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التخزين
Copy Services Manager
يساعد IBM Copy Services Manager العملاء على إدارة خدمات النسخ الخاصة بهم بسهولة في بيئات التخزين عبر بيئتين أو ثلاثة أو أربعة مواقع. من خلال توفير نقطة تحكم واحدة عبر بيئة التخزين بأكملها، يمكن للعملاء إدارة حلول التعافي من الكوارث والتوافر العالي والمرونة الإلكترونية ومراقبتها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء بناء الأتمتة مع قدرات الجدولة المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات الحديثة المتاحة لتلبية كل متطلبات أعمالهم.
إدارة الحلول المعقدة متعددة المواقع ومراقبتها لتلبية احتياجات التعافي من الكوارث للشركات.
دعم التوافر العالي باستخدام تقنية IBM HyperSwap.
يمكنك أتمتة إنشاء النسخ الاحتياطية واللقطات المحمية لتوفير المرونة الإلكترونية عبر بيئة التخزين في مؤسستك.
يمكنك إنشاء أتمتة متقدمة بسهولة استنادًا إلى بيئتك وحلولك الفريدة.
احمِ بيانات مؤسستك من خلال دعم التحكم المزدوج وأدوار المستخدم المتقدمة.
مصمم للبيئات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
ثبت حلول النسخ المتماثل المتقدمة لبيئتك وأعدها في دقائق.
اختبر الإدارة المستقلة للبيانات باستخدام قوة نظام التخزين لنسخ بياناتك من أجل التعافي من الكوارث والمرونة الإلكترونية.
احمِ التخزين الخاص بك من الهجمات الإلكترونية مع حلول النسخ المحمي من IBM.
اجعل إدارة النسخ المتماثل عملية مؤتمتة بالكامل مع واجهات برمجة تطبيقات REST المتقدمة ومكتبة Python المتاحة ومجموعة Ansible.
احمِ بياناتك من خلال إدارة أدوار المستخدمين ومطالبات التحذير وتنبيهات عتبة الحدث ودعم التحكم المزدوج.
بسّط إدارة حل النسخ المتماثل الخاص بك عن طريق استبدال البرامج النصية أو الأدوات المعقدة والمعرضة للأخطاء للعملاء.
نسق الإجراءات والمهام عبر جلسات النسخ المتماثل المتعددة لتخصيص الحل الخاص بك حسب احتياجاتك.
جدول إجراءات النسخ المتماثل أو إجراءات النسخ الاحتياطي المحمي مع إجراءات خارجية مثل إيقاف التطبيقات وتشغيلها للحصول على نسخ احتياطية متسقة للتطبيقات.
توقع أن يكون لديك دائمًا طريقة لإدارة بيئتك مع دعم مدمج نشط واحتياطي يسمح لك بتولي الإدارة على خادم آخر في حال وقوع كارثة.
يدعم IBM Copy Services Manager خدمات نسخ الكتل التخزينية لأنظمة ®DS8000 و ®FlashSystem و Storage Virtualize.
متطلبات أنظمة التشغيل - أنظمة التشغيل Windows و AIX و ®Linux و Linux على IBM Z و ®z/OS والأنظمة على DS8000 HMC
أحدث الابتكارات في مجال التخزين من مستوى فئة المؤسسات المصممة للاستفادة من القوة الكاملة لبنى أجهزة الكمبيوتر المركزية، ما يساعد على ضمان حصول المؤسسات على وصول مستمر إلى أحمال التشغيل الحرجة والبيانات المتسقة والمحسنة.
جرّب حلولًا تعمل بكفاءة وظيفية عالية وتتميز بالمرونة الإلكترونية والأداء العالي وتسهّل التخزين للتقنية السحابية الهجينة لكل مؤسسة.