يُعَد IBM Open Enterprise Foundation for z/OS مجموعة مجانية من أدوات المطورين مفتوحة المصدر المعتمدة (Git، وCurl، وGNU Bash، وVim، وGPG، وJQ وغيرها) لنظام z/OS، والتي توفر أدوات تطوير البرمجيات الشهيرة لأنظمة Linux وUNIX لنظام z/OS. كما تُتيح استخدام أدوات التطوير بسلاسة، ما يسهل عملية انضمام المواهب ودمجها.
استفِد من الأدوات الأساسية مفتوحة المصدر مثل Git وBash وPerl وغيرها لتوسيع تطبيقات الأعمال الأساسية والبنية التحتية لعمليات التطوير الخاصة بك.
توفير أدوات معتمدة حيث يجذب التحديث المؤسسي المواهب الجديدة التي تعتمد على الموارد الحديثة لتوجيه سلوكيات تطويرهم.
الاعتماد على التقنيات الرئيسية ذات المصدر المفتوح، التي تدعمها وتصونها شركة IBM، دون الآثار السلبية المرتبطة عادةً بتقنيات المصدر المفتوح.
أدِر التحديثات بسهولة مع تنسيق SMP/E (CBPDO، وServerPac) القابل للتثبيت. يتوفر كل من الترخيصين (5655-OEF) وS&S (5655-EFS) من خلال Shopz مجانًا.
تسريع تحديث التطبيقات على IBM z/OS عن طريق توصيل تطبيقات Node.js بنظام z/OS.
تعزيز تحوُّل الأعمال باستخدام هذا المحوِّل البرمجي والمفسِّر للغة Python لنظام التشغيل IBM z/OS، ما يدعم تطبيقات z/OS المكتوبة بلغة Python.
أنشئ تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على IBM z/OS باستخدام محول Go البرمجي القياسي في الصناعة والمُحسَّن لمنصة z/OS.
تعمل المحوّلات البرمجية من IBM على تقليل التكلفة من خلال توفير تقنية تحسين تستخدم أنظمة IBM Z® وIBM Power® لتعزيز أداء التطبيقات.
تصفَّح وثائق المنتج لمعرفة كيفية استخدام IBM Open Enterprise Foundation for z/OS.