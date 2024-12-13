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IBM Peppol Services

استفد من شبكة أعمال IBM عبر الوصول إلى Peppol لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية بين الشركات والحكومة (B2G) وبين الشركات وبعضها (B2B).

اتصل مرة واحدة وابدأ التداول في كل مكان باستخدام IBM Peppol

 

Peppol هو معيار التبادل الإلكتروني للبيانات يتيح تبادل المستندات الإلكترونية في تجارة B2G وتجارة B2B. يقدم Peppol رسائل موحدة وقابلة للتشغيل البيني ضمن عملية الطلب حتى الفاتورة.

تتيح IBM Peppol Access Point، بصفتها جزءًا من منصة IBM Sterling Integration SaaS، إمكانية الاتصال وتبادل المستندات بسلاسة مع الشركاء. توفر منصة B2B Integration SaaS نظامًا بنائيًا عالميًا، وآمنًا، ومرنًا، لسلسلة التوريد بين الشركات والأفراد. فهي تساعد على أتمتة تبادل المعاملات، مما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة العائد على الاستثمار.
فوائد خدمات IBM Peppol
اتصال موحد مع شركاء B2B و B2G

تبادل المعاملات بسلاسة من خلال نقطة وصول واحدة (Peppol Access Point)، على مستوى العالم، لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

 تمكين التجارة المؤتمتة والموحدة

ضمان استمرارية العمليات التجارية مع الامتثال للمعايير المحلية والدولية الحالية.

 حل موثوق وقابل للتوسع عبر السحابة

استفد من السحابة لتلبية احتياجات عملك المتزايدة من خلال تكامل B2B موثوق وفعّال.

 إعادة استخدام الأدوات الإلكترونية مع مختلف الشركاء

استخدام نفس خرائط البيانات مع العديد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الشركاء الدوليين.

 اختيار حل Peppol المناسب لاحتياجاتك

تدعم IBM مجموعة متنوعة من حلول تواصل Peppol، مما يتيح لك اختيار ما يناسب احتياجاتك التقنية والتجارية.
السمة الرئيسية لخدمات Peppol
  • مزود خدمات واحد وشبكة واحدة للتواصل مع جميع الشركاء
  • الاتصال بخدمة Peppol التي تحتاجها
  • تحقيق اتصال سلس عبر سلسلة التوريد الخاصة بك
  • تحسين العمليات التجارية وخفض التكاليف باستخدام الخدمات المُدارة
  • تتبع العمليات، ورصدها وتحليلها
  • تقديم تجارة B2G و B2B وفقا لمعايير Peppol
  • دليل Peppol للتشغيل الآلي دون دخل يدوي
  • ضمان الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية
  • تحديث عمليات التجارة B2B في السحابة
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منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS

Sterling B2B Integration SaaS منصة تكامل B2B SaaS الرائدة من IBM القائمة على السحابة والمصممة لتحسين المعاملات التجارية للتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ومعاملات واجهة برمجة تطبيقات B2B الخاصة بك.  تسم بالمرونة في دعم عمليات النشر المُدارة ذاتيًا أو التي يديرها الشركاء أو التي تديرها IBM.  تتضمن شبكة VAN الرائدة في الصناعة من IBM وأكثر من ذلك بكثير.

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شبكة B2B Integration Value-Added Network 

شبكة IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN) هي جزء من مجموعة حلول IBM Sterling Data Exchange. تعمل هذه الشبكة كقناة لبرامج تبادل البيانات التي تختارها مثل برنامج IBM B2B Integration أو البرنامج الوسيط للتبادل الإلكتروني للبيانات التابع لجهة خارجية، مما يوفر اتصالًا سهلًا بأكثر من 3.1 مليون شريك تجاري موجود مسبقا يستخدمون EDI حول العالم.

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