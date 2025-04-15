تواجه المكسيك حاليًا تحديات كبيرة في تحقيق الشمول المالي، ولا يزال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مشمول بالخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن صعود التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، يقدم حلاً واعدًا. في حين أن 35 مليون بالغ مكسيكي (38%) ليس لديهم حساب مصرفي، فإنهم يمتلكون هاتفًا محمولًا—مما يشير إلى إمكانات الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والرقمنة. علاوة على ذلك، أثبتت حلول الذكاء الاصطناعي الحواري أنها عامل تمييز محوري للمؤسسات المالية المكسيكية، كما أظهرت الشركات التي لها حضور عبر الإنترنت وتفاعل العملاء وردود الفعل.
Clip هي شركة يونيكورن (يتخطى رأسمالها مليار دولار) مكسيكية للتكنولوجيا المالية سريعة النمو تساعد في تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين مئات الآلاف من الشركات من قبول المدفوعات الرقمية. وهي تخدم مجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المهنيين المستقلين، وكثير منهم لم يستخدموا الخدمات المالية والتقنية من قبل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أسئلة متكررة حول الرسوم وإعداد الحساب وخيارات الدفع عن بُعد وخطوط الائتمان والمفاهيم المصرفية الأخرى التي قد تكون جديدة بالنسبة لهم.
اضطرار Clip إلى خدمة آلاف المستخدمين الجدد كل شهر—دون استخدام البنية التحتية المصرفية—واجهت تحديًا: كيف يمكن دعم العملاء وتقديم المشورة لهم لاستخدام خدماتهم المالية الجديدة؟
في عام 2021، استخدمت NDS Cognitive Labs خبرتها لتخصيص ونشر منصة حديثة لمساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لشركة Clip. توافق هذا الجهد مع مهمة التقنيات المالية لتوسيع الشمول المالي عبر مختلف الصناعات والوصول إلى جمهور أوسع. تلبية لمتطلبات Clip الفريدة، قامت NDS Cognitive Lab بتكييف منصة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل والكفاءة التشغيلية، ودعمًا لأهدافهم الاستراتيجية.
استخدمت NDS Cognitive Labs معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من IBM watsonx، المدمجة مع NeuralSeek، والمدعومة بمنصة IBM Cloud، لتطوير حل ذكاء اصطناعي توليدي حواري متقدم يستفيد من تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). يستطيع روبوت المحادثة تحديد احتياجات المستخدم بدقة واسترداد المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي من قواعد البيانات الخارجية، مما يدل على أهمية وعمق استجاباته. من خلال الجمع بين الاسترجاع شبه الفوري للبيانات والقدرات اللغوية التوليدية، يوفر المساعد الافتراضي حلولاً دقيقة للغاية وغنية بالسياق لمجموعة واسعة من الاستفسارات—العمولات وخيارات الدفع عن بُعد وخطوط الائتمان وغيرها—مما يحسّن بشكل كبير من جودة ودقة تفاعلاتها.
أحد الخصائص الرئيسية لهذا الحل المبتكر هو التكامل السلس مع سحابة Salesforce، مما يتيح لروبوت المحادثة استخدام البيانات المخزنة داخل منصة إدارة علاقات العملاء لتحسين الوظائف. هذا التكامل يسمح للمساعد الذكي بتوليد عملاء محتملين، وإنشاء حالات دعم من المستوى الثاني، والتحقق من هويات المستخدمين والوصول إلى معلومات أخرى ذات صلة، مما يحسن من أدائه وتجربة المستخدم بشكل عام. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، يمكن للمساعد التعرف على متى يشير العميل إلى المنتجات المتاحة، وفي حالة عدم تحديد العميل بشكل كافٍ، يمكنه توجيهه من خلال الاقتراحات حتى يتم العثور على الإجابة الصحيحة.
يقدم المساعد الافتراضي أيضًا خدمة متعددة القنوات، مما يحرر وكلاء مراكز الاتصال للتركيز على القضايا المعقدة، وبالتالي تحسين تخصيص الموارد. يمكنه التعامل مع أكثر من 6000 تفاعل متزامن، مما يوفر استجابات فورية ومخصصة على مدار الساعة.
علاوة على ذلك، يتكامل روبوت المحادثة بسلاسة مع مواقع الويب، ومنصات التواصل الاجتماعي، وواتساب، وقنوات رقمية أخرى، مما يخلق تجربة عملاء موحدة وفعالة.
