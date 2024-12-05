يوفر IBM Z Storage Management Suite مجموعة واسعة من القدرات لمراقبة أجهزة وبرامج تخزين z/OS وإدارتها، بما في ذلك تخزين السحابة الخاصة أو الهجينة أو تخزين z/OS السحابي.

المنتجات المضمنة في هذه المجموعة هي: