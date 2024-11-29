تُعد شركة Türk Telekom واحدة من كبرى الشركات المساهمة في الاقتصاد التركي، حيث توفر خدمات الاتصالات والإعلام والبيانات في جميع أنحاء البلاد. كما تعمل الشركة على المستوى الدولي من خلال شبكة ألياف يصل طولها إلى أكثر من 48000 كيلومتر في وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز.

وفي ظل اعتماد الشركات والوكالات الحكومية وملايين المستهلكين على وسائل التواصل فائقة الإمكانات، دائمًا ما تتطلع شركة Türk Telekom إلى إيجاد طرق أفضل وأقل تكلفة لإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات. نشرت الشركة العديد من أدوات إمكانية المراقبة المختلفة في البرامج من أجل المساعدة على إدارة أنظمتها وتطبيقاتها وخدماتها المتطورة. تُحدد رسوم ترخيص هذه الأدوات حسب إجمالي الذاكرة المستهلكة، ما أدى إلى تباين غير محدد في التكلفة عند نشر تطبيقات جديدة.

كما أرادت شركة Türk Telekom الاستفادة من أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز كفاءة إدارة البرامج الداخلية ومساعدة الشركة على الاستفادة من عمليات فائقة الجودة وموثوقة ومبسطة. كانت الشركة تسعى إلى إيجاد حل يتيح إمكانية مراقبة البرامج ويوفر قابلية توسع ميسورة التكلفة في المستقبل.

