يقيِّم IBM® Envizi™ Climate Risk Insights المخاطر المادية على الأصول الثابتة بناءً على عشرة مخاطر مناخية مختلفة ويعبر عن التأثير المحتمل لهذه المخاطر على الأعمال من خلال المقاييس المالية والتشغيلية. ويمكن اختبار المعارف وفقًا لنماذج سيناريوهات التغير المناخي والتحقق منها على مستوى المحافظ والأصول لإدراجها في عمليات الإبلاغ والإفصاح الخاصة بتخطيط الأعمال والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.