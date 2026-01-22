الوكالة الوطنية للتعليم (NAE) هي جهة إدارة عامة أنشأتها وزارة التعليم والرياضة والعلوم في جمهورية ليتوانيا. تدير الوكالة شؤون التعليم داخل البلاد من خلال جهود تشمل ضمان ممارسات تعليمية شاملة، وتنظيم برامج للتطوير المهني للمعلمين، وتقييم أداء الطلاب، وغيرها.

وضمن مسؤولياتها، تجمع NAE تقارير إدارة المدارس لرصد وضع التعليم على مستوى كل مدرسة وكل بلدية وعلى المستوى الوطني. يُقدَّم سنويًا نحو 3,000 تقرير جديد، تضم مزيجًا من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتُحفَظ ضمن مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات. كان استخراج البيانات غير المنسَّقة من كل تقرير—بمتوسط 10 صفحات للتقرير—يستغرق نحو أربع ساعات من العمل اليدوي، وهو عبء غير قابل للاستمرار بالنسبة إلى NAE.

وفي الوقت نفسه، واجهت NAE صعوبة في مقارنة هذه التقارير ببيانات أخرى مثل معدلات تسجيل الطلاب والتمويل، ما صعّب الحصول على صورة شاملة لأداء المدارس. وبهدف إتاحة مزيد من الوقت لقادة التعليم لمراجعة النتائج وصياغة توصيات سياسات قائمة على البيانات، سعت الوكالة إلى حل لأتمتة إدخال الوثائق وتحليلها.