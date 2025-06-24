Netezza Database Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي

نجحت شركة IBM في طرح Netezza Database Assistant، المدعوم من IBM® watsonx، للحد من التعقيدات في عالم إدارة قواعد البيانات. حيث تم تصميم هذا الحل المبتكر لتغيير الطريقة التي يدير بها مسؤولو قواعد بيانات Netezza أنظمتهم.

يعد Netezza Database Assistant روبوت محادثة مستندًا إلى الذكاء الاصطناعي، ويعمل على تبسيط إدارة قاعدة البيانات من خلال الاستعلامات التحاورية، مما يجعل التعامل مع المهام ومراقبة حالة النظام واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ أسهل من أي وقت مضى.

حقًا نجح هذا الحل في إحداث تحول كبير لمديري إدارة الأعمال، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تسمح لهم بالتفاعل مع مثيلات Netezza الخاصة بهم باستخدام لغة طبيعية. وهذا النهج يغني عن الحاجة إلى استعلامات SQL المعقدة أو الوثائق، مما يتيح لمديري إدارة الأعمال التركيز على المبادرات الاستراتيجية بدلًا من المهام الروتينية، وبالتالي تحقيق الكفاءة.