IBM InfoSphere Optim Data Privacy
إلغاء تحديد المعلومات الحساسة عبر التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل
مركز بيانات IBM يضم صفوفًا من خزائن الخوادم المحاطة بالزجاج، مع فنيين يقومون بصيانة المعدات.

التخفيف من خطر اختراق الأمن
 

لحماية البيانات السرية، يقدِّم InfoSphere Optim Data Privacy مجموعة متنوعة من تقنيات التحويل التي تستبدل المعلومات الحساسة ببيانات مخفية واقعية وكاملة الوظائف. تساعد قدرات الحجب الدقيقة سياقيًا في الحفاظ على تنسيق مشابه للبيانات الأصلية.

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إخفاء البيانات والحد من المخاطر

يطبق تقنيات الإخفاء لتحويل المعلومات الحساسة في التطبيقات، وقواعد البيانات، والتقارير، ما يساعد على تقليل إساءة استخدامها وتعزيز الحوكمة. يدعم إخفاء البيانات وتخصيصها عبر البيئات غير الإنتاجية لمنع الوصول غير المصرَّح به.
القواعد المحددة مسبقًا والامتثال للخصوصية

يتضمن الحل تصنيفات وقواعد محددة مسبقًا لخصوصية البيانات لتسريع جهود الامتثال للأنظمة مثل HIPAA وGLBA وPIPEDA. وتوفِّر تقارير الامتثال رؤى قابلة للتنفيذ حول التعرض للمخاطر وحالة التنفيذ.  
الاختبار باستخدام بيانات مخفية واقعية

أنشئ بيئات اختبار آمنة باستخدام بيانات خيالية تعكس عمليات الأعمال الحقيقية. تحافظ إجراءات إخفاء البيانات المجهزة مسبقًا على المعنى السياقي للبيانات التي تم تحويلها، ما يضمن نتائج اختبار ذات جودة عالية. 
التكامل والتشفير المتقدم

التكامل بشكل آمن مع تطبيقات المؤسسة (بما في ذلك Oracle وPeopleSoft وIBM Db2). يستخدِم FPE مع AES-256 للقيم المخفاة عبر مفاتيح يحددها المستخدم. تُتيح واجهة برمجة التطبيقات المستقلة ودوال UDF إمكانية إجراء إخفاء ديناميكي ومرن.
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