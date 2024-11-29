الصفحة الرئيسية Case Studies IBM CIO watsonx Assistant for Z تسريع عملية تأهيل المستخدمين الجدد وأتمتة عمليات النظام المركزي
تقلل مجموعة إدارة تقنية المعلومات في شركة IBM من مستوى المهارة اللازمة لإدارة بيئة النظام المركزي باستخدام IBM watsonx Assistant for Z
رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة لـ watsonx Assistant for Z
سد فجوات المهارات في IBM Z لدى الموظفين في بداية فترة عملهم

انضم أكثر من 100 من الموظفين الجدد إلى مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) لدى IBM خلال العامين الماضيين من أجل إدارة بيئة ®IBM Z. ومن ثَمَّ، بحثت مجموعة إدارة تقنية المعلومات عن طرق لتسهيل عملية التأهيل لديها وتعزيز ثقافة التعلم المعززة لدى المستخدمين الجدد بحيث يؤدون مهام العمل اليومية بشكل مستقل.

وبالإضافة إلى ذلك، مع مراعاة أن 67 من شركات Fortune 100 تستخدم الكمبيوتر المركزي كمنصة أساسية لها، فقد رأت مجموعة CIO فرصة لتوسيع أسس التعلم لديها. كان الهدف من ذلك هو بناء ثقة واستقلالية موظفي IBM Z، من دون الاعتماد بشكل كبير على الخبراء المتخصصين (SMEs)، ما يسمح لهم بالتركيز على أعمال أكثر إستراتيجية.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي أثناء العمل ضمن مجموعة إدارة تقنية المعلومات، يمكن لهؤلاء الموظفين اكتساب مهارات النظام المركزي اللازمة قبل أن يتولوا مناصب في مختبرات خبراء التكنولوجيا في IBM أو المناصب التي يتعاملون فيها مع العملاء من خلال برنامج التناوب الوظيفي في الشركة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على اكتساب المهارات التي يتطلع إليها أصحاب العمل.
أكثر من 300 مشروع أكثر من 300 مستخدم يستخدمون watsonx Assistant for Z
كان هدفنا هو تقليل المهارات اللازمة لإدارة بيئة النظام المركزي. ماريان سيرا مديرة فريق الإستراتيجية والمنصة لدى CIO Z IBM
تحويل منحنيات التعلم إلى هياكل دعم باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المعزز بالأتمتة

استخدمت مجموعة إدارة تقنية المعلومات IBM® watsonx Assistant™ for Z، وهو مساعد ذكاء اصطناعي توليدي (gen AI)، يساعد على سد فجوة المهارات اللازمة لإدارة بيئة IBM Z. مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي معزز بمحتوى منسق يُركز على معرفة IBM Z وأفضل ممارساتها.

تعاونت المجموعة مع فريق الإنتاج لدى شركة IBM لفهم واستكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تحويل طريقة تفاعل عملاء المؤسسات، ذوي مستويات الخبرة المتفاوتة، مع IBM Z. ومن خلال سلسلة من جلسات تبادل الأفكار، حدد الفريقان 3 من 35 حالة استخدام لها الأولوية في التبني المبدئي ونشرا IBM watsonx Assistant for Z في البيئات المحلية على المجموعة المتوفرة من Red Hat OpenShift.

كجزء من الشراكة مع فريق الإنتاج، قدمت مجموعة إدارة تقنية المعلومات تعليقات إلى فريق نشر watsonx Assistant for Z من شأنها تعزيز مزايا المنتجات وإمكاناتها بناءً على استنتاجات التنفيذ ونتائجه.

تظهر تفاصيل تطبيق watsonx Assistant for Z بشكل أفضل في حالات الاستخدام الثلاث الأولية هذه (ستُطلق المزيد من حالات الاستخدام الجديدة هذا العام):

  1. دعم الأسئلة والأجوبة (Q&A) حول IBM Z لموظفي العمليات
    • في السابق: كان موظفو عمليات IBM Z يطرحون على الخبراء المختصين أسئلة لها إجابات يمكن العثور عليها في الوثائق المتعلقة بالمنتجات.
    • حاليًا: يوفر watsonx Assistant for Z إجابات ميسرة وعملية مع روابط لمعرفة على المزيد، ما يسمح للخبراء المختصين بالتركيز على أعمال أكثر إستراتيجية.
  2. تحليل الحوادث
    • في السابق: كان فريق دعم IBM Z يبحث يدويًا في الحوادث السابقة عن المشكلات المماثلة وحلها.
    • حاليًا: يُسجل watsonx Assistant الحوادث من منصة أتمتة سير العمل التابعة لجهة خارجية ويحلل المشكلات ويقدم مسارات عمل مقترحة بناءً على وثائق المنتجات وتحليل الحوادث السابقة على أنظمة مماثلة.
  3. إصلاح أنظمة IBM Db2 الفرعية
    • في السابق: كان موظفو عمليات IBM Z يُدخلون عدة معلومات في النماذج يدويًا لتقديم طلب تغيير وتلقي موافقات متعددة وتفعيل الأتمتة وسحب الطلب في حال الفشل وإغلاق طلب التغيير.
    • حاليًا: ُخبر موظفو عمليات IBM Z مساعد watsonx Assistant for Z أن النظام بجاحة إلى إصلاح. وعندئذٍ يسترد التفاصيل من منصة أتمتة سير العمل التابعة لجهة خارجية ويبحث عن الأتمتة ذات الصلة في ®Ansible. بعد أن يحدد الموظفون موعد إجراء الإصلاح، يُقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي طلب تغيير موحدًا، ويُرسل التفاصيل المتعلقة بتشغيل الأتمتة، ويحفز المزيد من الأتمتة في حال الفشل، ويغلق طلب التغيير تلقائيًا بعد الإصلاح. وفي النهاية، يتأكد الموظفون من إنجاز الإصلاح.

