بث ويب حسب الطلب نظام IBM Power: تحقيق المرونة وإمكانية الاختيار من خلال توفير خيارات استهلاك مرنة. استمع إلى اثنين من العملاء المتميزين من شركتَي Pfizer و Meridian حول كيفية سعي الشركات إلى خفض التكاليف مع الحفاظ على قابلية التوسع والمرونة.

مجتمع المطورين موارد المطوِّرين بشأن ميزة Capacity on Demand تعرَّف على المزيد عن Capacity on Demand وكيفية الاستفادة منها في تحسين بنية تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.