

لا يمكنك بناء سلسلة توريد أكثر ذكاءً بالاعتماد على العمليات اليدوية.



يوفر بوابة ويب سهلة الاستخدام تقوم بأتمتة المعاملات اليدوية بين الشركات. يساعد هذا في توفير الوقت والمال عن طريق تقليل الأخطاء وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء مع الموردين والعملاء وشركاء الأعمال الآخرين غير المتعاملين بالتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).

"في المتوسط ، تحتوي 35% من جميع المستندات التي تمت معالجتها يدويًا على أخطاء." - مشكلات معالجة المستندات اليدوية، استطلاع Aberdeen (برعاية IBM)