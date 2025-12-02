يساعدك IBM® Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS على تحديد بيانات التطبيقات الحساسة وإدارة النسخ الاحتياطية وتتبعها، ما يمنحك نسخًا احتياطيًا واستردادًا موثوقًا ودقيقًا على أنظمة z/OS.