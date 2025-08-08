استوفى عرض IBM متطلبات شركة Phoenix OCP، والتي شملت سهولة التنفيذ، والفوترة حسب الاستخدام، وخوادم متطورة، بالإضافة إلى خيار وجود خوادم IBM Power وبنية تحتية سحابية قائمة على x86 في الموقع نفسه، بالقرب من مركز بياناتهم الرئيسي في منطقة فرانكفورت. بالإضافة إلى ذلك، تشغِّل Phoenix OCP تطبيقات تعمل على AIX 5.3 وحل تقسيم أعباء العمل(WPAR) من IBM، والمتوافق مع البنية التحتية السحابية خادم IBM Power Virtual Server، ما مكَّن الشركة من تنفيذ الترحيل بسرعة دون الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض التطبيقات.

تعاونت Phoenix OCP مع IBM وشركة TeamWork، إحدى شركاء IBM، لتنفيذ حل سحابي شامل. باعتبارها عميل IBM Cloud منذ عام 2022، اعتمدت شركة Phoenix OCP خدمة IBM Power Virtual Server في IBM Cloud، إلى جانب x86 الذي يعمل دون نظام تشغيل، وIBM Storage Protect، وIBM Cloud Object Storage. برزت خبرة TeamWork بوضوح من خلال تصميمها لحل المنطقة المقصودة القوي الخاص بشركة Phoenix OCP في IBM Cloud، ما أسَّس قاعدة صلبة لنمو الشركة في المستقبل. وبفضل معرفتها المتعمقة ببنية IBM التحتية، أدارت TeamWork عملية الترحيل بمهارة، ونقلت أعباء عمل Phoenix OCP إلى المنطقة المقصودة في IBM Cloud. واستمروا أيضًا في الحفاظ على جميع عناصر IBM Cloud الموجودة في مركز البيانات بكفاءة.

مكَّن هذا التحول شركة Phoenix OCP من تبسيط عملياتها –بدءًا من إدارة المخزون ووصولًا إلى تجهيز الطلبات والتوصيل– ما يضمن وصول الإمدادات إلى الصيدليات خلال 24 ساعة وفي ظل أفضل شروط السلامة والجودة. أتاحت مرونة خدمة Power Virtual Server –بميزاته التي تشمل الفوترة بالساعة وخيارات التخزين وإمكانية التوسع– لشركة Phoenix OCP القدرة على التكيُّف مع متطلبات السوق. ومن خلال الاستفادة من قدرات النشر السريع في IBM Power Virtual Server، تمكَّنت Phoenix OCP من تشغيل أقسام IBM AIX في غضون دقائق معدودة عبر المناطق متعددة النطاقات في مراكز بيانات IBM Cloud. كل ذلك مدعوم باتفاقية مستوى خدمة (SLA) صارمة تضمن توافرًا بنسبة 99.95% في التكوينات أحادية الموقع، و99.99% في التكوينات ثنائية الموقع. كما تمكَّنت Phoenix OCP من إجراء اختبارات SD-WAN دون تعريض بيئة الإنتاج للخطر، بفضل سهولة إعداد بيئة اختبار مستندة إلى نسخة من بيئة الإنتاج.

من خلال الاستفادة من خبرة TeamWork وIBM في تقديم البنية التحتية كخدمة (IaaS) وتقنيات التبنّي السحابي، تمكَّنت Phoenix OCP من إعادة توجيه جهودها في مجال تكنولوجيا المعلومات نحو مهام ذات قيمة مضافة، مثل دمج المنتجات الجديدة في مشروع التتبُّع الخاص بها. لم تلبِّ هذه الشراكة احتياجات Phoenix OCP الفورية فحسب، بل مكَّنتها أيضًا من استكشاف خدمات سحابية مستقبلية مثل الحاويات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يقول Jean-Yves Dumas، مدير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للإنتاج: "قدَّمت عملية الترحيل إلى IBM Cloud ثلاث مزايا رئيسية. لقد حققنا مدة تشغيل للنظام بلغت 99.9999% بعد الترحيل. ثانيًا، أصبح من الممكن دمج الخدمات الجديدة بشكل أسرع، حيث انخفض الزمن من عدة ساعات إلى بضع دقائق. أخيرًا، لم يَعُد من الضروري شراء خوادم فعلية أو إدارة الدين التقني المرتبط بالأجهزة من خلال عملية شراء معقدة وطويلة".