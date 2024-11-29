انضم أكثر من 100 من الموظفين الجدد إلى مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) لدى IBM خلال العامين الماضيين من أجل إدارة بيئة ®IBM Z. ومن ثَمَّ، بحثت مجموعة إدارة تقنية المعلومات عن طرق لتسهيل عملية التأهيل لديها وتعزيز ثقافة التعلم المعززة لدى المستخدمين الجدد بحيث يؤدون مهام العمل اليومية بشكل مستقل.
وبالإضافة إلى ذلك، مع مراعاة أن 67 من شركات Fortune 100 تستخدم الكمبيوتر المركزي كمنصة أساسية لها، فقد رأت مجموعة CIO فرصة لتوسيع أسس التعلم لديها. كان الهدف من ذلك هو بناء ثقة واستقلالية موظفي IBM Z، من دون الاعتماد بشكل كبير على الخبراء المتخصصين (SMEs)، ما يسمح لهم بالتركيز على أعمال أكثر إستراتيجية.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي أثناء العمل ضمن مجموعة إدارة تقنية المعلومات، يمكن لهؤلاء الموظفين اكتساب مهارات النظام المركزي اللازمة قبل أن يتولوا مناصب في مختبرات خبراء التكنولوجيا في IBM أو المناصب التي يتعاملون فيها مع العملاء من خلال برنامج التناوب الوظيفي في الشركة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على اكتساب المهارات التي يتطلع إليها أصحاب العمل.
استخدمت مجموعة إدارة تقنية المعلومات IBM® watsonx Assistant™ for Z، وهو مساعد ذكاء اصطناعي توليدي (gen AI)، يساعد على سد فجوة المهارات اللازمة لإدارة بيئة IBM Z. مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي معزز بمحتوى منسق يُركز على معرفة IBM Z وأفضل ممارساتها.
تعاونت المجموعة مع فريق الإنتاج لدى شركة IBM لفهم واستكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تحويل طريقة تفاعل عملاء المؤسسات، ذوي مستويات الخبرة المتفاوتة، مع IBM Z. ومن خلال سلسلة من جلسات تبادل الأفكار، حدد الفريقان 3 من 35 حالة استخدام لها الأولوية في التبني المبدئي ونشرا IBM watsonx Assistant for Z في البيئات المحلية على المجموعة المتوفرة من Red Hat OpenShift.
كجزء من الشراكة مع فريق الإنتاج، قدمت مجموعة إدارة تقنية المعلومات تعليقات إلى فريق نشر watsonx Assistant for Z من شأنها تعزيز مزايا المنتجات وإمكاناتها بناءً على استنتاجات التنفيذ ونتائجه.
تظهر تفاصيل تطبيق watsonx Assistant for Z بشكل أفضل في حالات الاستخدام الثلاث الأولية هذه (ستُطلق المزيد من حالات الاستخدام الجديدة هذا العام):
ثمة سببان رئيسيان لاختيار مجموعة إدارة تقنية المعلومات watsonx Assistant for Z:
تستخدم مجموعة إدارة تقنية المعلومات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل الطريقة التي يدير ويتفاعل بها الموظفون الجدد مع بيئة IBM Z. بشكل عام، يستخدم أكثر من 300 مستخدم IBM watsonx Assistant for Z للعثور على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمنتجات وإجراءات إدارة الحوادث.
وفقًا للتقديرات الداخلية والبيانات المحتفظة بها شركة IBM، ساعد IBM watsonx Assistant for Z مجموعة إدارة تقنية المعلومات على تحقيق ما يلي:
1 وفقًا للسجلات الداخلية، بما في ذلك البيانات المجمعة يدويًا قبل تنفيذ الأتمتة وتقارير منصة التعلم الرقمي
2 تُدار هذه الحوادث في منصة أتمتة سير العمل تابعة لجهة خارجية تُستخدم في خدمات تقنية المعلومات، بما في ذلك إدارة الحوادث.
3وفقًا للوحة معلومات Db2 وتقارير منصة أتمتة سير العمل التابعة لجهة خارجية.
تتولى مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) في شركة IBM قيادة الإستراتيجية الداخلية لتقنية المعلومات في شركة IBM. المجموعة مسؤولة عن توفير وتأمين وتحديث ودعم حلول تقنية المعلومات التي يستخدمها موظفو IBM وعملاؤها وشركاؤها لأداء وظائفهم اليومية. تشمل إستراتيجية مجموعة إدارة تقنية المعلومات إنشاء منصة تقنية معلومات قابلة للتكيف تُسهل الوصول إلى أدوات تقنية المعلومات وتطبيقاتها ونظمها عبر المؤسسة وتُسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار بشركة IBM، ما يُحفز نمو الأعمال.
استفادت مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) في شركة IBM من منصة الذكاء الاصطناعي الحواري المعززة بالأتمتة والمصممة لتنفيذ مهام العمليات الروتينية.
¹ المرجع: https://www.ibm.com/sa-ar/topics/mainframe
² وفقًا للسجلات الداخلية، بما في ذلك البيانات المجمعة يدويًا قبل تنفيذ الأتمتة وتقارير منصة التعلم الرقمي.
³ تُدار هذه الحوادث في منصة أتمتة سير العمل تابعة لجهة خارجية تُستخدم في خدمات تقنية المعلومات.
⁴ وفقًا للوحة معلومات Db2 وتقارير منصة أتمتة سير العمل التابعة لجهة خارجية.
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يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.
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