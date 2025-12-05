شركة IBM تقدم Maximo Condition Insight: إدارة أداء الأصول القابلة للتنفيذ والمدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل
جيل جديد من الذكاء يجعل الصيانة الاستباقية سهلة للغاية.
تُمكن ميزة IBM Maximo Condition Insight، وهي قدرة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن IBM Maximo Application Suite، المؤسسات ذات الأصول المكثفة من الحصول على رؤى فورية وقابلة للتفسير لدعم الصيانة القائمة على الحالة (CBM).
يساعد هذا الابتكار العملاء على الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة الإلزامية، ما يبسط التعقيد ويسرع صناعة القرار من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل.
بينما تقوم المؤسسات بتحديث عملياتها، توسع Maximo Condition Insight قدرات IBM Maximo Asset Performance Management (APM) لتقديم رؤية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لأداء الأصول وموثوقيتها ومخاطرها.
إن Condition Insight هي قدرة ذكاء اصطناعي وكيل ضمن Maximo APM، تعمل بالتنسيق مع التطبيقات وقدرات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تُعد جزءًا من Maximo Application Suite (MAS) الأوسع نطاقًا. تفسر هذه القدرة بيانات الأصول لشرح حالة الأصول وتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة والتوصية بالإجراءات التصحيحية لتمكين نهج صيانة موحد قائم على الحالة (CBM) ومستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر النظام البنائي لـ Maximo.
بدعم من IBM watsonx، تقوم ميزة Condition Insight بتقييم أوامر العمل والمقاييس وبيانات السلاسل الزمنية وقراءات العدادات وتحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) والتنبيهات لتقييم حالة الأصل والكشف عن أنماط الأداء وتقديم توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ—ويتم توصيل كل ذلك بلغة بسيطة ومفهومة.
تتعرض الصناعات ذات الأصول المكثفة لضغوط متزايدة بسبب البنية التحتية المتقادمة والنقص في العمالة والتفويضات المتعلقة بخفض التكاليف. غالبًا ما تتطلب حلول الصيانة التقليدية القائمة على الحالة (CBM) أشهرًا من تكامل البيانات والنمذجة والإعداد التقني.
تزيل Condition Insight ذلك الحاجز من خلال تحليل بيانات الأصول في ثوانٍ وإرجاع ملخص واضح وقابل للتفسير للحالة والاتجاهات والإجراءات الموصى بها—ما يجعل الذكاء الاصطناعي عمليًا لفرق الصيانة كلها.
إليك 4 مزايا للذكاء الاصطناعي:
يمكن للمؤسسات التي تستخدم إدارة أداء أصول IBM Maximo والتي تستفيد من ميزة Condition Insight، أن تحقق ما يلي:
تجمع IBM بين نموذج بيانات الأصول الموثوق به الخاص بـ Maximo والذكاء الاصطناعي من watsonx، ما يوفر ذكاءً اصطناعيًا قابلاً للتفسير وعلى مستوى المؤسسة، يتكامل مباشرة مع سير عمل الصيانة. على عكس البائعين المتخصصين الذين يتطلبون بناءً مخصصًا، توفر IBM حلاً آمنًا وقابلاً للتوسع ومدمجًا بشكل أصلي ضمن Maximo Application Suite.
قالت Kendra DeKeyrel، نائبة الرئيس لقسم إدارة دورة حياة الأصول وقائدة الهندسة والمنتجات في IBM: "لم يعد الذكاء الاصطناعي يتعلق فقط بالتنبؤ—بل يتعلق بالشرح والأتمتة، ومع ميزة Condition Insight، نحن ندمج الذكاء الاصطناعي الوكيل مباشرة في سير عمل Maximo، حتى تتمكن فرق الصيانة من فهم سلامة الأصول على الفور والتصرف بثقة."
وأضاف Stan Smith، مدير برنامج Maximo Condition Insight: "يمثل Maximo Condition Insight الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي للعمليات". "من خلال تحويل بيانات الأصول المعقدة إلى معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ، نساعد المؤسسات على الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الإستراتيجيات الاستباقية التي تحسّن الموثوقية وتقلل التكاليف."
استكشف كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من مجموعة تطبيقات IBM Maximo Application Suite وقدراتها في إدارة أداء الأصول