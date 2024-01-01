مجموعة معالجات IBM Telum لنظام IBM LinuxONE
تحسين مستقبل أعباء العمل الحساسة باستخدام شريحة IBM Telum من الجيل الأحدث.
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صورة لشريحة Telum

تُعتبر شريحة Telum معالجًا متقدمًا مصممًا لتشغيل أنظمة IBM LinuxONE 4، وهي مصممة خصيصًا للمؤسسات التي تعمل بأعباء عمل قائمة على Linux وتتطلب الأمان والموثوقية وقابلية التوسع، كل ذلك في إطار نظام موفِّر للطاقة.

يتميز تصميم شريحة Telum بالجمع بين تسريع الذكاء الاصطناعي المُدمج، والأمان الرائد في الصناعة، والأداء المحسَّن. وهي تمكِّن المؤسسات من اكتشاف الإمكانيات الجديدة في الذكاء الاصطناعي، والبيئات السحابية، والعمليات القائمة على البيانات، كل ذلك مصحوبٌ بالمرونة والاستدامة التي يشتهر بها نظام LinuxONE. تُبرز هذه الشريحة من الجيل التالي ابتكارات جديدة، وتضع معيارًا جديدًا للحوسبة المؤسسية من خلال توفير مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة لبيئات البيانات المعقدة بفضل ميزاتها التالية:

  • الذكاء الاصطناعي المدمج للحصول على الرؤى في الوقت الفعلي
  • الأمان المحسَّن والحوسبة السرية
  • الموثوقية والتوافر المستمر
  • كفاءة استخدام الطاقة
  • الأداء العالي
  • تحسين البيئات السحابية الهجينة والبيئات متعددة السحابات
طرح وتقديم معالج IBM Telum II وSpyre Accelerator

رحِّبوا بمعالج IBM Telum II ومسرع Spyre Accelerator1، اللذين تم تصميمهما لتحقيق الاستدلال عالي السرعة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة. احصل على رؤى وحلول أسرع، وحقق القيمة في وقت أقل في كل قطاعات أعمالك من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي المصمم للعمل في المكان الذي تشتد الحاجة إليه، عند مصدر بياناتك. 

تم تصميم هذا الجيل الجديد من تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي لتوفير قدرات التعلم العميق ولتقديم نموذج الأساس، بطريقة تجمع بين نماذج متعددة متناسقة، وتركز على تحقيق الأداء العالي والدقة المتناهية، مما أتاح للعملاء الإقبال بشكل متزايد على استخدام نماذج أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا لإنجاز أعباء أعمالهم خلال المعاملات، علاوة على استخدام حالات استخدام ذكاء اصطناعي توليدية معينة. 

من المتوقع أن يتوفر معالج Telum II وSpyre Accelerator في عام 2025.

تعرّف على المعالجات

الجيل الأول Telum يُعدّ معالج IBM Telum أحد المعالجات الدقيقة ذات تقنية 7 نانومتر، المصممة لتقديم رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون تأثير في وقت الاستجابة في أعباء عمل المعاملات كبيرة الحجم. يتميز باحتوائه على 8 أنوية، تصل سرعة كلٍّ منها إلى 5 جيجاهرتز، وهي مدعومة بذاكرة تخزين مؤقت L2 خاصةً بسعة 32 ميجابايت، تتحد معًا لتشكل ذاكرة تخزين مؤقت L3 افتراضية بسعة 256 ميجابايت وذاكرة تخزين مؤقت L4 بسعة 2 جيجابايت. ومع احتواء معالج Telum على ذاكرة تخزين مؤقت أكبر من المعالج الذي يسبقه بمقدار 1.5 مرة لكل نواة، كان لهذا المعالج الفضل في تحسين الأداء لكل مسار والسعة الإجمالية، ما ساعد على تحقيق أوقات استجابة سريعة للمعاملات المعقدة، خاصةً عند تعزيزها من خلال الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. اقرأ المدونة
الجيل الثاني Telum II يوفر معالج IBM Telum II وحدة معالجة بيانات (DPU) مدمجة ذات زمن انتقال قصير لتسريع عمليات الإدخال والإخراج. يحتوي المعالج الرئيسي على 4 مجموعات أساسية مترابطة، تحتوي كلٌ منها على 8 مراكز تحكم دقيقة قابلة للبرمجة. وهذا يساعد على التأكد من قوة تماسك ذاكرة التخزين المؤقت بين الـ 32 نواة. أيضًا، مع 10، 36 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى 2 على الشريحة، واحدة لكل نواة، وواحدة لوحدة DPU والعاشرة كسعة ذاكرة التخزين المؤقت الإجمالية للشريحة (2). هناك أيضًا مجموعة أكبر من ذاكرة التخزين المؤقت الافتراضية L3 وذاكرة التخزين المؤقت الافتراضية L4 والتي يتم تحويلها أيضًا إلى تحسينات ذات معنى في الأداء. وقد زاد حجم كل منها بنسبة 40% في Telum II، ليصل إلى 360 ميجابايت و2.8 جيجابايت(3).
مميزات المعالج تسريع الذكاء الاصطناعي

