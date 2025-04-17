تسعى Nelen & Schuurmans، وهي شركة استشارية ومزود خدمات تقنية معلومات متخصصة في إدارة المياه، إلى توفير حلول مبتكرة لعملائها. ومن خلال الاهتمام الشديد بالبحث والتطوير، تهدف الشركة إلى البقاء في الصدارة في مجالها من خلال الالتزام بتقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة تلبي احتياجات عملائها المتطورة.
وانطلاقًا من هذا الهدف، سعت شركة Nelen & Schuurmans إلى تطوير أحدث حلولها البرمجية، وهو منصة Rana Water Intelligence. صُممت المنصة لجعل تحليل المياه القائم على البيانات أكثر سهولة للمستخدمين غير التقنيين وتبسيط الأدوات المعقدة مثل برامج المحاكاة الهيدروديناميكية للمستخدمين المبتدئين والأقل خبرة.
عمليات إدارة المياه هي عمليات معقدة بطبيعتها، ما يؤدي إلى اعتماد المتخصصين على مجموعة متنوعة من الأدوات والبرامج لأجيال عديدة. بيد أن هذه الأدوات غالبًا ما تعكس هذا التعقيد، ما يؤدي إلى جعل منحنيات التعلم حادة. ليس أمام المستخدمين خيار سوى الاعتماد على الزملاء الكبار أو الخبرات السابقة الواسعة لإجراء تحليل المياه القائم على البيانات بشكل فعال، بدلاً من الاعتماد على المستندات الفنية أو قواعد معرفية أخرى.
أدت هذه الفجوة إلى مواجهة صعوبات عند توسيع نطاق المعرفة والمهارات عبر مؤسسة العميل. ولهذا السبب قررت شركة Nelen & Schuurmans الاستفادة من مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي ®IBM ®watsonx لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان الهدف من ذلك هو تقريب تجربة مستخدم Rana من كيفية تطوير المستخدمين للمهارات عمليًا على أرض الواقع.
دخلت شركة Nelen & Schuurmans في شراكة مع IBM Ecosystem Engineering لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي التجريبي لتحسين إمكانية الوصول إلى منصة Rana وسهولة استخدامها. يستخدم الحل كلاً من ®IBM watsonx.ai و®IBM watsonx.data لتحويل المستندات وفهرستها وتوفير إمكانات البحث الدلالي وإنشاء مقتطفات من رموز استدعاء واجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين. يسمح المساعد أيضًا للمستخدمين بالتفاعل مع النظام وتلقي إرشادات وتعليقات مفيدة حول كيفية استخدام البرنامج عبر واجهة المستخدم وبرمجيًا من خلال مقتطفات الرموز المُنشأة.
تضمنت عملية التنفيذ التعاون بين شركتي Nelen & Schuurmans وIBM، حيث حددتا نطاق المشروع التجريبي حول بنية حل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، باستخدام منهجية التقطيع الدلالي لتطوير المستندات على منصة Rana بحيث تُستخدم مع النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).
وقد أظهر المشروع التجريبي إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق قيمة الأعمال لشركة Nelen & Schuurmans، مع زيادة تطوير خبراتها الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
نجحت شركة Nelen & Schuurmans في بدء رحلة تطوير مساعد ذكاء اصطناعي توليدي لمنصة Rana باستخدام watsonx.ai وwatsonx.data. يزود الحل التجريبي، الذي شاركت في إنشائه IBM، المستخدمين بالمعلومات والإرشادات ذات الصلة خلال عملية نمذجة المحاكاة الهيدروديناميكية. ونتيجة لذلك، أصبح لدى المستخدمين الآن الوقت لاستكمال المهام التي لديهم خبرة سابقة قليلة بها بسهولة.
كما يُمكّن هذا الحل شركة Nelen & Schuurmans من توفير سبل إضافية لتحقيق عائد ثابت على الاستثمار من منصة Rana وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة فيها. حسب ما قال Joep Grispen، أحد المديرين في شركة Nelen & Schuurmans، "ينطق المساعد بلسان المثل العليا لعلامتنا التجارية، وتكلفة التفاعلات اليومية المجانية مستدامة".
مع هذه الإضافة الجديدة إلى مجموعة التقنيات الخاصة بها، تستعد شركة Nelen & Schuurmans لتحقيق المزيد من الأرباح وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال. في المستقبل، تخطط الشركة لإجراء اختبارات لعدد أكبر من المستخدمين، ودمج نموذج حماية لمنع إساءة الاستخدام أو إهدار الموارد وتحديد مجموعة من أذونات المستخدمين الفريدة لكل مجموعة.
Nelen & Schuurmans هي شركة استشارية في مجال تقنية المعلومات يوجد مقرها في هولندا، متخصصة في حلول إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ. تعمل الشركة على نطاق عالمي، وتقدم خبراتها للقطاعين العام والخاص.
تأسست شركة Nelen & Schuurmans بهدف الإسهام في توفير بيئة صحية وآمنة ومرنة، وهي تزود صانعي القرارات بالبيانات والخدمات الاستشارية المتطورة.
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