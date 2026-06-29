اجمع نتائج الاختبارات الاصطناعية، ومقاييس الشبكة على مستوى كل قفزة، وتتبعات التطبيقات في عرض واحد، للتحقيق في الاضطرابات ضمن سياق أشمل. وعند حدوث تباطؤ في الأداء، تتمكن الفرق من الاطلاع على مقاييس التطبيقات ومسارات الشبكة وقياسات زمن الاستجابة للاختبارات الاصطناعية، والتمييز سريعًا بين تراجعات الأداء المرتبطة بالتعليمات البرمجية، وإخفاقات واجهات برمجة التطبيقات، وسوء توجيه حركة المرور، ومشكلات مزوّدي خدمات الإنترنت، وتدهور البنية التحتية.