تحتوي شريحة Telum على تسريع الذكاء الاصطناعي مدمج مباشرةً في المعالج، ما يمكِّن من إجراء استدلالات وتحليلات فورية على بيانات التحليلات والمعاملات دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. ومع وجود محرك مضاعفة المصفوفات المُحسَّن لمهام التعلم العميق والتعلم الآلي، تعالج الشريحة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، ما يمكِّن المؤسسات من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الشريحة نفسها للحصول على رؤى فورية أثناء المعاملات، وهذا مثالي لحالات الاستخدام مثل الكشف عن الغش والاحتيال، وإدارة المخاطر، وإجراء التحليلات التنبؤية.

 استكشف قدرات الذكاء الاصطناعي في IBM LinuxONE الأمن المتكامل

تقدِّم شريحة Telum تشفيرًا شاملًا من النهاية إلى النهاية، ما يساعد على ضمان حماية البيانات سواء في حالة السكون (التخزين)، أو خلال النقل، أو حتى خلال الاستخدام. تساعد قدرات الحوسبة السرية على الحفاظ على تشفير البيانات خلال المعالجة، ما يحمي أعباء العمل الحساسة في الوقت الفعلي. ومع وجود تشفير آمن ضد الحوسبة الكمومية، تكون الشريحة مُجهزة للحماية من التهديدات المستقبلية الناتجة عن الحوسبة الكمومية، ما يساعد على ضمان أمان البيانات على المدى الطويل. أيضًا، تم دمج آليات كشف التلاعب في الأجهزة، ما يساعد على التعرُّف على حالات الوصول أو التعديلات غير المصرَّح بها ومنعها، ما يعزز الأمان للتطبيقات الحساسة.

 المرونة والتوافر

صُممت شريحة Telum للبيئات التي لا يمكن فيها تحمل أي انقطاع، حيث تقدم نسبة مدة تشغيل تصل إلى 99.999999% للأنظمة ذات المهام الحساسة. ومع وجود آليات الإصلاح الذاتي والاحتياطات المدمجة، تساهم الشريحة في ضمان التشغيل المستمر من خلال التجاوز التلقائي للفشل في حال حدوث أعطال في الأجهزة أو البرمجيات. أيضًا، تُتيح قدرات الاستعادة الفورية للنظام إعادة توجيه أعباء العمل بسرعة، ما يحافظ على الأداء دون انقطاع.

 تحسين البيئات السحابية الهجينة والبيئات متعددة السحابات

شريحة Telum جاهزة للعمل في البيئات السحابية، حيث تم تصميمها لتعمل بسلاسة مع التطبيقات المعبأة في الحاويات والبيئات مثل Kubernetes وRed Hat OpenShift. وهي تدعم التكامل مع البيئات السحابية العامة مثل AWS وAzure وIBM Cloud، ما يوفِّر مرونة في نشر أعباء العمل عبر البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح قدرات التوسع المرن تعديل أعباء العمل بشكل ديناميكي للاستجابة لحالات التقلب في الطلب، ما يساعد على ضمان الأداء العالي.

