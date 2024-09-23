الصفحة الرئيسية الأمان Guardium Vulnerability Assessment IBM Guardium Vulnerability Assessment
تحديد التهديدات في دقائق. يُمكنك تحقق قدر أكبر من الكفاءة وتبسيط عمليات التشغيل باستخدام مسارات سير العمل المضمّنة.
تعلم كيفية كشف نقاط الضعف (1:20) جرّب العرض التوضيحي التفاعلي ذاتي التوجيه
رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة (UI) يوضح المراقبة والكشف

يفحص برنامج IBM Guardium Vulnerability Assessment البنية التحتية لقواعد البيانات المحلية والسحابية للكشف عن نقاط الضعف وتنظيم الإجراءات العلاجية. وهو جزء من مجموعة برامج أمن البيانات من IBM Guardium ويتكامل مع الحلول الأمنية الحالية مثل IBM QRadar أو HP ArcSight.

 تحديد التهديدات والثغرات الأمنية في البيئات

إن تحديد نقاط الضعف في بيئات البيانات أمر أساسي لفهم وضع أمن البيانات وإدارتها. إذ يفحص IBM Security Guardium Vulnerability Assessment البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبيئات البيانات الكبيرة — سواء المحلية أو في السحابة — للكشف عن نقاط الضعف واقتراح إجراءات علاجية بناء على معايير من STIG و CIS و CVE ومعايير التكوين الأخرى.

ويحدد Guardium Vulnerability Assessment الثغرات الأمنية في قواعد البيانات مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والتغييرات غير المصرح بها والامتيازات المكونة بطريقة خاطئة وتسجيلات الدخول الإدارية المفرطة والنشاط غير المعتاد بعد ساعات العمل ونقاط الضعف السلوكية الأخرى مثل مشاركة الحساب. ثم يقدم بعد ذلك تقارير كاملة إضافة إلى توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة نقاط الضعف لتقوية بيئات قواعد البيانات لديك.

يُقدَّم Guardium Vulnerability Assessment على أنه جزء من Guardium Data Protection، ولكن يمكن تنفيذه على أنه عرض مستقل يخدم حالة الاستخدام الخاصة به على وجه التحديد.

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إتقان تسكين البيانات

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تقرير خاص

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 معلومات مهمة

اكتشف لماذا يمكن أن يكون اختيار DSPM قرارًا حكيمًا لتحسين أمن البيانات ومعالجة نقاط الضعف.
لماذا Guardium 9 من 9

فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).

 تنزيل تقرير منصات أمن البيانات من إعداد KuppingerCole 150

مليار حدث أمني كل يوم في أكثر من 130 بلدًا.

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من الثغرات الأمنية الجديدة لها حالات استغلال معروفة.

 تعرّف على كيفية تحسين وضع أمن البيانات لديك
المزايا تحقيق قدر أكبر من الكفاءة

يُمكنك إجراء تقييم الثغرات الأمنية في غضون دقائق، مع الحد الأدنى من امتيازات الوصول للقراءة فقط، مع تأثير في الأداء يتراوح بين الصفر والحد الأدنى.

 تبسيط العمليات

تقارير ديناميكية وتوصيات دقيقة لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف التي تركز في البيانات.

 منصة قابلة للتوسع

يُمكنك التوسع من مصدر بيانات واحد إلى عشرات الآلاف عبر مواقع جغرافية أو مراكز بيانات متعددة. ويُمكنك دعم منصات قواعد البيانات الرائدة وجميع أنظمة التشغيل الكبرى، مثل بيئات البيانات الكبيرة.

 دعم شامل للمؤسسات

يُمكنك الدمج مع الحلول الأمنية الحالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات مثل ServiceNow أو الاستخدام على أنها برامج تكميلية. سواء كان ذلك من خلال تعيين التذاكر بكفاءة أو تمكين عمليات إعادة الفحص عند الطلب للمستخدمين، من خلال فحص مبسّط وسريع للثغرات الأمنية وسير عمل المعالجة."

