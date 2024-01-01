الحصول على قوى GraphQL الخارقة. تعرّف على كيفية استخدام IBM API Connect Essentials لتوجيهات المخطط لتزويدك بسرعة استثنائية. وإذا لم تكن تستخدم التوجيهات حاليًّا، فاطلع على كيفية استخدام هذه الأداة الفعّالة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL دون كتابة تعليمة برمجية.
رُغم تزايد انتشارها، فقد ظهر العديد من المفاهيم الخاطئة والخرافات عن GraphQL، ما أدى إلى حدوث حالة من الارتباك بين المطورين ومُتبنّي التكنولوجيا. اطّلع على أمثلة من الواقع العملي، وأفضل الممارسات، والأساطير التي فُضِح زيفها لفهم القدرات والفوائد الحقيقية لـ GraphQL.
تتميز أساسيات IBM API Connects بدعم نمط الواجهة الخلفية للواجهة الأمامية (BFF)، حيث يمتلك كل تطبيق واجهة أمامية على واجهة خلفية مخصصة لواجهة برمجة التطبيقات. وانضم إلى حلقة نقاش معمارية عن نمط الواجهة الخلفية للواجهة الأمامية (BFF) وعرض توضيحي مباشر عن كيفية تبسيط عملية تطوير واجهة برمجة التطبيقات.
استكشف بوابات الذكاء الاصطناعي وشاهد كيف تتناسب مع استراتيجيات إدارة واجهة برمجة تطبيقاتك والذكاء الاصطناعي. وشاهد عرضًا توضيحيًّا لميزة بوابة الذكاء الاصطناعي الجديدة المتوفرة في IBM API Connect وتعرّف على كيفية تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أسرع وأكثر مسؤوليةً، مع تزويد قادة الأعمال بقدرات الحوكمة والامتثال وإدارة التكاليف المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي من جهة خارجية.
تعرّف على التحولات الأخيرة في كيفية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها، وكيف تستجيب مؤسسات مثل IBM لهذه الاتجاهات من خلال ابتكارات المنتجات الجديدة والشراكات التي تساعد العملاء في تحقيق أقصى استفادة من واجهات برمجة تطبيقاتهم.
اكتشف كيفية تقديم واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أعلى جودةً وأكثر موثوقيةً مع التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة؛ وتعرّف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط وتسريع اختبار واجهة برمجة التطبيقات في أثناء دورة حياة التصميم والإنتاج.
عرض توضيحي عن كيفية تطبيق الأتمتة والتعلّم الآلي لتحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المُدارة والتي يُحتمل أن تكون غير آمنة، وتقييم واجهات برمجة التطبيقات بحثًا عن التهيئة الخاطئة، والثغرات الأمنية، واكتشاف حركة البيانات الضارة وحظرها في الوقت الفعلي.
تعرّف على كيفية استخدام لوحات المعلومات المُعَدَّة مسبقًا للاستفادة بسهولة من بيانات واجهة برمجة تطبيقاتك للحصول على معلومات عن سلامة النظام بشكل عام وتحسين واجهة برمجة التطبيقات. وحلِّل الجوانب الفنية لتحسين واجهة برمجة التطبيقات وأثرها في الأعمال، مثل تحديد العملاء الذين يستخدمونها ومقدار الإيرادات التي يحققونها. واكتشف أسباب المشكلات المحددة، مثل تأخر واجهة برمجة التطبيقات والأخطاء.
تعرّف على كيفية الاستفادة أكثر من واجهات برمجة تطبيقاتك من خلال إتاحتها بسهولة للمطورين الداخليين والخارجيين. ثمّ أنشئ بوابة للمطور تحمل العلامة التجارية مع إمكانية الإعداد السريع واكتشاف واجهة برمجة التطبيقات، إضافة إلى مجتمع للتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقاتك.
ستتعرّف في هذه الجلسة على ماهية الحوكمة في مجال واجهة برمجة التطبيقات، وما يحدث دونها، وكيف يُمكن تنفيذها دون عناء باستخدام API Connect.