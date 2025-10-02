IBM Sterling Document Conversion Services

التخلص من المعاملات اليدوية دون مطالبتهم بتغيير طريقة عملهم.

شاهِد الفيديو (1:40)
لقطة جوية لشاحنات متوقفة

البدء باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات

تعمل IBM® Sterling Document Conversion Services على تحويل المستندات غير المنظمة مثل الفاكسات والبريد الإلكتروني وملفات PDF إلى صيغة EDI أو أي صيغة منظمة أخرى، لتوفير بديل إلكتروني لهذه المعاملات اليدوية غير الفعَّالة. 

 شاهِد كيف تستخدم Greenworks Tools نظام IBM Sterling
تقنية التعرُّف الضوئي على الأحرف المتقدمة لقراءة الصور

ترجمة جميع الصور النصية المطبوعة باستخدام تقنية التعرُّف الضوئي على الأحرف المتقدمة، بما في ذلك الصور ذات الجودة الرديئة.
دعم لغات متعددة

تحويل المستندات باللغة الأجنبية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات. يتم دعم أكثر من 40 لغة.
معالجة الاستثناءات المخصصة

تخصيص وتحديد الاستثناءات المميزة للمستندات الخاصة بعملائك وتحديدها.
تقنية التعرُّف الذكي على الأحرف (ICR) للتعرُّف على الكتابة اليدوية

تفسير النصوص المكتوبة بخط اليد باستخدام تقنية التعرُّف الذكي على الأحرف (ICR).
الميزات أتمتة المعاملات اليدوية

تقليل الأخطاء وتوفير ما يصل إلى 160 ساعة أسبوعيًا من خلال التخلص من إعادة الإدخال ومعالجة الطلبات الورقية وطلبات الفاكس والهاتف يدويًا.

 تخصيص العمليات وتقليل التكاليف

تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، الذي يوفر ترجمة إلكترونية تلقائية للوثائق دون ورق.

 اكتساب رؤية محسَّنة

تبسيط تدفق الطلبات من خلال تحسين الرؤية والاستجابة.
هذه المبادرة بأكملها لتنفيذ خدمات تكامل B2B وخدمات تحويل المستندات هي من IBM، وقد أنشأت IBM علامة تجارية كبيرة لنفسها داخل مؤسستنا.
Erik Andersen نائب الرئيس الأول لتكنولوجيا المعلومات MISUMI USA

منتجات ذات صلة

IBM Sterling B2B Integration SaaS

تبسيط الاتصال وتعزيز رؤية دورة حياة المعاملات بين الأعمال باستخدام شبكة أعمال رقمية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 IBM Sterling Transaction Manager

رقمنة وأتمتة المعاملات اليدوية بين الأعمال مع شركائك التجاريين غير التقنيين عبر بوابة ويب.

 IBM Sterling Catalog Manager

إنشاء وتوزيع محتوى متكامل للمنتجات بشكل تلقائي عبر كتالوج رقمي.

 IBM® Sterling Supply Chain Business Network

تبسيط الاتصال وتعزيز رؤية دورة حياة المعاملات بين الأعمال باستخدام شبكة أعمال رقمية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بمشاهدة مقطع فيديو للمنتج أو احجز اجتماعًا مع أحد خبراء IBM.

 شاهِد الفيديو (1:40)
مزيد من الطرق للاستكشاف المدونة المجتمع إصدار تجريبي مجاني