 فهم وضع أمن البيانات وتحسينه على نحوٍ أفضل

فهم أحدث الثغرات الأمنية للمنصات المدعومة من خلال التحديثات التلقائية في الوقت الفعلي والنتائج الموجزة والتوصيات الملموسة.
المزايا
توصيات أفضل الممارسات يُمكنك إجراء اختبارات متعمقة بناءً على المعايير والمقاييس من STIG و CIS، إضافة إلى معايير التكوين الأخرى، والدعم من أجل بروتوكول أتمتة المحتوى الأمني (SCAP). ويُمكنك تعزيز قواعد بياناتك باستخدام مئات الاختبارات التي تم تكوينها مسبقًا وفقًا لأفضل الممارسات. وتتوفر تقارير لوحة معلومات مخصصة وقدرات التنقل لأسفل لكل اختبار رئيسي. ويتيح لك الاشتراك في قاعدة معارف حماية قاعدة البيانات الاستفادة من التحديثات التلقائية من فريق التطوير والبحث الخاص المعني ببرنامج IBM Vulnerability Assessment بخصوص أحدث نقاط الضعف والثغرات الأمنية.
إدارة وضع أمن البيانات يُمكنك فحص البنية التحتية للبيانات بحثًا عن نقاط الضعف لتحديد المخاطر الأمنية، مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والامتيازات التي تم تكوينها بشكل غير صحيح وحسابات البائعين الافتراضية. ويُمكنك تقييم وتوثيق أمن قاعدة البيانات التي تستخدمها للمساعدة في تقييم المخاطر وتصعيدها ومعالجتها. يجب التخطيط لعملية الفحص بغرض فهم حالات التعرض لتهديدات يوم الصفر ومعالجة التهديدات. إذ يُتيح التكامل مع ServiceNow إمكانية تنظيم ومعالجة سلسة.
تقارير لوحة معلومات مخصصة يُمكنك فحص البنية التحتية لقاعدة البيانات بالكامل بحثًا عن نقاط الضعف لتحديد المخاطر الأمنية وجدولة الاختبارات الخاصة بالمنصة التي تكشف عن التكوينات غير الآمنة لقاعدة البيانات المحددة التي يتم تقييمها، إلى جانب قدرات التنقل لأسفل. إن IBM Guardium Vulnerability Assessment مُصمم لتوفير تقارير تفصيلية لأكثر من 2000 اختبار تعرض محدد مسبقًا ومخصص. ويُمكنك مراقبة أعداد الملخصات لكل فئة اختبار رئيسية: مركز أمان الإنترنت (CIS)، ودليل التنفيذ الفني لأمن قواعد البيانات (STIG)، وحدث الثغرات الأمنية الشائعة (CVE).
سير عمل مضمّن من أجل الامتثال يُمكنك تقديم تقييم أمني موجز، يتضمن المقاييس المرجحة وخطط عمل المعالجة الموصى بها لتعزيز الأمن. ويُمكنك جدولة التقييمات تلقائيًا وإدارة توزيع التقارير والتوقيعات الختامية والتصعيد. ويُمكنك دمج الحل مع أدوات أخرى لإدارة الثغرات الأمنية من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو تحميل ملف CSV لمزيد من الارتباطات بين الثغرات الأمنية والمخاطر. استخدم هذا لدعم اللوائح مثل Sarbanes-Oxley و Payment Card Industry (PCI) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).
التسعير

يختلف التسعير بناءً على البيئة والتكوين لديك. اتصل بممثل IBM لمناقشة نموذج النشر الذي يناسبك.
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الموارد متطلبات النظام

راجع متطلبات النظام التفصيلية والمنصات المدعومة لاستخدام Guardium Vulnerability Assessment.

 الوثائق والموارد

راجع وثائق المنتج والموارد لجميع الإصدارات.

 أكاديمية IBM Security التعليمية

عزّز معرفتك بمجموعة Guardium من خلال التدريب المتوفر في كتالوج الدورة التدريبية.
منتجات Guardium IBM Guardium® Insights

احصل على إدارة مركزية للرؤية والمراقبة والامتثال وتحليلات متقدمة ومرونة في مصدر البيانات. يُمكنك تبسيط التحليلات وأمن البيانات.

 IBM Guardium® Insights SaaS DSPM

هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في Guardium Insights.

 IBM Guardium® Data Protection

يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.

 IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

يوفر إدارة مفاتيح آمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر. يُمكنك التشغيل المركزي والتبسيط والأتمتة لإدارة مفاتيح التشفير.

 IBM Guardium® Discover and Classify

يُمكنك تمكين اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.

 IBM Guardium® Data Encryption

يُمكنك تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات، ومنها الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. ويُمكنك تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف عرضًا توضيحيًا تفاعليًا للتعرّف على المزيد عن Guardium Vulnerability Assessment أو راجع خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.

 عرض توضيحي تفاعلي
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