Envizi Climate Risk Insights
تقييم بيانات المخاطر المناخية وإدارتها ودمجها لتسريع عملية إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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تحديد المخاطر المادية المتعلقة بالمناخ على الأصول الثابتة

يقيِّم IBM® Envizi™ Climate Risk Insights المخاطر المادية على الأصول الثابتة بناءً على عشرة مخاطر مناخية مختلفة ويعبر عن التأثير المحتمل لهذه المخاطر على الأعمال من خلال المقاييس المالية والتشغيلية. ويمكن اختبار المعارف وفقًا لنماذج سيناريوهات التغير المناخي والتحقق منها على مستوى المحافظ والأصول لإدراجها في عمليات الإبلاغ والإفصاح الخاصة بتخطيط الأعمال والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
من المتوقع أن تبدأ بعض الشركات في تقديم إفصاحات توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) بدءًا من عام 2025
عرض توضيحي تفاعلي
الجديدة إعداد معارف مخاطر المناخ للإفصاح عنها عرض توضيحي تفاعلي يتيح لك متابعة مدير الاستدامة ومدير المخاطر وهما يستعدان للإفصاح عن معارف مخاطر المناخ باستخدام Envizi. استكشف العرض التوضيحي التفاعلي

ميزات الوحدة

حساب مقاييس المخاطر الجمع بين المقاييس المالية مثل القيمة القصوى المعرضة للخطر (MVaR) وتكلفة الضرر (CoD) والمقاييس التشغيلية مثل احتمالية الفشل (FP) وفقدان الإنتاجية (PL) لتقديم تقييمات مخاطر قابلة للتنفيذ ومتعددة الأبعاد.
عرض مخاطر المناخ في ظل سيناريوهات مختلفة استخدام تقييمات السيناريوهات، مثل نماذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) مثل مسار التركيز التمثيلي (RCP) وشبكة استدامة النظم المالية (NGFS)، لتلبية متطلبات الإفصاح والتخطيط. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا
تحليل المخاطر على مستوى المحافظ والأصول إجراء تحليلات هيكلية عميقة ومراجعة خرائط تقييم المخاطر واستكشاف تصنيفات شدة المخاطر عبر الاحتياجات الخاصة بالمحافظ أو الأصول لمراقبة مخاطر المناخ المادية بمرور الوقت.
إعداد البيانات للإفصاح والتبليغ استخدام إرشادات إعداد التقارير المُعدة مسبقًا للإفصاح عن المخاطر واللوائح مثل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة الانبعاثات وإطار عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Envizi، لتلبية جميع متطلبات إعداد تقارير الاستدامة.
المزايا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا تبسيط عمليات الإفصاح عن مخاطر المناخ

إنشاء المقاييس وتقييمات السيناريوهات المطلوبة للإفصاح، مع رؤية كاملة لمنهجية البيانات وعمليات الحساب لدعم متطلبات التدقيق.

 حماية الأصول والعمليات

تقدير التعرض لمخاطر المناخ المادية للأصول الثابتة للإبلاغ عن إستراتيجيات التخفيف من المخاطر وتجنبها القائمة على البيانات.

 إدارة المخاطر جنبًا إلى جنب مع متطلبات إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى

دمج بيانات مخاطر المناخ مع مقاييس الاستدامة الأخرى في Envizi باستخدام أدوات سير عمل التقارير للحصول على حل كامل لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

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