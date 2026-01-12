اختيار مستوى الدعم المناسب ومدته لاحتياجات العمل.

يُعَد IBM Storage Expert Care نهجًا معياريًا يُتيح لك اختيار مدة الخدمة، وأزمنة الاستجابة، والخيارات الأكثر أهمية لدعم أنظمة IBM Storage لديك. قد يتضمن Expert Care ما يصل إلى ثلاثة مستويات للاختيار من بينها، اعتمادًا على النظام: Basic وAdvanced وPremium. يُتيح لك ذلك اختيار مستوى الدعم الذي يلبي احتياجات أعمالك على أفضل نحو. تحظى مجموعة IBM® Storage Expert Care بدعم فريق عالمي من الخبراء المكرّسين لمساعدتك في اعتماد بيئة تكنولوجيا معلومات عالية الأداء وآمنة ومرنة. مع IBM، تحصل على شريك موثوق به ملتزم بالتميز في الخدمة ونجاح البنية التحتية على المدى الطويل.