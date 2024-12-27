يتضمن التحول الرقمي الفعال لأي شركة تحسين العمليات لتقديم خدمة سلسة تتماشى مع العصر الرقمي الذي نعيشه الآن. ومن هذا المنطلق، تُعد واجهات برمجة التطبيقات عنصرًا أساسيًا في تحول الشركات، حيث إنها تسهل الربط والتكامل بين العناصر الرقمية المختلفة ولها تأثير في الخدمات التي يتفاعل معها العميل النهائي.

تلتزم شركة SegurCaixa Adeslas، وهي شركة تابعة لمجموعة Mutua Madrileña ومملوكة لبنك CaixaBank، بالابتكار في جوهرها من أجل تقديم خدمة مرنة وملائمة لعملائها.

تطلبت خطة التحول الرقمي التي تشارك فيها الشركة إجراء تغيير كبير في التثبيت المحلي لمنصة API Connect، والتي كانت تعمل على الإصدار الخامس. ومن خلال تسريع عمليات التطوير وزيادة تطوير واجهات برمجة التطبيقات وفقًا للوتيرة الرقمية الحالية، احتاجت SegurCaixa Adeslas إلى تطوير هذه المنصة من أجل الحصول على قابلية أكبر للتوسع وتحمل عبء المعالجة المتزايد الذي يحدثه التحول الرقمي تدريجيًا.

وفي الوقت ذاته، احتاجت الشركة أيضًا إلى تكييف نموذج حوكمة واجهة برمجة التطبيقات وأدوات الإدارة للسماح لفرق التطوير بتسريع بناء واجهات برمجة التطبيقات ونشرها من دون فقدان السيطرة والجودة على هذه الأصول. وقد نتج عن الإصدار الحالي نموذج لم يكن مرنًا للغاية ومعقدًا في التشغيل وغير متكامل بشكل جيد مع منصة عمليات التطوير وتأكيد الجودة الخاصة بالشركة.

كما يمثل عدم التوافر بصورة كبيرة أحد القيود التي واجهتها شركة SegurCaixa Adeslas في مرحلة التحديث هذه. وعلى الرغم من أن المنصة قد أظهرت قوة كبيرة حتى الآن، فإن أي انقطاع في الخدمة كان له تأثير في الأنظمة ويمكن أن يؤثر كذلك في خدمات تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة.

وأخيرًا، كان لدى الشركة أيضًا متطلبات للتمكن من الاختبار من خلال بيئة تشغيلية لاختبار التشغيل التجريبي، وهو ما يمكن معالجته من خلال تطور منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات.