مواءمة تخطيط رأس المال والموارد مع مراعاة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومخاطر المناخ.
كثيرًا ما تواجه المؤسسات صعوبةً في تحقيق أهدافها؛ بسبب وجود أنظمة متفرقة عن بعضها وبيانات معزولة. فالأدوات المتفرقة والمستخدمة في أنشطة رأس المال والموارد والشؤون البيئية تجعل من الصعب الحصول على رؤية استراتيجية شاملة للمؤسسة. ويؤدي هذا التحدي إلى ضعف الكفاءة، وفوات الفرص، وزيادة مخاطر عدم الامتثال.
تأتي مجموعة حلول Maximo Application Suite لتُعالج هذه التحديات من خلال توحيد بيانات الأصول ودمج سير عمل ذكي بين الأقسام المختلفة. فبفضل التحليلات المتقدمة والمعارف والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يُتيح Maximo لفرق العمل مواءمة الاستثمارات الرأسمالية وتحسين استخدام الموارد وتحقيق الأهداف البيئية، كل ذلك من خلال منصة موحَّدة.
تحقيق قيمة مستمرة على مدار دورة حياة الأصل مع تحقيق التوازن بين المخاطر والتكاليف، من خلال تخطيط مؤتمت للسيناريوهات واتخاذ قرارات استثمارية مدعومة بالبيانات. علاوة على دقة تخطيط التدخلات الرئيسية في الأصول بما يتواءم مع الأُطر الزمنية وميزانية المؤسسة وأهدافها.
الحصول على رؤية شاملة للتكلفة الإجمالية للصيانة، بما يشمل أوامر العمل، والعمالة، والخدمات، والمواد، والأدوات.
اتخاذ قرارات أذكى في تخطيط رأس المال، وتحسين استخدام الموارد من خلال رؤى لحالة الأصول في الوقت الفعلي وأدوات تقييم السيناريوهات.
تجنُّب التأخيرات وضمان اتخاذ قرارات شراء مُثلى من خلال التحليل المتقدم للمخاطر، وإدارة الموردين، وسير العمل المؤتمت.
دمج النمذجة المالية مع تحليلات المناخ. قياس المخاطر الناتجة عن الظواهر المناخية المادية مثل الفيضانات والأعاصير، ومخاطر التحول لتجنب ظهور أصول عالقة (تفقد قيمتها الاقتصادية) أو مسعّرة بشكل خاطئ.
ابدأ بالتعرُّف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM؛ لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo Application Suite.