تاريخ النشر 5 ديسمبر 2025
رسم توضيحي رقمي لسير عمل IBM Maximo

تُمكن ميزة IBM Maximo Condition Insight، وهي قدرة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن IBM Maximo Application Suite، المؤسسات ذات الأصول المكثفة من الحصول على رؤى فورية وقابلة للتفسير لدعم الصيانة القائمة على الحالة (CBM).

يساعد هذا الابتكار العملاء على الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة الإلزامية، ما يبسط التعقيد ويسرع صناعة القرار من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل.

جزء من الجيل التالي لإدارة أداء الأصول لشركة IBM

بينما تقوم المؤسسات بتحديث عملياتها، توسع Maximo Condition Insight قدرات IBM Maximo Asset Performance Management (APM) لتقديم رؤية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لأداء الأصول وموثوقيتها ومخاطرها.

إن Condition Insight هي قدرة ذكاء اصطناعي وكيل ضمن Maximo APM، تعمل بالتنسيق مع التطبيقات وقدرات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تُعد جزءًا من Maximo Application Suite (MAS) الأوسع نطاقًا. تفسر هذه القدرة بيانات الأصول لشرح حالة الأصول وتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة والتوصية بالإجراءات التصحيحية لتمكين نهج صيانة موحد قائم على الحالة (CBM) ومستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر النظام البنائي لـ Maximo.

بدعم من IBM watsonx، تقوم ميزة Condition Insight بتقييم أوامر العمل والمقاييس وبيانات السلاسل الزمنية وقراءات العدادات وتحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) والتنبيهات لتقييم حالة الأصل والكشف عن أنماط الأداء وتقديم توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ—ويتم توصيل كل ذلك بلغة بسيطة ومفهومة.

عرض لقدرات Condition Insight ضمن مجموعة تطبيقات IBM Maximo application suite

لماذا هذا مهم: تحويل التعقيد إلى وضوح

تتعرض الصناعات ذات الأصول المكثفة لضغوط متزايدة بسبب البنية التحتية المتقادمة والنقص في العمالة والتفويضات المتعلقة بخفض التكاليف. غالبًا ما تتطلب حلول الصيانة التقليدية القائمة على الحالة (CBM) أشهرًا من تكامل البيانات والنمذجة والإعداد التقني.

تزيل Condition Insight ذلك الحاجز من خلال تحليل بيانات الأصول في ثوانٍ وإرجاع ملخص واضح وقابل للتفسير للحالة والاتجاهات والإجراءات الموصى بها—ما يجعل الذكاء الاصطناعي عمليًا لفرق الصيانة كلها. 

إليك 4 مزايا للذكاء الاصطناعي:

  1. رؤى فورية: تلخص حالة الأصل من العدادات، مؤشرات الأداء الرئيسية، والتنبيهات في ثوانٍ دون نمذجة البيانات أو التكامل أو الإعداد الفني.
  2. المواءمة الإستراتيجية: تخطيط الحالة إلى أنماط الفشل لتحديد أنشطة الصيانة المناسبة.
  3. تجربة المحادثة: يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي من Maximo واجهة باللغة الطبيعية، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها الحصول على إجابات حول حالة أصولهم وأوامر العمل ذات الصلة والاتجاهات والأسباب الجذرية.
  4. التنفيذ الآلي: ستتمكن قدرات الذكاء الاصطناعي هذه قريبًا من إنشاء أوامر العمل تلقائيًا أو تحديثها وفقًا لإستراتيجيات الصيانة المحددة بأقل تدخل من المستخدم.

الفوائد عبر الصناعات

يمكن للمؤسسات التي تستخدم إدارة أداء أصول IBM Maximo والتي تستفيد من ميزة Condition Insight، أن تحقق ما يلي:

  • تجنب الإخفاقات المكلفة من خلال التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.
  • تقليل فترات التعطل وتكاليف التشغيل من خلال عمليات سير العمل التلقائية الإلزامية.
  • سد فجوة المهارات من خلال تزويد أي مستخدم بإرشادات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعداد خاص بعلم البيانات.
  • تحسين الامتثال والاستدامة من خلال اتخاذ قرارات صيانة متسقة وقابلة للتتبع.

تقديم الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير على مستوى المؤسسة

تجمع IBM بين نموذج بيانات الأصول الموثوق به الخاص بـ Maximo والذكاء الاصطناعي من watsonx، ما يوفر ذكاءً اصطناعيًا قابلاً للتفسير وعلى مستوى المؤسسة، يتكامل مباشرة مع سير عمل الصيانة. على عكس البائعين المتخصصين الذين يتطلبون بناءً مخصصًا، توفر IBM حلاً آمنًا وقابلاً للتوسع ومدمجًا بشكل أصلي ضمن Maximo Application Suite.

قالت Kendra DeKeyrel، نائبة الرئيس لقسم إدارة دورة حياة الأصول وقائدة الهندسة والمنتجات في IBM: "لم يعد الذكاء الاصطناعي يتعلق فقط بالتنبؤ—بل يتعلق بالشرح والأتمتة، ومع ميزة Condition Insight، نحن ندمج الذكاء الاصطناعي الوكيل مباشرة في سير عمل Maximo، حتى تتمكن فرق الصيانة من فهم سلامة الأصول على الفور والتصرف بثقة."

وأضاف Stan Smith، مدير برنامج Maximo Condition Insight: "يمثل Maximo Condition Insight الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي للعمليات". "من خلال تحويل بيانات الأصول المعقدة إلى معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ، نساعد المؤسسات على الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الإستراتيجيات الاستباقية التي تحسّن الموثوقية وتقلل التكاليف."

Alex Melamed

Senior Product Manager

IBM