 الأداء العالي

تتميز شريحة Telum بأنها تضم 8 أنوية، مع 16 خيطًا لكل نواة، ما يوفر إجمالي 128 خيطًا لكل معالج؛ وذلك لتمكين المعالجة المتوازية الضخمة لأعباء العمل المعقدة وعالية الطلب. وبفضل سرعة الساعة التي تصل إلى 5.5 جيجاهرتز، تساهم الشريحة في ضمان تنفيذ سريع للمهام الحرجة التي تتطلب بيانات كثيفة وتكون حساسة من حيث الوقت4. تُسهم الذاكرة المخبأة الكبيرة الموجودة على الشريحة في تعزيز الأداء من خلال تحسين سرعة الوصول إلى البيانات وتقليل زمن الانتقال، ما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب ذاكرة كبيرة.

 كفاءة استخدام الطاقة

صُممت شريحة Telum مع مراعاة الاستدامة، حيث تقدِّم أداءً عاليًا في الحوسبة مع تقليل استهلاك الطاقة. إذ يُسهم تصميمها الفعَّال من حيث الطاقة في التقليل من التكاليف التشغيلية والأثر البيئي، ما يساعد المؤسسات على تحقيق أهداف الاستدامة دون التأثير على جودة الأداء.

وقد تم تحسين كفاءة الطاقة بشكل أكبر بفضل استخدام معالج Telum II؛ إذ تم تقليل الطاقة الأساسية المطلوبة بنسبة تصل إلى 15% حسب تصميم وحدة الإدخال/الإخراج ووحدة إدخال البيانات (DPU) المركزية5.

استكشف الاستدامة مع IBM LinuxONE
Spyre Accelerator
بطاقة PCIe Spyre Accelerator يتم تقديمه عبر مسرِّع ذكاء اصطناعي متصل ببطاقة من معيار PCIe ذات قوة 75 واط من الجيل الخامس مع استخدام ذاكرة LPDDR5 بسعة 128 جيجابايت. تم تصميم المسرِّع IBM Spyre Accelerator للتعامل مع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا، وتشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومجالات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) متعددة الوسائط، إذ يحتوي هذا المسرِّع على 32 نواة (بزيادة 2 نواة)، وذاكرة عالية السرعة من نوع خاص حيث تبلغ سرعتها 2 ميجابايت على كل وحدة، مع رفع نسبة الاستخدام بنسبة تزيد عن 55% من الاستخدام الأساسي. يمكن للعملاء الاستفادة من هذا الحل الفعال لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي؛ بفضل هذا الحل القابل للتوسع بإضافة مزيد من البطاقات والأدراج. اقرأ المدونة
حالات الاستخدام الكشف عن الغش والاحتيال في الوقت الفعلي

في القطاعات التي يكون الوقت فيها عاملًا مهمًا في جني الأرباح، يُسهم الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي في توفير الملايين. تقوم شريحة LinuxONE Telum بمعالجة المعاملات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في وقت واحد، ما يسمح بالكشف عن الاحتيال في أثناء حدوثه، دون التأثير على الأداء. تستطيع المؤسسات المالية الآن التصرف في الوقت الفعلي بكل ثقة.

 تأمين بيانات الرعاية الصحية

لا يتوقف نجاح مؤسسات الرعاية الصحية على تقديم أداء متميز فحسب—بل تحتاج إلى الموثوقية كذلك. وبفضل التشفير الكامل على كل طبقة وميزات الخصوصية المدمجة، تساعد شريحة Telum على ضمان أمان بيانات المرضى، حتى في البيئات السحابية الهجينة. تكون البيانات محمية، ما يُمكِّن مقدِّمي الرعاية الصحية من الابتكار مع الحفاظ على الامتثال للّوائح التنظيمية.

 التقنيات المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال

الكشف المتقدم عن الأنشطة المالية المشبوهة، ما يدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويقلِّل من خطر الجرائم المالية.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف IBM LinuxONE 4: المصمم باستخدام معالج Telum الذي يُعَد أول تقنية تسريع على الشريحة من نوعها في الصناعة، حيث تم تصميمه ليحقق استدلال الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي للمساعدة على الكشف عن حالات الاحتيال بشكل أدق.

 استكشف IBM LinuxONE 4
الحواشي

شريحة IBM Telum II وSpyre Accelerator في مرحلة المعاينة التقنية حاليًا.

2، و3، و4، و5 كل التقديرات المتوقَّعة لمعالج Telum II تستند إلى قياسات وتكوينات خاصة بأجهزة في مرحلة ما قبل الإصدار.