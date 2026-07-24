IBM InfoSphere Optim Archive هو حلٌّ قابلٌ للتوسع يمكن أن يساعد مؤسستك في إدارة ودعم استراتيجية أرشفة قواعد البيانات. يتيح لك التحكم في أحجام البيانات المتزايدة وتكاليف التخزين المرتبطة بها، مع تحسين أداء التطبيقات وتقليل المخاطر المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات والامتثال.
تساعدك أدوات الإدارة على دمج التطبيقات القديمة والتطبيقات الزائدة عن الحاجة أو إيقاف تشغيلها. تعمل الأرشفة على تسريع ترقيات التطبيقات من خلال تقليل حجم البيانات المطلوب ترحيلها.
يتيح لك Optim Archive تطبيق سياسات الأعمال التي تنظم عملية الاحتفاظ بالبيانات وإمكانية الوصول إليها والتخلص منها. باستخدام سياسة الاحتفاظ بالبيانات، يمكنك حذف البيانات المؤرشفة بثقة عند انتهاء فترة الحاجة إليها.
من خلال تطبيق قدرات أرشفة متقدمة للبيانات المنظمة، يوفر InfoSphere Optim Archive تحكماً مُحسَّنًا في البيانات، مما يساعد على تقليل تكاليف التخزين والصيانة.
لتقليل التكاليف بشكل أكبر، يمكنك تخزين البيانات التاريخية أو المرجعية دون اتصال بالإنترنت على وسائط تخزين طويلة الأجل مثل الأشرطة أو الأجهزة الأخرى. يضمن ذلك حماية الكيانات التجارية المؤرشفة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
يُساهم الوصول المستقل في الاستغناء عن الحاجة إلى الاحتفاظ بالتطبيقات الأصلية أو إصداراتها. كما يتيح للمستخدمين عرض البيانات المؤرشفة والاستعلام عنها وإعداد التقارير بشأنها باستخدام الأساليب المعيارية وأدوات إعداد التقارير المعتمدة في المجال.
يُنتج Optim Archive تقارير عن عمليات الأرشفة والحذف والاستعادة، تعرض معلومات مفصلة حول اتصالات قواعد البيانات، وإمكانية الوصول، وتدفق البيانات، واستخدام الفهارس، وإحصاءات أخرى ذات صلة.
تحديد مستويات لكل فئة أو تصنيف من البيانات لضمان تحقيق أهداف أداء التطبيقات ومستودعات البيانات باستمرار. ضع مستويات خدمة مناسبة للبيانات الحالية (الساخنة) وبيانات التقارير (الدافئة) والبيانات التاريخية (الباردة).
باعتباره حلاً واحدًا قابلاً للتوسّع، يدعم InfoSphere Optim Archive التطبيقات وتقنيات قواعد البيانات وأنظمة التشغيل شائعة الاستخدام.