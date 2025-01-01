الاستعداد لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) مع نظام IBM Storage FlashSystem

ما قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)؟

قانون المرونة التشغيلية الرقمية هو لائحة تنظيمية أصدرها الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في 17 يناير 2025. يهدف هذا القانون إلى تقديم التوجيه للقطاع المالي للمساعدة في معالجة المخاوف المتعلقة بالمرونة الإلكترونية، سواء للبنية التحتية لتقنية المعلومات في البيئة المحلية أو المستضافة على السحابة. ينطبق قانون المرونة التشغيلية الرقمية على الجهات المالية العاملة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الائتمانية، وغير ذلك. وينطبق هذا القانون أيضًا على مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات التابعين لجهات خارجية، مثل مقدمي الخدمات السحابية.

هل مؤسستك مستعدة لتطبِّق قانون المرونة التشغيلية الرقمية؟

ينقسم الأساس الذي ينبني عليه قانون المرونة التشغيلية الرقمية إلى خمس ركائز أساسية تعالج جوانب أو مجالات مختلفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني.

تتطلب ركيزة إدارة المخاطر في منظومة تقنية المعلومات والاتصالات حلولًا تقنية ذات متطلبات محددة فيما يتعلق بالمرونة التشغيلية، وفي هذه الحالة، يمكن لنظام IBM Storage FlashSystem مساعدتك في تلبية المعايير والسياسات اللازمة لإنشاء حل مخصص يدعم الجاهزية لتطبيق قانون المرونة التشغيلية الرقمية لضمان الأمان والامتثال في عملياتك.

اعتبارًا من 17 يناير 2025، سيُطالَب كلٌّ من المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا التابعين لجهات خارجية إثبات أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم مرنة وآمنة.