دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات Z: تقديم تكامل النسخ الصفري بين IBM Z وSalesforce Data Cloud

13 أغسطس 2025
على الرغم من امتلاكهم ثروة هائلة من المعلومات، بما في ذلك سجلات العملاء والمعاملات المالية والرؤى التشغيلية وبيانات تاريخية تمتد لعقود، تواصِل معظم المؤسسات الاستفادة المحدودة من هذه البيانات. وفقًا لشركتَي Seagate وD&B، تظل 68% من بيانات المؤسسات غير محللة في معظم المؤسسات، ويواجه ما يصل إلى 82% من المؤسسات قيودًا بسبب عزلة البيانات. يعتمد نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى قدرة الشركات على الوصول إلى بياناتها المؤسسية وإدارتها والاستفادة منها في نماذج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.
لا تؤدي هذه الحواجز إلى تقييد الابتكار فحسب، بل تقلِّل أيضًا من عائد الاستثمار لمبادرات الذكاء الاصطناعي. في الواقع، تشهد الشركات التي تستثمر بشكل فعَّال في البيانات الموثوقة بها وعالية الجودة عائد استثمار مضاعفًا من الذكاء الاصطناعي، بنسبة 9% مقارنةً بنسبة 4.8%. الرسالة واضحة: لم يَعُد استخلاص قيمة البيانات المؤسسية خيارًا، بل أصبح أمرًا أساسيًا لتحقيق ميزة تنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.
لهذا السبب، نضع في مقدمة الابتكار المؤسسي كلًا من IBM watsonx، والكمبيوتر المركزي IBM Z، وIBM Data Gate for watsonx، وتقنية Salesforce Zero Copy. يمثِّل هذا التكامل بين IBM watsonx.data وSalesforce Data Cloud خطوة كبيرة نحو تمكين المؤسسات من استخدام بياناتها بأمان وكفاءة ودون الحاجة إلى تحريك البيانات بشكل معقد.
لسنوات عديدة، اعتمدت المؤسسات على IBM Z لدعم العمليات الحيوية عبر مختلَف الصناعات، من البنوك والتأمين إلى الرعاية الصحية والحكومة. تعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم على الكمبيوتر المركزي لتخزين بيانات معاملاتها الأكثر قيمة. لكن الوصول إلى تلك البيانات لاستخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة كان يتطلب تقليديًا عمليات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) مكلفة وبطيئة ومعرضة للتكرار.
مع تقنية Zero Copy File Federation، يتغير هذا النهج: يُتيح IBM Data Gate for watsonx للمؤسسات إضافة بيانات IBM Z القيّمة إلى IBM watsonx.data، مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح والمخصص للذكاء الاصطناعي.
سيمكِّن التكامل السلس دون نسخ بين watsonx.data وSalesforce Data Cloud، المدعوم من Apache Iceberg المفتوح، كِلا النظامين من الوصول إلى البيانات المؤسسية وتفسيرها في الوقت الفعلي تقريبًا. والنتيجة هي قاعدة قوية للبيانات من IBM Z وSalesforce يمكن استخدامها في حالات استخدام مبتكرة للذكاء الاصطناعي الوكيل، ما يفتح آفاقًا جديدة للأتمتة الذكية والتفاعل المخصص مع العملاء.
لا يقتصر الأمر على الوصول إلى البيانات فحسب، بل يتعلق بتمكين اتخاذ إجراءات ذكية. فمن خلال دمج بيانات الكمبيوتر المركزي الأساسية مع بيانات التفاعل الغنية للعملاء من Salesforce، يمكن للشركات إنشاء رؤى فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتفاعل أكثر تخصيصًا واستباقية مع العملاء وتحسين سير العمل.
من خلال هذا التكامل، يستطيع Salesforce Agentforce الوصول بأمان إلى مخازن البيانات على الكمبيوتر المركزي والبيانات المنظمة في IBM Db2 for z/OS أو قواعد البيانات الرئيسية الأخرى لفهم تاريخ العميل وتفضيلاته ومشاعره على الفور. ما النتيجة؟ حلول أسرع، وتوصيات أذكى، ومحادثات أكثر فائدة.
هذا التكامل بين IBM وSalesforce يفتح بالفعل إمكانيات قوية لحالات استخدام متعددة عبر الصناعات. من خلال دمج بيانات الكمبيوتر المركزي في Salesforce Data Cloud، يمكن للمؤسسات تفعيل رؤى كانت محتجزة سابقًا في صوامع البيانات. وفيما يلي أربع حالات استخدام تحويلية:
من أبرز مزايا هذه الشراكة أنها لا تتطلب استبدال البنية التحتية الحالية. يمكن لعملاء IBM الاستمرار في الاعتماد على مرونة وأمان IBM Z مع الاستفادة من قدرات تفعيل جديدة عبر Salesforce. الأمر مربح للجانبين: الحفاظ على سلامة الأنظمة الهجينة مع تبنّي مرونة الذكاء الاصطناعي الحديث.
يقول Edward Calvesbert، نائب رئيس إدارة المنتجات في منصة watsonx: "هذه الشراكة مع Salesforce وقوة تقنية Zero Copy تمثِّل فائدة كبيرة لعملائنا المشتركين". "يتعلق الأمر بتمكين الشركات من تحطيم الصوامع أخيرًا وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لجميع بياناتها لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي، دون عبء عمليات ترحيل البيانات المعقدة. نحن نعمل على تمكين مستقبل يتم فيه إطلاق العنان لرؤى جديدة بسلاسة وتتم أتمتة عمليات الأعمال الحساسة.
في IBM، نحن ملتزمون ببناء نظام بيانات مفتوح ومترابط؛ حيث تتدفق البيانات بحرية وأمان عبر المنصات، ويستند الذكاء الاصطناعي إلى الثقة والشفافية. وتُعَد هذه الشراكة مع Salesforce دليلًا على هذه الرؤية.
فنحن معًا نساعد المؤسسات على تجاوز عزلة البيانات والدخول في مستقبل تعمل فيه البيانات بذكاء وسرعة وكفاءة أكبر. على الدوام كان الهدف هو نفسه: تعزيز تجربة العملاء، ودفع عجلة الابتكار، واستخلاص قيمة جديدة للأعمال.
انضم إلى ندوتنا القادمة على الإنترنت مع القادة من IBM وSalesforce، حيث نستكشف كيف تُعيد تقنية Zero Copy تشكيل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.