الصفحة الرئيسية التحليلات Optim IBM InfoSphere Optim
تمكّن من إدارة البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها لتحسين رشاقة الأعمال مع تقليل التكاليف
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تدرجات سداسية بها كرات موزّعة على مسافات متساوية ذات مقاييس مختلفة في حدودها
ما هو IBM InfoSphere Optim؟

تدير حلول ™IBM InfoSphere® Optim البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها. وهذه الحلول تعزِّز الأداء وتزيد من قدرات التعاون وتحسّن الإدارة على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات والمنصات. إنّ إدارة البيانات بشكل صحيح على مدى عمرها يجعل المؤسسات مجهّزة بشكل أفضل لدعم أهداف العمل بمخاطر أقل.
شركة IBM أعلنت عن طرح Cloud Pak for Data 5.0
منتجات InfoSphere Optim

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

استخرِج البيانات عبر الأنظمة وقواعد البيانات في بيئات الاختبار لإجراء اختبارات سريعة للبرامج، مع الحفاظ على سلامة الاختبار.

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IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline

احصل على نسخ افتراضية آمنة من قواعد بيانات الإنتاج، من دون استهلاك أي موارد تخزين إضافية.

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IBM InfoSphere Optim Data Privacy

احمِ بياناتك السرية غير الإنتاجية، باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الإخفاء على مستوى قواعد البيانات والتطبيقات والأنظمة.

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IBM InfoSphere Optim Archive

أوقِف تشغيل التطبيقات وبياناتها وضعها في الأرشيف لتقليل تكاليف التخزين والمخاطر، مع الاحتفاظ بالبيانات الضرورية.

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IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

استخدِم قواعد يسهل تعريفها لحساب واستخراج قيم بيانات الاختبار اللازمة لمطابقة المتطلبات الدقيقة لحالات الاختبار.

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خصوصية البيانات الموسعة لـ IBM InfoSphere Optim

احمِ البيانات غير المنظَّمة وشبه المنظَّمة والمنظَّمة في بيئات الاختبار والتطوير والتحليلات في أنحاء المؤسسة.

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قدرات InfoSphere Optim إيقاف التطبيقات ودمجها

يمكنك أرشفة البيانات من التطبيقات المتوقفة عن التشغيل وسجلات المعاملات السابقة، مع توفير إمكانية وصول مستمر إلى البيانات بغرض الاستعلام وإعداد التقارير بما يتفق مع لوائح الاحتفاظ بالبيانات.

 قدرات إدارة بيانات الاختبار الشاملة

وسِّع نطاق البيانات على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل ومنصات الأجهزة للمساعدة في تأمين بيئات الاختبار وتسريع دورات الإصدار وتقليل التكاليف.

 زيادة القيمة التي تعود من بيئات البيانات الكبيرة على الأعمال إلى أقصى حد

احصل على قدرات إدارة دورة حياة البيانات التي أثبتت جدواها، وحقِّق أقصى قيمة للأعمال من بيئات البيانات الكبيرة ومستودع البيانات من خلال إدارة نمو البيانات وخفض التكلفة الإجمالية للتملك (TCO).

 حل أرشفة واحد قابل للتوسّع للمؤسسة

إن الافتقار إلى أرشفة البيانات يمكن أن يعوق أداء أنظمة المؤسسة ذات المهام الحساسة. يمكنك حل مشكلات نمو البيانات من أساسها، وتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة بإدارة البيانات المنظّمة طوال فترة حياتها.
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