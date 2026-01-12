يشير "عرض النطاق الترددي" إلى نقل البيانات العامة لحركة مرور الشبكة الواردة والخارجة، سواء إلى ومن مراكز IBM Cloud Data Centers حول العالم. وتتيح خيارات النطاق الترددي الأعلى، عند دمجها مع اتصال بسرعة 10 جيجابت في الثانية، إنتاجية أكبر لأحمال التشغيل كثيفة المعاملات، مع التخلص من الاختناقات والمساعدة في تلبية احتياجات عملك.