Westnetz GmbH

كجزء من مجموعة E.ON، تدير شركة Westnetz واحدة من أكبر شبكات توزيع الطاقة في غرب ألمانيا. يوميًا، يقوم أكثر من 1,600 مهندس ميداني بمراقبة وصيانة حوالي 175,000 كيلومتر من خطوط الكهرباء و24,000 كيلومتر من أنابيب الغاز، بالإضافة إلى شبكات المياه والنطاق العريض التابعة للشركة. وكجزء من جهودها لضمان تشغيل البنية التحتية والمعدات بكفاءة، تنتج Westnetz سنويًا أكثر من 200,000 تقرير فحص وأمر عمل صيانة.

سعيًا لتحسين كفاءة التعامل مع هذه الطلبات، بحثت Westnetz عن طرق لتبسيط عملياتها بشكل مثالي، بهدف تقليل أوقات الدعم وزيادة الموثوقية. وعلى وجه الخصوص، كان الهدف الأساسي هو تمكين المهندسين الميدانيين من الوصول إلى المعلومات والبيانات بسرعة وسهولة—سواء أثناء العمليات اليومية العادية أو في حالات الطوارئ والانقطاعات.

لتحقيق هذا الهدف، ركزت الشركة على توحيد أنظمة الصيانة القائمة ومزامنة التطبيقات التي تدير أوامر العمل، ورسم خرائط المواقع، وتنبيهات الأعطال، وبيانات التوزيع.