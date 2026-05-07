التعاون لتقديم حلول سحابة هجينة جديدة

تتحد Netrix Global مع IBM® لنقل أحمال تشغيل إحدى كبرى شركات التأمين إلى IBM Power Virtual Server في السحابة
Netrix Global هي شركة عالمية للخدمات والحلول التكنولوجية تركز على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الآمنة والقابلة للتوسع والقائمة على النتائج. وتدعم Netrix Global، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، مؤسسات السوق المتوسطة والمؤسسات من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتمكين مكان العمل الرقمي.
في عام 2025، استحوذت Netrix Global على شركة Ricoh ITS، مما أدى إلى توسيع البصمة العالمية لخدماتها المدارة بشكل كبير وتعميق خبرتها في مجال IBM Power وIBM i والاستضافة على السحابة والخدمات المدارة. وقد عزز هذا الاستحواذ قدرة Netrix على دعم بيئات سحابية هجينة معقدة للعملاء في جميع أنحاء العالم مع استمرار شراكة التسليم طويلة الأمد التي أقامتها شركة Ricoh ITS مع شركة IBM.
يقول Nick Mattera، نائب الرئيس لعمليات الاستضافة في Netrix Global: "لقد ساهم الاستحواذ على شركة Ricoh ITS في تسريع قدرتنا على تقديم خدمات مُدارة على مستوى المؤسسات على نطاق عالمي". "لقد سمح لنا ذلك أيضًا بالبناء على ما يقرب من عقد من التعاون مع IBM".
العلاقة بين Netrix وIBM مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون طويل الأمد.
ويضيف Mattera "لدينا علاقة رائعة مع IBM". "لسنا مجرد شركاء؛ نحن أيضا بائعون لحلول بعضنا البعض، حيث تشتري IBM وعملائها الحلول التي ندعمها وتستخدمها، ونعتمد على تقنيات IBM لتقديم خدمات عالية القيمة لعملائنا، ومن ثم، فالعلاقة بيننا عميقة جدًا".
"بصفتها مقدم خدمات مُدارة لبيئات IBM Power، تدعم Netrix عملاء IBM Cloud من خلال لوحة مخصصة متاحة في كتالوج IBM Cloud. وهذا يسمح للعملاء بالانتقال والنشر إلى حل مستضاف مدار بالكامل مع ما يسميه Deepak Kohli، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Netrix Global، "يد واحدة للمصافحة" لكامل البنية التحتية لديهم".
لكل عميل من عملاء Netrix متطلبات تجارية وتنظيمية فريدة من نوعها. في عام 2020، اتصلت شركة تأمين متعددة الجنسيات، وهي عميل طويل الأمد، بطلب كبير من Netrix.
كانت شركة التأمين تدير مركزيّ بيانات في أوروبا حيث كانت Netrix تتولى إدارة تطبيقات IBM i الخاصة بها والتي تعمل على خوادم IBM Power. ولتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، خططت شركة التأمين لإغلاق مركز البيانات ونقل أحمال التشغيل إلى السحابة.
تم تكليف شركة Netrix بتصميم هذا التحول وتنفيذه،
وبينما لم تكن Netrix تدير مراكز بياناتها الخاصة في المناطق الأوروبية المطلوبة، فإن شراكتها الوثيقة مع IBM جعلت IBM Cloud ملاءمة طبيعية. كانت IBM قد أنشأت بالفعل مراكز بيانات سحابية في أوروبا وقدمت IBM Power Virtual Server، مما مكّن العملاء من نقل أحمال تشغيل IBM i دون إعادة هيكلة.
يقول Deepak Kohli، مدير التقنية الميداني في Netrix Global "أكبر ميزة تتحلى بها IBM Cloud كانت هي أنها كانت مبنية بالفعل". "لم يكن علينا أن نبدأ من الصفر. يمكننا إضافة خدماتنا المُدارة وتوفير تغطية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كانت سحابة IBM Cloud منطقية تمامًا".
تم تمهيد الطريق. والآن حان الوقت لبدء العمل الحقيقي.
وفورات في تكاليف تشغيل مركز البيانات السنوية
هي مدة انخفاض محتمل في وقت النسخ الاحتياطي للبيانات اليومي للعميل
بدأ الترحيل في يوليو 2022. نقل تطبيقات IBM i من IBM Power Systems محلي إلى IBM Power Virtual Server على السحابة كان أمرًا بسيطًا نسبيًا، حيث لم يتطلب إعادة هيكلة. إذ كانت Netrix مسؤولة عن الترحيل العام، لكنها عملت عن كثب مع IBM للاستفادة من الخبرة التي لا يمكن لشركة أن توفرها باستثناء IBM.
"كنا على دراية بسحابة IBM Cloud"، يقول Mattera. "قمنا بنشر خدمات داخل مثيل IBM Cloud الخاص بنا لعملاء آخرين. أما من ناحية البنية التحتية، فلم نقم بعد بأي عمليات نشر لخادم IBM Power Virtual Server بعد. لذا كان هناك منحنى تعلم، وكانت IBM موجودة للمساعدة طوال الوقت، وكان ذلك رائعًا".
لدى صناعة التأمين متطلبات حكومية صارمة لإدارة البيانات، بما في ذلك نص بأن تخزن جميع البيانات لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ولتلبية هذا المطلب، استعانت شركة IBM بالحل IBM Business Partner FalconStor. مع حل FalconStor StorSafe VTL، تمكّن الفريق من تحويل محركات أشرطة التخزين الفيزيائية إلى صيغة شريط افتراضية ونسخها احتياطيا إلى IBM Cloud Object Storage لضمان سهولة تخزين البيانات واسترجاعها.
ونظرًا لأن حل VTL الخاص بشركة FalconStor كان مدمجًا بالفعل على سحابة IBM Cloud، فقد كان تنفيذه بسيطًا نسبيًا. "مرة أخرى، كانت منصة جديدة لمهندسينا في جانب Power"، يقول Mattera. "بمجرد أن تجاوزنا ذلك بمساعدة FalconStor وفريق IBM، أصبحنا مرتاحين جدًا لذلك".
وأضاف قائلاً "لذا فإن منحنى التعلم، رغم وجوده، لم يكن مؤلمًا جدًا". "كان هناك الكثير من الدروس المستفادة. الآن نشعر بالثقة الكاملة في عمليات النشر في المستقبل".
في سبتمبر 2022، تم ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بعملاء التأمين ترحيلاً كاملاً ودخلت مرحلة الإنتاج الكامل على IBM Cloud. أصبح بإمكان مستخدمي شركات التأمين الآن الاتصال بشكل خاص من مواقع المكاتب المحلية ببيئة السحابة الهجينة في أوروبا، حيث يقومون بتشغيل تطبيقات IBM i على IBM Cloud مع الاشتراك في مجموعة متنوعة من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) المستقلة الأخرى.
اليوم، تجني Netrix Global العديد من الفوائد من التنفيذ الناجح. ولا تزال الشركة تتمتع بعلاقة قوية مع شركة التأمين متعددة الجنسيات التي لا تزال عميلاً راضياً عنها. لا يمكن لشركة التأمين الاستمرار في تشغيل تطبيقات IBM i التي اعتادت عليها فحسب، بل يمكنها أيضاً التركيز على أعمالها الأساسية بدلاً من التركيز على صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والدفع مقابلها: فمع خادم IBM Power Virtual Server، تدفع الشركة فقط مقابل الخدمات والنطاق الترددي الذي تستخدمه.
