

 IBM Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm
Tivoli Advanced Catalog Management

يوفر لك ميزات لمساعدتك على تدقيق أصول بياناتك وتشخيصها واستعادتها وإدارتها والوصول إليها، حتى في حال حدوث مشكلات غير متوقعة تتراوح بين الأخطاء البشرية والكوارث الطبيعية.

 IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS
Tivoli Advanced Reporting and Management for DFSMShsm

يتيح إعداد التقارير الإدارية اللازمة لمعرفة ما يحدث داخل هذا النظام الفرعي الحساس.

 IBM Tivoli Advanced Reporting and Management for DFSMShsm
Cloud Tape Connector

مصمم للسماح لك بنسخ الملفات المتسلسلة بسرعة وكفاءة بشكل متزامن على شريط/قرص وعلى مستودع سحابة خاصة أو هجينة أو عامة، من دون الحاجة إلى تشغيل قدرات النسخ الاحتياطي الإضافية. 

 IBM Cloud Tape Connector for z/OS
OMEGAMON AI for Storage

المراقبة الشاملة لأداء النظام الفرعي z/OS I/O وتوافر التخزين. يجمع هذا المنتج بين المراقبة الشاملة لأداء التخزين وواجهة متصفح مرنة وسهلة الاستخدام تساعدك على فهم ظروف التخزين بوضوح وضمان الأداء الأمثل. 

 IBM OMEGAMON AI for Storage
التفاصيل الفنية

عند التخطيط لحل IBM Z Storage Management Suite، من المهم أن تتحقق من تلبية نظام مؤسستك لمتطلبات النظام.

 متطلبات Advanced Allocation Management متطلبات Advanced Audit متطلبات Advanced Catalog Management متطلبات Advanced Reporting and Management متطلبات Cloud Tape Connector متطلبات OMEGAMON AI for Storage
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