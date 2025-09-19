تعمل LPS على تعزيز الرؤية والأداء عبر عمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام IBM Instana
تقدم LPS، التابعة لشركة Lenovo Group، خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر القطاع المالي وقطاع الاتصالات والبيع بالتجزئة والقطاع العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي ظل تبني الشركات للتحول الرقمي، زادت أحجام البيانات، واستقرت حركة العمل عن بُعد عند درجة عالية، وأصبحت متطلبات الأمان والامتثال أكثر صرامة من أي وقت مضى. ولمواكبة هذه الطلبات المتزايدة، أدركت LPS أنها بحاجة إلى ترقية بنيتها التحتية الحالية. كانت مجموعة المراقبة لديها توفر لقطات في الوقت المناسب للخوادم المحلية والتطبيقات المعبأة في حاويات والمنصات السحابية، ولكن كان ينقصها توفير رؤية موحدة لتنسيق الإدارة الاستباقية للحوادث في ظل الالتزامات الصارمة على مستوى الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، تسببت التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الكبيرة والمشاريع التجريبية في مجال الواقع الافتراضي الغامر والواقع المعزز في قطاع التجزئة في زيادة كبيرة في متطلبات الحوسبة والتخزين. ومن دون وجود معارف مركزية، كانت فرق LPS تتحقق من مقاييس الأداء في صوامع—ما أدى إلى تأخر دورات الاستجابة، والاستخدام دون الأمثل للموارد، وعدم كفاءة التخطيط. ولدعم طموحات عملائها للنمو، احتاجت LPS إلى بنية فائقة الأداء وآمنة وقابلة للتوسع يمكنها توفير رؤية شاملة وأتمتة العمليات الروتينية والمواءمة بين تخطيط السعة واحتياجات العمل المتطورة.
لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها من الشركات التي تعمل في قطاعات ديناميكية كثيفة البيانات، دخلت LPS في شراكة مع IBM لتحديث أساس تكنولوجيا المعلومات لديها. وكان الهدف من ذلك هو إنشاء بنية تحتية آمنة وذكية وقابلة للتوسع، يمكنها دعم أحجام البيانات المتزايدة وأحمال التشغيل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتوقعات العملاء المتزايدة. وبفضل تعاونهما، حققتا تحولاً يرتكز على الركائز الإستراتيجية الأربع التالية:
بفضل المراقبة الموحدة والأتمتة الذكية، تمكنت LPS من تحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات ومرونتها بشكل ملحوظ. أصبح بإمكان الفرق الآن حل مشكلات الأداء بشكل أسرع، وتقليل متوسط الوقت اللازم للمعالجة (MTTR)، وتقليل فترات التعطل المفاجئة—ما يؤدي إلى تحسين الأداء على مستوى الخدمات المقدمة لعملائها من المؤسسات.
من خلال الجمع بين المراقبة في الوقت الفعلي المتوفرة على IBM Instana وإمكانات المعالجة وكفاءة الطاقة في IBM LinuxONE، تمكّنت LPS أيضًا من تقليل تعقيدات البنية التحتية وتحسين استخدام الموارد عبر البيئات الهجينة. تساعد هذه العملية العملاء على تجنب الإفراط في توفير الموارد والتحكم في التكاليف من دون المساس بالسرعة أو الأمان أو قابلية التوسع.
ونتيجة لذلك، أصبحت شركة LPS مجهزة بشكل أفضل لدعم الابتكار الرقمي عبر الصناعات—بدءًا من توفير منصات مصرفية آمنة عبر الهاتف المحمول ووصولاً إلى نشر التقنيات الغامرة في قطاع البيع بالتجزئة وحلول المدن الذكية. وبفضل المرونة في توسيع النطاق والذكاء في التكيف، تساعد LPS عملاءها على إنشاء مؤسسات مرنة وجاهزة للمستقبل.
Lenovo PCCW Solutions (LPS) (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والتقنيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تتعاون LPS مع الحكومات والمؤسسات لتحقيق التميز في التحول الرقمي، وتعزيز نمو الأعمال من خلال حلولها الرائدة في السوق وأفضل الممارسات في الصناعات. وبصفتها تابعة لشركة Lenovo Group، فتحت LPS الباب أمام مجالات جديدة للتعاون بالاستفادة من شهرة Lenovo العالمية وإمكاناتها التقنية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وعمليات البيانات والسحابة والأمن الإلكتروني. ومن خلال فريقها المكون من أكثر من 4000 خبير متخصص وشبكة علاقاتها مع شركاء النظام البنائي، تلتزم LPS بتوفير حلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات البيانات لمساعدة المؤسسات على التفوق في رحلتها الرقمية.
