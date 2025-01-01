يقيِّم IBM® Envizi™ Climate Risk Insights المخاطر المادية على الأصول الثابتة بناءً على عشرة مخاطر مناخية مختلفة ويعبر عن التأثير المحتمل لهذه المخاطر على الأعمال من خلال المقاييس المالية والتشغيلية. ويمكن اختبار المعارف وفقًا لنماذج سيناريوهات التغير المناخي والتحقق منها على مستوى المحافظ والأصول لإدراجها في عمليات الإبلاغ والإفصاح الخاصة بتخطيط الأعمال والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
إنشاء المقاييس وتقييمات السيناريوهات المطلوبة للإفصاح، مع رؤية كاملة لمنهجية البيانات وعمليات الحساب لدعم متطلبات التدقيق.
تقدير التعرض لمخاطر المناخ المادية للأصول الثابتة للإبلاغ عن إستراتيجيات التخفيف من المخاطر وتجنبها القائمة على البيانات.
دمج بيانات مخاطر المناخ مع مقاييس الاستدامة الأخرى في Envizi باستخدام أدوات سير عمل التقارير للحصول على حل كامل لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.