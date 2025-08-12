IBM oLabs

تعزيز الابتكار من الحافة إلى المؤسسة

صورة لمنظر جغرافي بأسلوب لوحة معلومات مع تحديد مواقع لأغراض متعددة
أعمالنا
رجل خلف طاولة مليئة بالمعدات، مُحاط بمجموعة من الأشخاص يشاهدونه.
تصوَّر

استكشف الإمكانات. سنقوم بتكرار بيئات افتراضية وبنائها حتى تتمكن من مواجهة التحديات المعقدة لدى وكالتك.
مجموعة من الأشخاص يتناقشون حول طاولة بها جهازَا كمبيوتر محمول.
التعاون

كن جزءًا من جهد جماعي شامل. العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء مجال التكنولوجيا لدينا لتصميم بنى النظام ونماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي ومنتجات المستخدم النهائي.
يد رجل تحمل طائرة هليكوبتر صغيرة.
النموذج الأولي والعرض

تجاوز المفاهيم. اختبر البيئات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وقدرات الحافة المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات التي ننشئها معًا، فعليًا أو افتراضيًا. من هناك سنجري دورات التطوير المتكرر حتى نصل إلى الحل الذي تحتاج إليه.
أشخاص يحملون معدات مسح على حامل ثلاثي القوائم
اكتشف كيف نقوم بذلك

باعتباره عاملًا محفزًا لحل التحديات التقنية المعقدة، يُعَد oLabs موردًا أساسيًا لدفع عجلة تطوير التكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية الأمريكية. نحقق ذلك من خلال التعمق في بيئة التكنولوجيا داخل الوكالة، والتعاون جنبًا إلى جنب مع الخبراء والقادة لصياغة حلول تكنولوجية أكثر أمانًا وتركيزًا على المستخدم وأكثر قابلية للتوسُّع. سواء أكان خبراؤكم يُجرون تمارين ميدانية، أم يستعدّون للمعركة في المقرّات، أم كانوا من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يسعون لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض، فإننا في oLabs نعتمد على الملاحظات السياقية لبناء حلول مناسبة للواقع الفعلي.
صورة للجزء الداخلي لمنشأة oLab التقنية
جرِّب oLabs

يقع مركزنا المتخصص في التكنولوجيا المتقدمة في شمال فيرجينيا، ويقدِّم تجربة ابتكار شاملة. يضم موقعنا في ريستون بولاية فيرجينيا أنظمة حوسبة عالية الأداء، ومعالجات رسومية متقدمة، وواجهات أنظمة متطورة، وأجهزة اتصالات، وطائرات دون طيار، ومعدات المستخدم النهائي، وغرفة تصوير مظلمة للواقع الافتراضي. هنا يمكننا عرض قدرات الحلول في الوقت الفعلي وتحويل رؤاكم إلى واقع.

المنتجات

CXEdge
منصة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتعمل على أجهزة ذات حجم ووزن واستهلاك طاقة وتكلفة منخفضة (SWaP-C). امنح وحدات الخطوط الأمامية ميزة تكتيكية من خلال حزمة أدوات مفتوحة المصدر مصممة لجمع بيانات المستشعرات في الوقت الفعلي، بما في ذلك الصور والفيديو، ونقلها عبر الشبكات لتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Hatteras
تسهِّل منصة Hatteras على الوكالة تكييف نماذج التعلم الآلي الخاصة بها مع الأوضاع المتغيرة بسرعة على الأرض. تعمل Hatteras على أتمتة إعادة تدريب نماذج التعلم الآلي أثناء الظروف الديناميكية لتفادي تراجُع الأداء والحفاظ على دقة النماذج، سواء في السحابة أو في المواقع الميدانية.
Semantic-Edge
حل ذكاء اصطناعي توليدي للعمليات الميدانية، يتميز Semantic-Edge بحجمه الصغير الذي يناسب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وقابليته للتوسُّع لتلبية متطلبات المهام. يُتيح Semantic-Edge للمستخدمين إمكانية البحث وتحليل البيانات والمستندات والكتيّبات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وغيرها، ما يمكِّن المشغِّلين من اكتساب وعي كامل بالوضع وحل المشكلات بشكل فوري وفي المواقع الميدانية.
Sentinel
حل للاستطلاع بالفيديو باستخدام التعلم الآلي، يتميز بأنه مرن للغاية وقابل للنشر السريع. بفضل قدرته على العمل عبر مجموعة متنوعة من أنواع المستشعرات -مثل الأشعة تحت الحمراء القصيرة والطويلة المدى، وإشارات الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) وغيرها- يقوم Sentinel بتحويل تدفقات الفيديو المتعددة إلى قدرة وعي ميداني محسَّنة بالتعلم الآلي من خلال خوارزميات رؤية الكمبيوتر المتقدمة.

جزء من منظومة المختبرات الفيدرالية

تم تصميم منظومة مراكز التعاون الفيدرالية التابعة لـ IBM Consulting خصيصًا لتلبية احتياجات الوكالات الفيدرالية الأمريكية، وهي مخصصة لمساعدتها على توظيف قوة الذكاء الاصطناعي والقدرات التقنية المتقدمة الأخرى. 

 تعرّف على المزيد
رجل يقف أمام طاولة مستديرة سوداء في وسط استوديو مظلم ومتطور تقنيًا
استوديو الابتكار من IBM

استكشِف إمكانيات التحول من خلال تجارب تقنية، وتجارب تفاعلية غامرة، وورش عمل مشتركة.

تعرّف على المزيد
Man at desk in IBM Garage
IBM Garage™

من خلال نموذج تفاعلي تعاوني يركِّز على تحقيق القيمة، يمكنك الجمع بين أفضل ما في تصميم التفكير المؤسسي، والتطوير الرشيق، وممارسات DevSecOps، مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM وشركائها.

 تعرّف على المزيد
People in DC cyber range
IBM X-Force Cyber Security Range

أنشئ عمليات محاكاة واقعية من أجل توجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية، ما يساعدك في ضمان قدرتك على الاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني والتعافي منها على مستوى المؤسسة، وإدارة الثغرات الأمنية، وبناء ثقافة أمنية أكثر صلابة في مؤسستك. 

تعرّف على المزيد
الخطوات التالية

هل أنت مستعد لتجربة oLabs بنفسك؟

