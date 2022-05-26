يُعد الحفاظ على الأصل في ذروة الأداء عملية معقدة لا تنتهي أبدًا. ونظام إدارة الصيانة بالحاسب الآلي (CMMS) يمكنه مساعدتك من خلال أتمتة أوامر العمل وسير العمل، وجدولة العمل، وإدارة المواد. ولكن عندما تصبح الأصول أكثر ذكاءً وأكثر ارتباطًا، يجب أن تقوم برامج إدارة الصيانة بما هو أكثر من مجرد التفاعل مع الأحداث. وينبغي لها أيضًا اتخاذ إجراءات تنبؤية ووقائية.

بفضل مزيجها القوي من الأتمتة وبيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي، يمكن لبرنامج Maximo Application Suite تمديد دورات حياة الأصول والتحكم في التكاليف ومساعدتك في تخصيص الموارد بكفاءة أكبر. في هذا العرض التوضيحي القصير، يمكنك أن ترى كيف يستخدم مدير الصيانة في صناعة السكك الحديدية لوحات المعلومات المعدة مسبقًا لتخطيط أنشطة فريقه بكل سهولة.