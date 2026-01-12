محول Fibre Channel من الفئة المتوسطة عالي الأداء من الجيل الثامن، مخصص لمراكز البيانات الحديثة
يُعَد IBM SAN56B-8 Switch محوّل Fibre Channel وFICON عالي الأداء بوحدة ارتفاع 1U، ومصممًا لمراكز البيانات الحديثة، إذ يوفر 56 منفذ +SFP بسرعة 128 جيجابت في الثانية وزمن انتقال قصيرًا للغاية.
يوفر المحول سعة نطاق ترددي ومعدل نقل بيانات استثنائيين، ما يجعله مثاليًا لأحمال التشغيل الحيوية للمهام كما يوفر خيارات نشر مرنة، تشمل وضع المحول بنسيج كامل ووضع IBM Access Gateway، إلى جانب مزايا مثل Adaptive Traffic Optimizer وSAN Fabric Intelligence لتحسين الأداء والإدارة.
يجب أن تكون شبكة التخزين قوية ومحمية. مع IBM® b-type Gen8، يمكنك حماية تطبيقاتك وبياناتك من التهديدات الإلكترونية.
يوفر المحول 56 منفذ +SFP بسرعة 128 جيجابت في الثانية وزمن انتقال قصير للغاية، ما يجعله مثاليًا لأحمال التشغيل بالغة الأهمية والتطبيقات عالية المتطلبات.
تُتيح بنية "الدفع حسب الحاجة" (pay-as-you-grow) للمؤسسات التوسع من 24 إلى 56 منفذًا بزيادات قدرها 8 منافذ، ما يقلل التكاليف الأولية ويَحُدّ من الإفراط في التخصيص.
يوفر المحوّل أمانًا متقدمًا ضد التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك الأمان المقاوم للكمّ وميزات مثل تشفير AES-GCM-256 على وصلات FC ISL.
مزوَّد بقدرات الاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك SAN Fabric Intelligence، ليقوم بأتمتة بنية التطبيقات وتوفير المراقبة والتحسين في الوقت الفعلي.
اختيار مستوى الدعم المناسب ومدته لاحتياجات العمل.
يُعَد IBM Storage Expert Care نهجًا معياريًا يُتيح لك اختيار مدة الخدمة، وأزمنة الاستجابة، والخيارات الأكثر أهمية لدعم أنظمة IBM Storage لديك. قد يتضمن Expert Care ما يصل إلى ثلاثة مستويات للاختيار من بينها، اعتمادًا على النظام: Basic وAdvanced وPremium. يُتيح لك ذلك اختيار مستوى الدعم الذي يلبي احتياجات أعمالك على أفضل نحو. تحظى مجموعة IBM® Storage Expert Care بدعم فريق عالمي من الخبراء المكرّسين لمساعدتك في اعتماد بيئة تكنولوجيا معلومات عالية الأداء وآمنة ومرنة. مع IBM، تحصل على شريك موثوق به ملتزم بالتميز في الخدمة ونجاح البنية التحتية على المدى الطويل.
تحتاج الشركات إلى حل تخزين مرن يمكنه التوسع وفقًا لاحتياجاتها - سواء أكانت البيانات مخزَّنة محليًا أو في السحابة أو في كليهما. وبفضل برمجيات غنية بالميزات وإدارة تخزين تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعم استباقي، يساعد IBM® FlashSystem 5000 المؤسسات على الوصول إلى تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن حجمها. تمكَّن من الجمع بين شبكة IBM b-type SAN القوية وتخزين FlashSystem المتفوق.
تشكِّل بنية الجيل السابع (Gen7) الأساس لبنية SAN مستقلة من خلال دمج تحليلات قوية وقدرات أتمتة متقدمة لإنشاء SAN ذاتية التعلم وذاتية التحسين وذاتية الإصلاح.
محول عالي السرعة من الجيل التالي، مصمم ليتكامل بمرونة ضمن شبكات التخزين واسعة النطاق يشمل مجموعة قابلة للتوسيع من منافذ Fibre Channel من نوع b-type Gen 6 لتحقيق قابلية توسُّع فائقة.