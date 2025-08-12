باعتباره عاملًا محفزًا لحل التحديات التقنية المعقدة، يُعَد oLabs موردًا أساسيًا لدفع عجلة تطوير التكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية الأمريكية. نحقق ذلك من خلال التعمق في بيئة التكنولوجيا داخل الوكالة، والتعاون جنبًا إلى جنب مع الخبراء والقادة لصياغة حلول تكنولوجية أكثر أمانًا وتركيزًا على المستخدم وأكثر قابلية للتوسُّع. سواء أكان خبراؤكم يُجرون تمارين ميدانية، أم يستعدّون للمعركة في المقرّات، أم كانوا من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يسعون لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض، فإننا في oLabs نعتمد على الملاحظات السياقية لبناء حلول مناسبة للواقع الفعلي.