يُعد الحفاظ على الأصل في ذروة الأداء عملية معقدة لا تنتهي أبدًا. ونظام إدارة الصيانة بالحاسب الآلي (CMMS) يمكنه مساعدتك من خلال أتمتة أوامر العمل وسير العمل، وجدولة العمل، وإدارة المواد. ولكن عندما تصبح الأصول أكثر ذكاءً وأكثر ارتباطًا، يجب أن تقوم برامج إدارة الصيانة بما هو أكثر من مجرد التفاعل مع الأحداث. وينبغي لها أيضًا اتخاذ إجراءات تنبؤية ووقائية.
بفضل مزيجها القوي من الأتمتة وبيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي، يمكن لبرنامج Maximo Application Suite تمديد دورات حياة الأصول والتحكم في التكاليف ومساعدتك في تخصيص الموارد بكفاءة أكبر. في هذا العرض التوضيحي القصير، يمكنك أن ترى كيف يستخدم مدير الصيانة في صناعة السكك الحديدية لوحات المعلومات المعدة مسبقًا لتخطيط أنشطة فريقه بكل سهولة.
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استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات الأصول لديك.
يمكنك تقليل الهدر من خلال توسيع تاريخ كل أصل وسلامته، وتقليل رحلات الصيانة غير المخطط لها واتخاذ قرارات صيانة أكثر ذكاءً.
استخدم قدرات Maximo التنبؤية لزيادة الإنتاجية وتقليل فترات التعطل.
يمكنك ربط إدارة صيانة أعمالك بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) والأنظمة المالية للحفاظ على دوام الاتساق على مستوى المؤسسة.
وقع اختيار شركة مطارات الرياض على برنامج Maximo لتحديث عمليات الصيانة لديها وتحويل مطار الملك خالد إلى بوابة مميزة تعكس الصورة العصرية للمملكة العربية السعودية.
تمكّنت شركة Hub Power Company Limited من تخفيض وقت الموافقة على إدارة التغيير، وتسريع التدفق النقدي، وتقليل عدد الحوادث التي يتم التحقيق فيها بنسبة 20% باستخدام IBM Maximo for Oil and Gas.
تمكّنت شركة Bruce Power من تحسين موثوقيتها وكفاءتها وسلامتها عندما استبدلت نظام إدارة الصيانة القديم الخاص بها بنظام IBM Maximo for Nuclear Power.
تمكّن مطار نيس كوت دازور من تعزيز الكفاءة والتحكم في التأثير البيئي من خلال الاستغلال الأمثل لموارده.
يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال إجراء عمليات فحص تلقائية وسلسة للأصول تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
صار من السهل تمكين فِرَق العمليات والجودة والصيانة من خلال مراقبة الأصول عن بُعد وسلامة الأصول والصيانة التنبؤية؛ بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
اجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من إدارة أصولك وذلك بالاستفادة من جميع إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي التي يوفرها IBM Maximo Application Suite.