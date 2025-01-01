حماية موارد الكمبيوتر المركزي باستخدام الأدوات التي تدير الوصول إلى بيانات z/OS القيّمة وتتحكم فيها.
مرفق التحكم في الوصول إلى الموارد (RACF®) هو برنامج أمان يعمل كعنصر من عناصر خادم الأمان لنظام التشغيل z/OS®. يتحكم RACF في تصرفات المستخدم داخل نظام التشغيل z/OS، ما يتيح للمستخدمين حماية مواردهم. وهو يحمي المعلومات والموارد الأخرى من خلال تنظيم الوصول إليها.
يقوم RACF بمصادقة المستخدمين باستخدام كلمة مرور أو عبارة كلمة مرور أو شهادة رقمية أو تذكرة Kerberos أو تذكرة مرور.
يحتفظ RACF بمعلومات حول المستخدمين والموارد وصلاحيات الوصول في قاعدة بياناته.
يحتوي RACF على وظائف التسجيل وإعداد التقارير التي تحدد المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى الموارد، سواء بنجاح أو فشل.
من خلال RRSF، لديك القدرة على تشغيل معظم أوامر RACF على عقدة ومُعرف مستخدم مختلف عن الذي قمت بتسجيل الدخول إليه.
تصفح ملخص RACF لخادم أمان z/OS ومكتبة PDF.
ابحث عن الأدوات ونماذج التعليمات البرمجية للمساعدة على إدارة بيئة RACF الخاصة بك.
تعرف على كيفية استخدام RACF لحماية شبكتك واتصالاتك.
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