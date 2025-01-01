مرفق التحكم في الوصول إلى الموارد من IBM

حماية موارد الكمبيوتر المركزي باستخدام الأدوات التي تدير الوصول إلى بيانات z/OS القيّمة وتتحكم فيها.

ما RACF؟
رسم توضيحي لشكل شيفرون هندسي تجريدي

تمكين حماية موارد الكمبيوتر المركزي الخاص بك

مرفق التحكم في الوصول إلى الموارد (RACF®) هو برنامج أمان يعمل كعنصر من عناصر خادم الأمان لنظام التشغيل z/OS®. يتحكم RACF في تصرفات المستخدم داخل نظام التشغيل z/OS، ما يتيح للمستخدمين حماية مواردهم. وهو يحمي المعلومات والموارد الأخرى من خلال تنظيم الوصول إليها.
تحديد هوية المستخدم والمصادقة

يقوم RACF بمصادقة المستخدمين باستخدام كلمة مرور أو عبارة كلمة مرور أو شهادة رقمية أو تذكرة Kerberos أو تذكرة مرور.

 تحديد هوية المستخدمين والتحقق منها
يسمح بالوصول إلى الموارد المحمية

يحتفظ RACF بمعلومات حول المستخدمين والموارد وصلاحيات الوصول في قاعدة بياناته.

 تصريح المستخدمين
التسجيل وإعداد التقارير

يحتوي RACF على وظائف التسجيل وإعداد التقارير التي تحدد المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى الموارد، سواء بنجاح أو فشل. 

 التسجيل وإعداد التقارير
مرفق المشاركة عن بُعد التابع لـ RACF (RRSF)

من خلال RRSF، لديك القدرة على تشغيل معظم أوامر RACF على عقدة ومُعرف مستخدم مختلف عن الذي قمت بتسجيل الدخول إليه.

 أوامر التوجيه

الموارد

مكتبة RACF لخادم أمان z/OS

تصفح ملخص RACF لخادم أمان z/OS ومكتبة PDF.

 تنزيلات RACF

ابحث عن الأدوات ونماذج التعليمات البرمجية للمساعدة على إدارة بيئة RACF الخاصة بك.

 IBM Redbooks: الأمان والشبكات القائمة على السياسة

تعرف على كيفية استخدام RACF لحماية شبكتك واتصالاتك.

 التسعير المرن

الاستفادة من قيمة الأعمال للتسعير المرن الذي يمكن التنبؤ به لنظام IBM Z من خلال نموذج تسعير مناسب مخصص
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيفية حماية موارد الكمبيوتر المركزي الخاص بك باستخدام الأدوات التي تدير الوصول إلى بيانات z/OS القيّمة وتتحكم فيها. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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