الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة الصيانة باستخدام مجموعة تطبيقات IBM Maximo
استمتع بتجربة عمليات تشغيل ذات مدة أكبر وكفاءة أعلى باستخدام استراتيجية الصيانة التي تستخدم عمليات الأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي.
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رسم توضيحي يمثل إدارة الصيانة باستخدام IBM Maximo Application Suite
صيانة أكثر ذكاءً للأصول الأكثر ذكاءً

يُعد الحفاظ على الأصل في ذروة الأداء عملية معقدة لا تنتهي أبدًا. ونظام إدارة الصيانة بالحاسب الآلي (CMMS) يمكنه مساعدتك من خلال أتمتة أوامر العمل وسير العمل، وجدولة العمل، وإدارة المواد. ولكن عندما تصبح الأصول أكثر ذكاءً وأكثر ارتباطًا، يجب أن تقوم برامج إدارة الصيانة بما هو أكثر من مجرد التفاعل مع الأحداث. وينبغي لها أيضًا اتخاذ إجراءات تنبؤية ووقائية.

بفضل مزيجها القوي من الأتمتة وبيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي، يمكن لبرنامج Maximo Application Suite تمديد دورات حياة الأصول والتحكم في التكاليف ومساعدتك في تخصيص الموارد بكفاءة أكبر. في هذا العرض التوضيحي القصير، يمكنك أن ترى كيف يستخدم مدير الصيانة في صناعة السكك الحديدية لوحات المعلومات المعدة مسبقًا لتخطيط أنشطة فريقه بكل سهولة.

 
ما يمكنك فعله
إدارة موارد الأصول والجداول الزمنية استخدم الأتمتة الرائدة في السوق وأفضل الممارسات لتحسين عمليات الصيانة والإصلاح. استكشف إدارة الأصول باستخدام Maximo
ربط الفنيين بالتنقل والذكاء الاصطناعي استخدم إدارة أصول المؤسسة (EAM) المحمولة باستخدام بيانات الأصول والبيانات التشغيلية في الوقت الفعلي ومساعدة الخبراء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. استكشف إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة باستخدام Maximo
الاستفادة من حلول الصناعة استفد من نماذج البيانات الخاصة بالصناعة حسب نوع الأصول وسير العمل لتعزيز قدرتك التنافسية. تعرف على تصدر وريادة Maximo في السوق
المزايا تقديم عمليات الصيانة المستدامة

يمكنك تقليل الهدر من خلال توسيع تاريخ كل أصل وسلامته، وتقليل رحلات الصيانة غير المخطط لها واتخاذ قرارات صيانة أكثر ذكاءً.

 زيادة القيمة من أنشطة الصيانة

استخدم قدرات Maximo التنبؤية لزيادة الإنتاجية وتقليل فترات التعطل.

 التكامل على مستوى المؤسسة

يمكنك ربط إدارة صيانة أعمالك بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) والأنظمة المالية للحفاظ على دوام الاتساق على مستوى المؤسسة. 
دراسات حالة
مدينة الرياض تحسِّن كفاءة صيانة مطارها

وقع اختيار شركة مطارات الرياض على برنامج Maximo لتحديث عمليات الصيانة لديها وتحويل مطار الملك خالد إلى بوابة مميزة تعكس الصورة العصرية للمملكة العربية السعودية.

توضح Hubco أن الممارسات الفعالة تبدأ بتكنولوجيا المعلومات

تمكّنت شركة Hub Power Company Limited من تخفيض وقت الموافقة على إدارة التغيير، وتسريع التدفق النقدي، وتقليل عدد الحوادث التي يتم التحقيق فيها بنسبة 20% باستخدام IBM Maximo for Oil and Gas.

تستخدم شركة Bruce Power البيانات لتحسين توليد الطاقة النووية

تمكّنت شركة Bruce Power من تحسين موثوقيتها وكفاءتها وسلامتها عندما استبدلت نظام إدارة الصيانة القديم الخاص بها بنظام IBM Maximo for Nuclear Power.

يساهم مطار نيس كوت دازور في تحقيق أهداف الاستدامة

تمكّن مطار نيس كوت دازور من تعزيز الكفاءة والتحكم في التأثير البيئي من خلال الاستغلال الأمثل لموارده.

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حالات الاستخدام ذات الصلة فحص الأصول

يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال إجراء عمليات فحص تلقائية وسلسة للأصول تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إدارة أداء الأصول

صار من السهل تمكين فِرَق العمليات والجودة والصيانة من خلال مراقبة الأصول عن بُعد وسلامة الأصول والصيانة التنبؤية؛ بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 الاستدامة

اجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من إدارة أصولك وذلك بالاستفادة من جميع إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي التي يوفرها IBM Maximo Application Suite.
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