ثمة سببان رئيسيان لاختيار مجموعة إدارة تقنية المعلومات watsonx Assistant for Z:

  1. لا يقتصر دور IBM watsonx Assistant for Z على وضع عقود من الخبرة في النظام المركزي وأفضل ممارساته بين يدي فريق العمل من خلال الرد على الاستفسارات فحسب، بل يوفر أيضًا للمستخدمين المصرح لهم خيارًا لتشغيل الأتمتة في أداء المهام.
  2. يعالج النموذج الذي يستخدمه IBM IBM watsonx Assistant for Z السبب الشائع لحوادث الخلل المحتملة من خلال الاستفادة من بنية التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) من أجل تقديم ردود من المحتويات المسجلة فحسب.
IBM watsonx Assistant for Z هي أداة تنظيم تساعد على تبسيط العمليات من خلال تمكين المستخدمين من تنفيذ الأتمتة بسهولة وثقة أكبر من مكان واحد باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. توماس إدمونسون مهندس السحابات الهجينة للمؤسسات بقسم هندسة الشبكات في مجموعة إدارة تقنية المعلومات IBM
تأهيل أسرع وتجربة مبسطة وإنتاجية محسّنة لمستخدمي النظام المركزي ذوي الخبرة

تستخدم مجموعة إدارة تقنية المعلومات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل الطريقة التي يدير ويتفاعل بها الموظفون الجدد مع بيئة IBM Z. بشكل عام، يستخدم أكثر من 300 مستخدم IBM watsonx Assistant for Z للعثور على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمنتجات وإجراءات إدارة الحوادث.

وفقًا للتقديرات الداخلية والبيانات المحتفظة بها شركة IBM، ساعد IBM watsonx Assistant for Z مجموعة إدارة تقنية المعلومات على تحقيق ما يلي:

  • انخفاض الوقت المستغرق في تعليم الموظفين الجدد من خلال البحث عن إجابات للأسئلة حول IBM Z بنسبة 8%1
  • 10% حل الحوادث بشكل أسرع بنسبة 10% من خلال استخدام RAG للبحث عن الحلول الممكنة واقتراحها2
  • تقليل الوقت اللازم لإصلاح أنظمة Db2 بنسبة 50% من خلال دمج الأتمتة في عملية طلب التغيير3

 

 

 

1 وفقًا للسجلات الداخلية، بما في ذلك البيانات المجمعة يدويًا قبل تنفيذ الأتمتة وتقارير منصة التعلم الرقمي
2 تُدار هذه الحوادث في منصة أتمتة سير العمل تابعة لجهة خارجية تُستخدم في خدمات تقنية المعلومات، بما في ذلك إدارة الحوادث.
3وفقًا للوحة معلومات Db2 وتقارير منصة أتمتة سير العمل التابعة لجهة خارجية.

 
شعار IBM
نبذة عن مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) في شركة IBM

تتولى مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) في شركة IBM قيادة الإستراتيجية الداخلية لتقنية المعلومات في شركة IBM. المجموعة مسؤولة عن توفير وتأمين وتحديث ودعم حلول تقنية المعلومات التي يستخدمها موظفو IBM وعملاؤها وشركاؤها لأداء وظائفهم اليومية. تشمل إستراتيجية مجموعة إدارة تقنية المعلومات إنشاء منصة تقنية معلومات قابلة للتكيف تُسهل الوصول إلى أدوات تقنية المعلومات وتطبيقاتها ونظمها عبر المؤسسة وتُسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار بشركة IBM، ما يُحفز نمو الأعمال.
مكونات الحل IBM® watsonx Assistant™ for Z IBM® Z
يوفرIBM® watsonx Assistant™ for Z مكانًا واحدًا للحصول على إجابات منسقة حول الأسئلة ذات الصلة بالنظام المركزي IBM Z

استفادت مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) في شركة IBM من منصة الذكاء الاصطناعي الحواري المعززة بالأتمتة والمصممة لتنفيذ مهام العمليات الروتينية.

 سد الفجوات باستخدام IBM watsonx Assistant for Z عرض المزيد من دراسات الحالة
الاقتباسات

¹ المرجع: https://www.ibm.com/sa-ar/topics/mainframe

 ² وفقًا للسجلات الداخلية، بما في ذلك البيانات المجمعة يدويًا قبل تنفيذ الأتمتة وتقارير منصة التعلم الرقمي.

³ تُدار هذه الحوادث في منصة أتمتة سير العمل تابعة لجهة خارجية تُستخدم في خدمات تقنية المعلومات.

⁴ وفقًا للوحة معلومات Db2 وتقارير منصة أتمتة سير العمل التابعة لجهة خارجية.

قانوني

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM وشعار IBM وDb2 وIBM Cloud وwatsonx Assistant for Z وIBM Z هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تابعة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من تاريخ النشر الأولي وقد تخضع للتغيير من قِبل IBM في أي وقت. لا تتوفر كل العروض في كل البلدان التي تعمل فيها IBM.

يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.

®Red Hat، و®OpenShift، و®Ansible هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تابعة لشركة Red Hat أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. 