تُبرز النتائج القوة التحويلية للمساعدين الافتراضيين في دفع الشمول المالي. يعمل روبوت المحادثة الذي أنشأته NDS Cognitive Labs والمخصص لمتطلبات Clip المحددة على حل أكثر من 66% من الاستفسارات بشكل مستقل باستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). وهذا يترجم إلى متوسط وقت تفاعل أسرع بنسبة 80% مقارنة بمراكز الاتصالات التقليدية، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
علاوة على ذلك، شهدت Clip زيادة سنوية بنسبة 28% في استخدام روبوت المحادثة، مما يدل على التحول نحو اعتماد الخدمات الرقمية وزيادة مشاركة العملاء.
"أثبتت تقنية الذكاء الاصطناعي أنها أداة مهمة للغاية للشركات لفهم العملاء واحتياجاتهم بشكل أفضل. يقدم IBM watsonx للعملاء طريقة لجعل تجارب العلامة التجارية أسهل وأسرع وأكثر ودية وأكثر فائدة وشخصية، مع تحسين تجربة العملاء. من خلال توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التقنية السحابية كمسرّع، يمكن للمؤسسات تنفيذ عمليات حيوية لأعمالها، مثل التنبؤ بالاضطرابات التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال؛ وتحسين الوقت؛ وأتمتة القرارات والعمليات والتجارب بذكاء؛ والابتكار في المنتجات أو الخدمات؛ ومثل Clip، تعزيز تجربة العملاء،" صرح Carlos Camilión، قائد التكنولوجيا في IBM Mexico.
من خلال الاستفادة من قدراتها الاستشارية لتحديد الاحتياجات والعمليات المحددة، تضمن NDS Cognitive Labs توافق حلولها مع أهداف العميل. من خلال نشر دعم متاح بسهولة ومخصص، تمكّن NDS Cognitive Labs جيلاً جديدًا من رواد الأعمال والأفراد المكسيكيين من التغلب على الحواجز والانخراط بثقة في النظام المالي.
لقد كانت السنوات الماضية مليئة بالفرص التاريخية لشركة NDS Cognitive Labs لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي، والتقنية السحابية، والذكاء الاصطناعي التوليدي لقطاعات صناعية جديدة، من البيع بالتجزئة إلى الخدمات المصرفية والضيافة"، قال Gustavo Parés، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة NDS Cognitive Labs. "أنا فخور للغاية بالمساهمات الفنية والاستشارية التي قدمتها NDS وسط طلب قياسي على خدماتنا. نحن ممتنون للمهنيين المجتهدين والموهوبين الذين يشكلون فريق عملنا، بالإضافة إلى شركائنا مثل شركة IBM وعملائنا مثل Clip، حيث نواصل الاستفادة من التقنيات المتطورة لبناء مستقبل تقني أفضل."
NDS Cognitive Labs تعمل على تسريع نمو التقنية والابتكار من خلال مجتمعها الخاص من المتخصصين في التقنية المدربين وفقًا للمعايير العالمية، مما يشكل أحد أكبر تجمعات المواهب التقنية في أمريكا اللاتينية. تتخصص الشركة في تقديم الحلول المستندة إلى السحابة للتمويل العالمي والصناعات الأخرى. كما أنها تقود التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والقدرات الاستشارية المتطورة، مما يؤدي إلى تحول رقمي حقيقي لعملائها. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عروضها، توفر NDS Cognitive Labs حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي الحواري والأتمتة.
تتخذ الشركة مواقع في المكسيك والولايات المتحدة، وتخدم عملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والهند. وهي تجمع بين عقود من الخبرة والتعليم المستمر والتدريب المتقدم في التقنيات الناشئة. من خلال التعاون الوثيق مع شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة، تعزز NDS Cognitive Labs الابتكار الأساسي، ويحقق نتائج مؤثرة وتجربة فريق تعاوني.
Clip هي شركة مكسيكية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، متخصصة في منصات الدفع الرقمي والتجارة، وتمكن الشركات في جميع أنحاء البلاد من قبول المدفوعات الرقمية من خلال التكنولوجيا المبتكرة. تهدف الشركة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير وصول سهل إلى المعاملات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر أول "يونيكورن مدفوعات" في المكسيك نظرًا لحصتها السوقية الكبيرة وتقييمها العالي.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. IBM وشعار IBM و IBM Cloud و IBM watsonx هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp. في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.