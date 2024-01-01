ندوة الإنترنت تمتع بمستوى أعلى من التحكم والرؤية في خدمات الذكاء الاصطناعي مع بوابة الذكاء الاصطناعي استكشف بوابات الذكاء الاصطناعي وشاهد كيف تتناسب مع استراتيجيات إدارة واجهة برمجة تطبيقاتك والذكاء الاصطناعي. وشاهد عرضًا توضيحيًّا لميزة بوابة الذكاء الاصطناعي الجديدة المتوفرة في IBM API Connect وتعرّف على كيفية تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أسرع وأكثر مسؤوليةً، مع تزويد قادة الأعمال بقدرات الحوكمة والامتثال وإدارة التكاليف المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي من جهة خارجية.

ندوة الإنترنت أحدث اتجاهات وممارسات واجهة برمجة التطبيقات: رؤى من شركة IBM وGartner تعرّف على التحولات الأخيرة في كيفية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها، وكيف تستجيب مؤسسات مثل IBM لهذه الاتجاهات من خلال ابتكارات المنتجات الجديدة والشراكات التي تساعد العملاء في تحقيق أقصى استفادة من واجهات برمجة تطبيقاتهم.

ندوة الإنترنت اختبار واجهة برمجة التطبيقات: لتحسين جودة واجهة برمجة التطبيقات واتساقها وإنتاجية المطورين اكتشف كيفية تقديم واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أعلى جودةً وأكثر موثوقيةً مع التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة؛ وتعرّف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط وتسريع اختبار واجهة برمجة التطبيقات في أثناء دورة حياة التصميم والإنتاج.

ندوة الإنترنت أمن واجهة برمجة التطبيقات (API): لحماية واجهات برمجة تطبيقاتك لبرمجة التطبيقات من التهديدات سريعة التطور عرض توضيحي عن كيفية تطبيق الأتمتة والتعلّم الآلي لتحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المُدارة والتي يُحتمل أن تكون غير آمنة، وتقييم واجهات برمجة التطبيقات بحثًا عن التهيئة الخاطئة، والثغرات الأمنية، واكتشاف حركة البيانات الضارة وحظرها في الوقت الفعلي.

ندوة الإنترنت مؤشرات الأداء الرئيسية لواجهات برمجة التطبيقات: اطّلع على رؤية في الوقت الفعلي لواجهات برمجة تطبيقاتك مع تحليلات شاملة تعرّف على كيفية استخدام لوحات المعلومات المُعَدَّة مسبقًا للاستفادة بسهولة من بيانات واجهة برمجة تطبيقاتك للحصول على معلومات عن سلامة النظام بشكل عام وتحسين واجهة برمجة التطبيقات. وحلِّل الجوانب الفنية لتحسين واجهة برمجة التطبيقات وأثرها في الأعمال، مثل تحديد العملاء الذين يستخدمونها ومقدار الإيرادات التي يحققونها. واكتشف أسباب المشكلات المحددة، مثل تأخر واجهة برمجة التطبيقات والأخطاء.

ندوة الإنترنت مشاركة مجتمع واجهة برمجة تطبيقاتك (API): أفضل الممارسات بخصوص بوابة المطور تعرّف على كيفية الاستفادة أكثر من واجهات برمجة تطبيقاتك من خلال إتاحتها بسهولة للمطورين الداخليين والخارجيين. ثمّ أنشئ بوابة للمطور تحمل العلامة التجارية مع إمكانية الإعداد السريع واكتشاف واجهة برمجة التطبيقات، إضافة إلى مجتمع للتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقاتك.