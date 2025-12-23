IBM InfoSphere Optim Test Data Management

تحسين وأتمتة عملية إدارة بيانات الاختبار بكفاءة، مع دمج مهام سير العمل والخدمات حسب الطلب، لدعم تطوير الأسلوب الرشيق واختباره

تسريع تسليم التطبيق

تعتمد المؤسسات على التطبيقات الحساسة لتحقيق النتائج، ويستخدم العديد منها منهجيات الأسلوب الرشيق لتقديم وظائف جديرة بالثقة بسرعة. تساعد InfoSphere Optim Test Data Management المؤسسات على تحسين وأتمتة العمليات التي تنشئ وتدير بيانات البيئة غير الإنتاجية. باستخدام إستراتيجيات اختبار فعالة وذات كفاءة، تساعد Optim Test Management على تحديد المشكلات بسرعة، ما يقلل المخاطر التي تسببها بيانات الاختبار المعيبة والأخطاء — وغالبًا ما تؤدي إلى فشل التطبيق. يساعد ذلك في تحسين كل مرحلة من مراحل عملية اختبار التطبيق.

 IBM InfoSphere Optim Test Data Management وخصوصية البيانات (9:07 دقيقة)
إنشاء بيئات اختبار شبيهة بالبيئات الإنتاجية

يساعدك Optim على إنشاء قواعد بيانات اختبارية خيالية بالحجم المناسب تعكس عمليات عملك. يُقَلل الاستنساخ المكلف إلى الحد الأدنى حتى تتمكن من معالجة العيوب في وقت مبكر من عملية التطوير.
استخدم حلاً واحدًا قابلاً للتوسع

يتوسع حل Optim Test Data Management جنبًا إلى جنب مع متطلبات التطوير والاختبار وعبر التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل ومنصات الأجهزة شائعة الاستخدام.
حماية البيانات الحساسة والحد من المخاطر

يمكن إخفاء البيانات الحساسة، مثل أرقام بطاقات الائتمان، وعناوين البريد الإلكتروني، والمعلومات السرية للشركات للمساعدة على حمايتها من سوء الاستخدام والاحتيال مع الحفاظ على المعنى السياقي.
تبسيط العمليات

يدعم Optim متطلبات الأسلوب الرشيق للتطوير والاختبار — بحيث يمكن للمطورين والمختبرين الوصول إلى البيانات وتحديثها عند الطلب لتحسين الكفاءة التشغيلية مع توفير وقت أطول للاختبار.

الميزات

رجال أعمال ينظرون إلى شاشة كمبيوتر في مكتب فارغ
يدير البيانات على مستوى عناصر الأعمال

من خلال إدارة البيانات على مستوى عناصر الأعمال، تحافظ IBM Optim™ على سلامة البيانات العلائقية وسياق عملها الأصلي. يمكن سحب عناصر الأعمال من قاعدة بيانات واحدة أو من عدة تطبيقات وقواعد بيانات ذات صلة. تسهِّل هذه القدرة على الاستخلاص "الموحد" إنشاء بيئات شبيهه بالبيئة الإنتاجية تعكس بدقة حالات الاختبار من البداية إلى النهاية.
امرأة آسيوية تبتسم أثناء نظرها في شاشة الهاتف
يصل إلى قدرات تحليل البيانات

من خلال مجموعة كاملة من قدرات تحليل البيانات، يمكنك التقاط الارتباطات الخفية وإظهارها للعيان. تتضمن التقنيات تحليل تداخل البيانات أحادية المصدر ومتعددة المصادر، والمطابقة المتقدمة، واكتشاف المفاتيح والاكتشاف المنطقي للتحول.
متخصصون في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومصممون في اجتماع ينظرون إلى شاشة مع أوراق في المكتب
فرض سياسات إدارة بيانات الاختبار

حوكمة البيانات هي أولوية تنظيمية. بفضل وجود أكثر من 30 تصنيفًا للبيانات المحددة مسبقًا و40 قاعدة محددة مسبقًا لخصوصية البيانات، يوفر Optim طريقة معيارية لتنظيم عملية إدارة بيانات الاختبار والتحقق من احترام السياسات والمعايير طوال دورة الحياة. ًيسمح التكامل مع كتالوج الحوكمة للمستخدمين بسحب ووضع التصنيف والتحكم في خرائط الأعمدة لتعيين روتين إخفاء بيانات قابل للتنفيذ تلقائيًا.
مشهد خلفي لمهندس تكنولوجيا معلومات أثناء تركيزه على كتابة تعليمات برمجية بينما ينظر إلى شاشة كمبيوتر.
أتمتة مقارنات البيانات وتحليل النتائج

تساعد واجهة بديهية عبر الإنترنت وأداة تصفح كاملة الوظائف على القضاء على المقارنات بين الجداول التي تستغرق وقتًا كبيرًا والتي تُعد عرضة للأخطاء. يحدد Optim التغييرات المتوقعة في قاعدة البيانات ويكشف عن الاختلافات التي قد لا يتم اكتشافها.
التفاصيل الفنية المواصفات الفنية

يتم تجميع متطلبات النظام للعناصر في هذا المستند.

 قائمة التخصصات الفنية متطلبات البرنامج

يمكن العثور على المتطلبات البرمجية لحل Optim Test Data Management على هذا الرابط.

 قائمة متطلبات البرامج متطلبات الأجهزة

يمكن الاطلاع على اعتبارات الأجهزة لـ Optim Test Data Management على هذا الرابط.

 قائمة متطلبات الأجهزة

منتجات ذات صلة

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

حماية الخصوصية وضمان الامتثال التنظيمي باستخدام قدرات متقدمة لإخفاء هوية البيانات الحساسة عبر التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل.

 IBM InfoSphere Optim Archive

يساعد على تقليل تكاليف الأجهزة والتخزين والصيانة من خلال أرشفة البيانات القديمة أو سحبها من التطبيقات والأنظمة.
