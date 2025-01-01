ما قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)؟
قانون المرونة التشغيلية الرقمية هو لائحة تنظيمية أصدرها الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في 17 يناير 2025. يهدف هذا القانون إلى تقديم التوجيه للقطاع المالي للمساعدة في معالجة المخاوف المتعلقة بالمرونة الإلكترونية، سواء للبنية التحتية لتقنية المعلومات في البيئة المحلية أو المستضافة على السحابة. ينطبق قانون المرونة التشغيلية الرقمية على الجهات المالية العاملة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الائتمانية، وغير ذلك. وينطبق هذا القانون أيضًا على مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات التابعين لجهات خارجية، مثل مقدمي الخدمات السحابية.
هل مؤسستك مستعدة لتطبِّق قانون المرونة التشغيلية الرقمية؟
ينقسم الأساس الذي ينبني عليه قانون المرونة التشغيلية الرقمية إلى خمس ركائز أساسية تعالج جوانب أو مجالات مختلفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني.
تتطلب ركيزة إدارة المخاطر في منظومة تقنية المعلومات والاتصالات حلولًا تقنية ذات متطلبات محددة فيما يتعلق بالمرونة التشغيلية، وفي هذه الحالة، يمكن لنظام IBM Storage FlashSystem مساعدتك في تلبية المعايير والسياسات اللازمة لإنشاء حل مخصص يدعم الجاهزية لتطبيق قانون المرونة التشغيلية الرقمية لضمان الأمان والامتثال في عملياتك.
اعتبارًا من 17 يناير 2025، سيُطالَب كلٌّ من المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا التابعين لجهات خارجية إثبات أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم مرنة وآمنة.
بالرغم من أن متوسط المدة التي يستغرقها مجال ما للتعافي من هجوم إلكتروني هو 23 يومًا، فاللوائح التنظيمية الجديدة، وهي توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)، وغير ذلك تلزم هذه المؤسسات باسترداد الأنظمة الحرجة في غضون ساعات.
اكتشف مدى استعداد شركتك وتجهز لتطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي التنظيمية المتمثلة في قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
نظام IBM Storage FlashSystem - أطلق العنان لسرعة وسعة ومرونة إلكترونية لا مثيل لها
مع التحول الرقمي السريع الذي نشهده اليوم، تحتاج الشركات إلى حلول تخزين متطورة تعطي الأولوية للبساطة والذكاء والأمان مع تقديم أداء استثنائي.
يوفر IBM Storage FlashSystem المبتكر، المصمم بدعم من تقنية FCM4، مرونة إلكترونية محسنة، وكشفًا لتهديدات برامج الفدية بشكل مباشر، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف. ومع تزايد اعتماد المؤسسات المالية على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الميزة التنافسية، فإن الخبرة التي تتمتع بها شركة IBM في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وهندسة السحابة الهجينة تجعلها شريكًا موثوقًا به للتحول الرقمي، مع تمكين الشركات من الاستفادة من فاعلية التقنيات المتقدمة مع الحفاظ على ثقة العملاء والشفافية.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. يُعدّ الإصدار IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل المثالي الشامل للبيئات السحابية الهجينة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والتعلم الآلي المدعوم من الذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
هذا تخزين من فئة المؤسسات. صُمِم الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا من خلال التكرار وحلول الحاويات الذكية وذاتية التحسين.
استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين التي تنتمي إلى الإصدار IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي والتقنية القائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.
استثمر في تخزين البيانات الذي يتسم بالكثافة والكفاءة من حيث الطاقة، والذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة نظام الذاكرة الوميضية على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحسابي، ما يوفر توحيد عمليات التخزين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. مع تزايد حجم بياناتك، تأكد من تقليل استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل نظام FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلاً، في حين يتم تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
يمكنك استرداد البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم نظام IBM Storage FlashSystem كلًّا من IBM Safeguarded Copy و IBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى الرؤى. عالج بياناتك واحصل على رؤى أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك في البيئات المحلية أو السحابية، باستخدام الأدوات المصممة باستخدام تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.