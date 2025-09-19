تقدم LPS، التابعة لشركة Lenovo Group، خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر القطاع المالي وقطاع الاتصالات والبيع بالتجزئة والقطاع العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي ظل تبني الشركات للتحول الرقمي، زادت أحجام البيانات، واستقرت حركة العمل عن بُعد عند درجة عالية، وأصبحت متطلبات الأمان والامتثال أكثر صرامة من أي وقت مضى. ولمواكبة هذه الطلبات المتزايدة، أدركت LPS أنها بحاجة إلى ترقية بنيتها التحتية الحالية. كانت مجموعة المراقبة لديها توفر لقطات في الوقت المناسب للخوادم المحلية والتطبيقات المعبأة في حاويات والمنصات السحابية، ولكن كان ينقصها توفير رؤية موحدة لتنسيق الإدارة الاستباقية للحوادث في ظل الالتزامات الصارمة على مستوى الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، تسببت التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الكبيرة والمشاريع التجريبية في مجال الواقع الافتراضي الغامر والواقع المعزز في قطاع التجزئة في زيادة كبيرة في متطلبات الحوسبة والتخزين. ومن دون وجود معارف مركزية، كانت فرق LPS تتحقق من مقاييس الأداء في صوامع—ما أدى إلى تأخر دورات الاستجابة، والاستخدام دون الأمثل للموارد، وعدم كفاءة التخطيط. ولدعم طموحات عملائها للنمو، احتاجت LPS إلى بنية فائقة الأداء وآمنة وقابلة للتوسع يمكنها توفير رؤية شاملة وأتمتة العمليات الروتينية والمواءمة بين تخطيط السعة واحتياجات العمل المتطورة.