ومن خلال نقل أحمال تشغيل شركة التأمين إلى IBM Cloud، وضعت Netrix Global الشركة في وضع يمكنها من توفير ما يصل إلى 40% من تكاليف التشغيل والإسكان السنوية لمركز البيانات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن إزالة المساحة والطاقة المطلوبة لتشغيل تلك المراكز قد قللت من البصمة الكربونية للشركة، كما يقول Deepak Kohli، المدير التقني الميداني في Netrix Global
وبفضل استخدام FalconStor StoreSafe VTL، مكّنت Netrix Global شركة التأمين من تحسين قدرات النسخ الاحتياطي للبيانات وتخزينها مع زيادة قابلية التوسع والسرعة. وباتت الشركة الآن قادرة على تلبية متطلباتها التنظيمية لتخزين البيانات على المدى الطويل، كما أنها قادرة على المساعدة في تقليل وقت النسخ الاحتياطي لأحمال تشغيل عملاء التأمين بما يصل إلى أربع ساعات.
كما طورت Netrix Global أيضًا قدرات ومهارات جديدة في مجال الخدمات المدارة لتكنولوجيا المعلومات، حيث وسعت خبرتها في أنظمة IBM Power لتشمل بيئات IBM Power Virtual Server. ويمكنها أيضًا تطبيق معرفتها بـ FalconStor StoreSafe على عمليات التنفيذ في جميع أنحاء العالم.
أصبحت العلاقة بين Netrix Global وIBM أقوى من أي وقت مضى. يقول Mattera "التطبيقات والموارد المتاحة ضمن خدمات مختبرات خبير IBM تزيد من فرصنا في الحصول على مزيد من الفرص". "وهذا يعد نقلة نوعية أخرى لشركة Netrix".
وقد فتح هذا التنفيذ الأبواب ليس فقط أمام إمكانيات جديدة في تشغيل خوادم IBM Power Virtual Server في سحابة Netrix Global الخاصة، ولكن أيضًا القدرة على تقديمها كخدمة مُدارة في أوروبا. يقول Mattera: "لقد منحتنا القدرة على العمل داخل سحابة IBM Cloud انتشارًا عالميًا لم نكن نتمتع به من قبل"، "فهي تمكننا من الوصول إلى شريحة جديدة تماماً من السوق".
ومن الفرص المثيرة الأخرى توسيع نطاق سحابة Netrix العالمية من خلال التعاون مع سحابة IBM Cloud. ويقول Mattera "سحابتنا الخاصة تتكون من بنية تحتية مادية"، "لذا الهدف سيكون تقليص حجم المساحة الفعلية لمراكز بياناتنا باستخدام IBM Cloud".
"قد يرغب العميل الذي يتمتع بانتشار عالمي في الحصول على قدرات متنوعة جغرافيًا لاستعادة البيانات أو بيئة عالية التوفُّر - التوفُّر في أمريكا الشمالية أو الإنتاج في أوروبا أو حافة المحيط الهادئ، أينما كان. ويختتم حديثه قائلاً: "تمنحنا IBM Cloud هذه المرونة".
Netrix Global هي شركة استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومقدمو خدمات مُدارة يقودها مهندسون تتمتع بتجربة تزيد عن ثلاثة عقود. فريقنا المكون من أكثر من 600 مهندس تقني مكرس لحل المشكلات في جميع وظائف الأعمال، مع خبرة في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية السحابية، الأمن السيبراني، تطوير التطبيقات، والبيانات والذكاء الاصطناعي. تقدم Netrix نهجًا فريدًا في تقديم المشورة وينشر لضمان نجاح العميل بغض النظر عن مدى تعقيد المشروع. مهمتنا هي أن نكون مستشارك التقني الموثوق، نوفر الأشخاص والتقنيات اللازمة لإدارة الأعمال الحديثة المعتمدة على البيانات التي تكون دائما نشطة وآمنة. تعرّف على المزيد في www.netrixglobal.com.
تعد شركة FalconStor، ومقرها الرئيسي في أوستن، تكساس، شريك الأعمال لشركة IBM Business Partner ، وهي شركة رائدة في مجال توفير برامج تحسين حماية البيانات، بما في ذلك حل FalconStor StorSafe VTL الذي يعمل على تحديث حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث في بيئات السحابة الهجينة. تأسست الشركة في عام 2000 وتخدم حاليًا أكثر من 1000 مؤسسة حول العالم.
