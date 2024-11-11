Thein Digital هي شركة رائدة في مجال توريد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقرها التشيك ومتخصصة في الخدمات السحابية وبنية المؤسسات والأمن الإلكتروني. وإلى جانب مجموعة من الخدمات، تقدم الشركة حلولاً أمنية شاملة، وتعمل في مجال بيع وخدمة أجهزة الكمبيوتر. ومن خلال محفظة قوية من الشراكات القائمة مع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزّز شركة Thein Digital الابتكار، من خلال مشاريع مثل شبكات الجيل الخامس الخاصة، وتوفر الحماية الأمنية الإلكترونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. في القطاع الصناعي، تركّز على الأتمتة والتشغيل الآلي وتطوير معيار Industry 4.0 في مجال السكك الحديدية.

ومع ذلك، واجهت الشركة تحديًا: فقد كانوا بحاجة إلى تحسين كفاءة مديري المنتجات في التعامل مع طلبات المعلومات (RFIs) كجزء من المناقصات. ومن ثم يمكن للبائعين الرد على استفسارات العملاء المخصصة بمزيد من الدقة ومن دون تأخير.

واجه مديرو المنتجات صعوبات في تحديد موقع المعلومات ذات الصلة المنتشرة عبر مختلف الملفات والمواقع، مثل مواقع الويب ومستودعات pdf ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية. فقد كان عليهم البحث بشكل متكرر في المصادر نفسها ومعالجة الاستعلامات المتكررة المماثلة—وهي عملية متكررة وتستغرق وقتًا طويلاً. ومن ناحية أخرى، فقد عانى البائعون من التأخير في الوصول إلى تفاصيل المنتج الأساسية اللازمة لإنشاء طلبات العروض (RFPs)، وفشلوا في تقديم ردود دقيقة وفي الوقت المناسب في أثناء تفاعلات العملاء. أدت هذه العملية المجزأة إلى إبطاء العمليات وزيادة خطر وجود معلومات قديمة أو غير متسقة.